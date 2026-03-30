Νοσοκομείο Ρεθύμνου: Προβλήματα ασφάλειας απο τη φιλοξενία παιδιών με εισαγγελική  εντολή

Τον κώδωνα του κινδύνου για την ασφάλεια των παιδιών αλλά και τη λειτουργία Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ρεθύμνου, κρούει το νοσηλευτικό προσωπικό, με αφορμή τη φιλοξενία ανηλίκων κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Οι νοσηλεύτριες περιγράφουν «ένα επιβαρυμένο περιβάλλον που εγκυμονεί κινδύνους τόσο για τα φιλοξενούμενα όσο και για τα νοσηλευόμενα παιδιά».

Αναλυτικά οι εργαζόμενοι αναδεικνύουν κρίσιμες δυσλειτουργίες που προκύπτουν από τη φιλοξενία ανηλίκων εντός της κλινικής, επισημαίνοντας ότι «η συνύπαρξη με παιδιά που νοσηλεύονται -ακόμη και με λοιμώδη νοσήματα- δημιουργεί αυξημένους κινδύνους για την υγεία τους», σύμφωνα με το rethemnos.gr.

Όπως τονίζεται, το νοσοκομειακό περιβάλλον δεν είναι κατάλληλο για παιδιά που δεν χρήζουν νοσηλείας, αλλά προστασίας και φροντίδας.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για ελλείψεις στον συντονισμό και την οργάνωση, καθώς καταγράφεται απουσία έγκαιρης ενημέρωσης από εμπλεκόμενους φορείς, σχετικά με τη φύλαξη των ανηλίκων.

Οι αιφνίδιες αλλαγές ή ακυρώσεις στον προγραμματισμό των βαρδιών επιτείνουν τα προβλήματα και δυσχεραίνουν την καθημερινή λειτουργία της κλινικής.

Οι νοσηλεύτριες διαμαρτύρονται και για την επιβάρυνση του υγειονομικού προσωπικού, το οποίο καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα πολλαπλές απαιτήσεις όπως:

-Την παροχή εξειδικευμένης φροντίδας στους ασθενείς,

-την επιτήρηση των ανηλίκων

-την κάλυψη βασικών αναγκών φύλαξης και υποστήριξης.

Επιπλέον καταγγέλουν ότι οι συνθήκες υποστελέχωσης —με μία μόνο παρουσία σε απογευματινές και νυχτερινές βάρδιες— εντείνουν την πίεση και αυξάνουν την ευθύνη, δημιουργώντας ένα περιβάλλον που ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνο τόσο για τα παιδιά όσο και για τις ίδιες σε επαγγελματικό και νομικό επίπεδο.

Την ίδια στιγμή επισημαίνουν ότι η επαναλαμβανόμενη πρακτική φιλοξενίας ανηλίκων σε νοσοκομειακό χώρο δεν αποτελεί βιώσιμη ή ασφαλή λύση.

Παράλληλα τονίζεται η ανάγκη άμεσης εξεύρεσης κατάλληλων δομών εκτός νοσοκομείου, που θα μπορούν να διασφαλίσουν συνθήκες ασφάλειας, σταθερότητας και ολοκληρωμένης υποστήριξης για τα παιδιά.

Σημειώνεται οτι η προστασία των ανηλίκων και η εύρυθμη λειτουργία των υγειονομικών δομών απαιτούν σαφείς λύσεις και επαρκή μέριμνα από τους αρμόδιους φορείς.

