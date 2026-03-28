Μύλος με το δώρο του Πάσχα: Χωρίς όφελος οι χαμηλόμισθοι, ευθύνες για την κυβερνητική αδράνεια

Έντονες αντιδράσεις και εύλογα ερωτήματα προκαλεί το φετινό Δώρο Πάσχα, καθώς οι εργαζόμενοι που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό διαπιστώνουν ότι, παρά την πρόσφατη αύξηση, δεν θα δουν ουσιαστική διαφορά στο ποσό που θα λάβουν. Το ζήτημα, πέρα από τεχνικό, αποκτά πλέον και σαφή πολιτική αλλά και ηθική διάσταση.

Η σύγχυση προέκυψε από το γεγονός ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού τίθεται σε ισχύ από την 1η Απριλίου, δηλαδή μετά το χρονικό σημείο που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του Δώρου Πάσχα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το Δώρο υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που ισχύουν 15 ημέρες πριν το Πάσχα, δηλαδή φέτος στις 28 Μαρτίου.

Αυτό σημαίνει ότι, ανεξαρτήτως του ότι η αύξηση τίθεται σε εφαρμογή λίγες ημέρες αργότερα, δεν επηρεάζει τον υπολογισμό του Δώρου. Στην πράξη, οι εργαζόμενοι θα πληρωθούν με βάση τον παλαιό κατώτατο μισθό, χωρίς να ενσωματώνεται η νέα αύξηση.

Εδώ ακριβώς εντοπίζεται και η βασική ένσταση: ενώ η κυβερνητική ρητορική προβάλλει την ενίσχυση των εισοδημάτων, στην πράξη ένα κρίσιμο εισόδημα όπως το Δώρο Πάσχα δεν επηρεάζεται καθόλου. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται ένα χάσμα μεταξύ προσδοκιών και πραγματικότητας.

Το ζήτημα αποκτά και ηθική διάσταση, καθώς η χρονική συγκυρία λειτουργεί εις βάρος των εργαζομένων. Αν το Πάσχα φέτος έπεφτε λίγες ημέρες αργότερα, για παράδειγμα στις 16 Απριλίου, τότε το χρονικό σημείο αναφοράς για τον υπολογισμό θα μετατοπιζόταν και η αύξηση θα είχε ενσωματωθεί στο Δώρο. Με άλλα λόγια, η διαφορά κρίνεται κυριολεκτικά σε λίγες ημέρες.

Παρά το γεγονός ότι το πρόβλημα ήταν γνωστό και απολύτως προβλέψιμο, δεν υπήρξε καμία παρέμβαση για να διορθωθεί. Η κυβέρνηση δεν προχώρησε σε κάποια ειδική ρύθμιση που θα επέτρεπε να υπολογιστεί το Δώρο με βάση τον νέο μισθό, αφήνοντας έτσι εκτός ενίσχυσης τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους.

Το αποτέλεσμα είναι να εντείνεται το αίσθημα αδικίας, καθώς οι εργαζόμενοι που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη οικονομικής στήριξης είναι τελικά εκείνοι που δεν ωφελούνται καθόλου. Η αύξηση του κατώτατου μισθού παραμένει «εκτός» Δώρου, περιοριζόμενη μόνο στις τακτικές αποδοχές των επόμενων μηνών.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο έντονο αν ληφθεί υπόψη ότι το Δώρο Πάσχα αποτελεί σημαντικό οικονομικό στήριγμα για τα νοικοκυριά ενόψει των εορτών. Σε μια περίοδο αυξημένου κόστους ζωής, η μη ενσωμάτωση της αύξησης εντείνει την πίεση στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Την ίδια στιγμή, ειδικοί στην αγορά εργασίας επισημαίνουν ότι υπήρχε περιθώριο παρέμβασης, είτε με αλλαγή του τρόπου υπολογισμού είτε με έκτακτη ρύθμιση. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν προχώρησε, γεγονός που ενισχύει την κριτική για κυβερνητική αδράνεια.

Σε κάθε περίπτωση, το φετινό Δώρο Πάσχα αναδεικνύει μια χαρακτηριστική στρέβλωση του συστήματος: ακόμη και όταν αυξάνονται οι μισθοί, δεν είναι δεδομένο ότι αυτό μεταφράζεται άμεσα σε ενίσχυση όλων των παροχών.

Έτσι, ο «μύλος» γύρω από το Δώρο Πάσχα δεν αφορά μόνο αριθμούς, αλλά και την ουσία της οικονομικής πολιτικής, με τους εργαζόμενους να βρίσκονται για ακόμη μία φορά αντιμέτωποι με ένα αποτέλεσμα που δύσκολα μπορεί να θεωρηθεί δίκαιο.

