Νοσοκομείο Νίκαιας: Παράσταση διαμαρτυρίας για το οργανόγραμμα

Παράσταση διαμαρτυρίας κάνουν οι εργαζόμενοι στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου, στο γραφείο της διοικήτριας, μετά την παρουσίαση της πρότασης για το νέο οργανόγραμμα. Το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή και η Αριστερή Ριζοσπαστική Συνεργασία Υγειονομικών κάνουν λόγο για ένα σχέδιο «τελείως απαράδεκτο», καταγγέλλοντας ότι οδηγεί σε συρρίκνωση του νοσοκομείου και μετατροπή του σε «εφημερατζίδικο» Β’ κατηγορίας.

Ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν «ρουσφετολογικές» και «πελατειακές» προβλέψεις στο οργανόγραμμα, με άνιση κατανομή μονάδων μεταξύ τμημάτων, αλλά και απόπειρα ενίσχυσης των εξουσιών της διοίκησης μέσω «αυτόνομων γραφείων» που υπάγονται απευθείας σε αυτήν.

Επιπλέον τονίζουν ότι το προτεινόμενο οργανόγραμμα όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες, αλλά κινείται πίσω ακόμη και από τα ήδη ανεπαρκή δεδομένα του παρελθόντος.

Ενδεικτικά, ο συνολικός αριθμός κλινών ορίζεται στις 664, αριθμός που-όπως επισημαίνουν- δεν καλύπτει τον σημερινό όγκο περιστατικών, ο οποίος έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, καταγγέλλουν την κατάργηση ή υποβάθμιση κρίσιμων τμημάτων, όπως το Τμήμα Μεσογειακής Αναιμίας, ενώ σοβαρά προβλήματα εντοπίζονται και στη στελέχωση βασικών ειδικοτήτων.

Οι προβλεπόμενες θέσεις παθολόγων και αναισθησιολόγων χαρακτηρίζονται ανεπαρκείς, γεγονός που, όπως τονίζουν οι εργαζόμενοι, θα οδηγήσει σε περαιτέρω πίεση του προσωπικού και περιορισμό ιατρικών υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη αιχμή αποτελεί το γεγονός ότι, παρά την ονομαστική αύξηση οργανικών θέσεων σε σχέση με το 2012, δεν προβλέπεται ουσιαστικά καμία νέα ενίσχυση, αλλά απλώς «νομιμοποιούνται» ήδη υπάρχουσες μεταβολές. «Πρόκειται για λογιστική αύξηση χωρίς πραγματικό αντίκρισμα», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα ασκείται έντονη κριτική για την απουσία κρίσιμων μονάδων, όπως Επεμβατικής Νευροακτινολογίας, σε ένα νοσοκομείο με αυξημένες ανάγκες σε αγγειακά εγκεφαλικά περιστατικά. Όπως επισημαίνεται, «η έλλειψη τέτοιων δομών ακυρώνει στην πράξη τη δυνατότητα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης σοβαρών περιστατικών.».

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί και η διαδικασία που ακολουθήθηκε, καθώς, όπως υποστηρίζεται, ένα εκτενές κείμενο 75 σελίδων τέθηκε προς διαβούλευση με προθεσμία μόλις τριών ημερών, πριν αποσταλεί στο υπουργείο Υγείας για θεσμοθέτηση.

Οι υγειονομικοί κάνουν λόγο για «προειλημμένες αποφάσεις» και προειδοποιούν ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν το σχέδιο, ζητώντας την απόσυρσή του και την κατάρτιση νέου οργανογράμματος με βάση τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού.

Διαβάστε επίσης:

Θριάσιο Νοσοκομείο: «Επαναφορά 13ου – 14ου μισθού και επιδομάτων» ζητάει το Σωματείο Εργαζομένων

Σπονδυλική στήλη: Πώς να επιλέξετε το ιδανικό στρώμα και μαξιλάρι

Ποιες δραστηριότητες δυναμώνουν τον εγκέφαλο και προστατεύουν από την άνοια, λίγο πριν πάμε για ύπνο;