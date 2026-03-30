Ποιες δραστηριότητες δυναμώνουν τον εγκέφαλο και προστατεύουν από την άνοια, λίγο πριν πάμε για ύπνο;

Είναι γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων, παρακολουθούμε τηλεόραση λίγο πριν κοιμηθούμε ή για να μας βοηθήσει να κοιμηθούμε γρηγορότερα. Ωστόσο αυτή η συνήθεια δεν φαίνεται να είναι ότι καλύτερο για τον εγκέφαλο μας, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Αναλυτικά ερευνητές στη Σουηδία, Αυστραλία και Βραζιλία ανακάλυψαν ότι η παθητική καθιστική ζωή, όπως η παρακολούθηση τηλεόρασης θα μπορούσε να είναι σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την άνοια ενώ δραστηριότητες όπως διάβασμα, πάζλ ή επιτραπέζια παιχνίδια, θα μπορούσαν να προστατεύσουν τον εγκέφαλο από την έκπτωση.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο American Journal of Preventive Medicine και διαχωρίζουν τα πολύ διαφορετικά είδη καθιστικής συμπεριφοράς.

Συγκεκριμένα ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από μελέτη που έγινε σε 20.000 ανθρώπους στη Σουηδία, μεταξύ 35 και 64 ετών, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν από το 1997 έως το 2016. Στόχος ήταν να διαπιστωθεί πώς οι καθημερινές συνήθειες καθιστικής ζωής επηρέαζαν τη γνωστική τους υγεία.

Η μελέτη υποδεικνύει ότι ενώ κάποιος χαλαρώνει ο εγκέφαλός του είναι είτε ενεργητικός είτε παθητικός.

Γενικά, οι συμμετέχοντες έφθαναν στα 116,3 λεπτά την ημέρα σε παθητική καθιστική συμπεριφορά και στα 239,9 λεπτά πνευματικά ενεργής καθιστικής συμπεριφοράς.

Κακή η τηλεόραση για τον εγκέφαλο

Όσοι περνούσαν τον καθιστικό τους χρόνο με την τηλεόραση ήταν σημαντικά πιο πιθανό να εμφανίσουν άνοια με τον καιρό. Αντίθετα, όσοι είχαν εργασίες που απαιτούν πνευματική διέγερση, όπως διάβασμα ή παζλ είχαν προστατευτική επίδραση.

Ερευνητής δήλωσε ότι ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τον εγκέφαλό μας όταν καθόμαστε φαίνεται να είναι ζωτικής σημασίας παράγοντας μελλοντικής γνωστικής λειτουργικότητας και ενδεχομένως μπορεί να προβλέψει την έναρξη άνοιας.

«Ακόμη και μια ώρα μπορεί να κάνει τη διαφορά», δήλωσαν οι ερευνητές.

Τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι μικρές αλλαγές στον τρόπο που οι άνθρωποι περνούν το χρόνο καθιστικής ζωής τους μπορούν να δώσουν μεγάλα αποτελέσματα για τη μακροζωία του εγκεφάλου. Αναλυτικά:

Κάθε επιπλέον ώρα ενεργής καθιστικής ζωής μείωνε τον κίνδυνο άνοιας κατά 4%.

Η αντικατάσταση μιας ώρα παθητικής παρακολούθησης τηλεόρασης με μια ώρα πνευματικά ενεργής εργασίας συνδεόταν με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας κατά 7%

Η πρόσθεση μιας ημέρας πνευματικά ενεργούς καθιστικής ζωής στην καθημερινή ρουτίνα οδήγησε σε 11% χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας.

Η ώθηση στην προστασία ήταν ισχυρότερη σε ανθρώπους 50 έως 64 ετών. Οι ερευνητές του Karolinska Institute, σημείωσαν ότι είναι σημαντικό οι άνθρωποι καθώς γερνούν να παραμένουν σωματικά ενεργοί -ιδιαίτερα όταν κάθονται.

