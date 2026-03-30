ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 12:38
Ρίτα Μελά ΡΙΤΑ ΜΕΛΑ

30.03.2026 11:25

Θριάσιο Νοσοκομείο: «Επαναφορά 13ου – 14ου μισθού και επιδομάτων» ζητάει το Σωματείο Εργαζομένων

Την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης, με άμεση καταβολή επιδόματος Πάσχα, σε όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και τους συνταξιούχους, ζητάει το Σωματείο Εργαζομένων Θριάσιου Νοσοκομείου, με επιστολή της προς την ηγεσία των υπουργείων Υγείας, Εργασίας και Οικονομικών.

Μάλιστα το σωματείο θα συμμετέχει στην παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Οικονομικών την Παρασκευή 3 Απριλίου και στην πανδημοσιουπαλληλική απεργία την Τετάρτη 13 Μαΐου με αιτήματα όπως αυξήσεις 20% στους μισθούς και επέκταση του ανθυγιεινού επιδόματος.

Αναλυτικά όπως αναφέρει στην επιστολή του: «Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα έχουν αγανακτήσει με την προκλητική κυβερνητική ανακοίνωση για την αύξηση – κοροϊδία των 40 ευρώ μεικτά – λιγότερο από 0.80 ευρώ καθαρά την ημέρα – στους μισθούς μας την ίδια περίοδο που:

  • όλες οι λαϊκές οικογένειες είμαστε αντιμέτωπες με νέο κύμα εκτίναξης της ακρίβειας που ξεκινά από τα καύσιμα και εξαπλώνεται σε όλα τα είδη και υπηρεσίες.
  • το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (ΑΕΠ – ο συνολικά παραγόμενος πλούτος ετησίως της Ελλάδας) αναμένεται να ξεπεράσει τα 260 δις ευρώ το 2026, με βασικούς κερδισμένους τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους,
  • ρεκόρ κερδοφορίας κατέγραψαν οι εισηγμένες εταιρείες το 2025, ξεπερνώντας τα κέρδη 11,5 δις που είχαν το 2024».

Το Σωματείο Εργαζομένων του Θριάσιου ξεκαθαρίζει δεν πιστεύει δικαιολογίες όπως «δεν αντέχει ο κρατικός προϋπολογισμός» και «θα κινδυνεύσει η δημοσιοοικονομική σταθερότητα της Ελλάδας» αν δοθούν ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς μας και αποκατασταθούν τα επιδόματα εορτών και αδείας, την ίδια περίοδο, που:

  • ο κρατικός προϋπολογισμός κατέγραψε πρωτογενές πλεόνασμα 2,99 δισ. ευρώ το δίμηνο Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2026 που προστίθεται στο πλεόνασμα 8 δις του 2025
  • για το 2026, προβλέπεται αύξηση της φοροληστείας για τις λαϊκές οικογένειες, ενώ για τους επιχειρηματικούς ομίλους αυξάνονται οι προκλητικές κρατικές επιδοτήσεις και φοροαπαλλαγές  για τα καπιταλιστικά κέρδη – που μαζί ψηφίζουν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ – όπως η «εθελοντική» φορολογία των εφοπλιστών, ο «αναβαλλόμενος φόρος» των τραπεζών και η υπερέκπτωση 100% σε επιχειρήσεις της πολεμικής βιομηχανίας.
  • οι δαπάνες για εξοπλισμούς για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και για συμμετοχή σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις ξεπέρασαν τα 6,9 δισ. ενώ πριν λίγες ημέρες ανακοινώθηκαν νέα εξοπλιστικά προγράμματα ύψους ανω των 4,7 δισ.

«Γνωρίζουμε ότι τις φοροαπαλλαγές και επιδοτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων, τις πληρώνουμε εμείς, δεδομένου ότι:

  • σε εμάς συνεχίζει να επιβάλλεται η Εισφορά Αλληλεγγύης (που έχει καταργηθεί ακόμα και για τους μεγαλομετόχους επιχειρηματικών ομίλων), ενώ μειώθηκαν οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές
  • σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τους συνολικούς φόρους 73,5 δις το 2026, οι επιχειρηματικοί όμιλοι θα πληρώσουν μόνο το 5% ενώ το υπόλοιπο 95% θα πληρώσουμε οι λαϊκές οικογένειες.

Οι εργαζόμενοι ζητούν:

  • Αυξήσεις 20% στους μισθούς. Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης, ξεκινώντας από την καταβολή του επιδόματος Πάσχα.
  • Επέκταση του ανθυγιεινού επιδόματος σε όλους τους εργαζόμενους στις δημόσιες μονάδες υγείας και πρόνοιας.
  • Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης.
  • Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στις λαϊκές κατοικίες και του ΦΠΑ και του ΕΦΚ στα καύσιμα και τα είδη πλατιάς κατανάλωσης.

