12ο ΠΣΕΦ ΦΣΘ: Τρισδιάστατη εκτύπωση εξατομικευμένων φαρμάκων και αυτόματοι απινιδωτές στα φαρμακεία

Εξατομικευμένα φάρμακα, με ελκυστικό σχήμα και μασώμενη μορφή, θα μπορούν να εκτυπώνονται μέσω 3D εκτυπωτή στα φαρμακεία την επόμενη δεκαετία. Παράλληλα η τοποθέτηση απινιδωτών στα φαρμακεία θα μπορούσαν να ενισχύσουν την παροχή πρώτων βοηθειών και να αποκαταστήσουν τον φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό σε περίπτωση ανακοπής καρδιάς.

Οι παραπάνω εξελίξεις παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του 12ου πανελλήνιου συνεδρίου εφαρμοσμένης φαρμακευτικής (ΠΣΕΦ) που διοργάνωσε στις 28 και 29 Μαρτίου, στη Θεσσαλονίκη, ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά, χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας οι φαρμακοποιοί θα έχουν τη δυνατότητα να εκτυπώνουν φάρμακα κατ’ απαίτηση για συγκεκριμένους ασθενείς. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί είτε με ένα ειδικό kit που θα περιέχει τις πρώτες ύλες και οδηγίες για τον τρόπο χρήσης τους είτε μέσω ενός εύκολου στη χρήση λογισμικού, το οποίο θα τροφοδοτούν με τα στοιχεία της μορφής του φαρμάκου που επιθυμούν να εκτυπώσουν. Με τη βοήθεια αλγορίθμων θα γίνονται οι απαραίτητοι υπολογισμοί που θα οδηγούν σε αυτόματο σχεδιασμό του φαρμάκου και στη συνέχεια θα καταλήγει στον τρισδιάστατο εκτυπωτή.

Τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της τρισδιάστατης εκτύπωσης φαρμάκων είναι η ακρίβεια της δοσολογίας, η ευκολία στη λήψη τους και η καλύτερη συμμόρφωση των ασθενών στη θεραπεία τους.

Στο πλαίσιο της ενότητας για τα φάρμακα υψηλού κόστους και την τρισδιάστατη εκτύπωση στο σημείο φροντίδας, ο πρόεδρος του τμήματος Φαρμακευτικής ΑΠΘ, καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, Δημήτριος Φατούρος και ο επίκουρος καθηγητής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας του τμήματος Φαρμακευτικής ΑΠΘ, Γεώργιος Ελευθεριάδης εξήγησαν ότι η 3D εκτύπωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξατομικευμένα φάρμακα για διάφορες παθήσεις, όπως για παράδειγμα επιληψία και καρκίνο του μαστού, για φάρμακα υψηλού κόστους και για ειδικές ομάδες πληθυσμού, όπως παιδιά και ηλικιωμένοι. Ωστόσο, ακόμη στη χώρα μας δεν υπάρχει σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο, ενώ όταν επιτευχθεί η ένταξη της νέας τεχνολογίας στην κλινική πράξη, αναμένεται να αρχίσει από τα νοσοκομεία και ύστερα από 10 χρόνια να ενταχθεί και στα φαρμακεία.

Αυτόματοι απινιδωτές στα φαρμακεία

Τη σημασία τοποθέτησης αυτόματων απινιδωτών στα φαρμακεία ανέδειξε ο πρόεδρος του Δ.Σ. της Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, διευθυντής καρδιολογικής κλινικής νοσοκομείου Παπαγεωργίου, καρδιολόγος Ιωάννης Στυλιάδης, στο πλαίσιο στρογγυλής τράπεζας με θέμα τις σύγχρονες εξελίξεις στην καρδιολογία. Οι ομιλητές που συμμετείχαν παρουσίασαν ενδιαφέροντα στοιχεία και τρόπους έκτακτης διαχείρισης από τους φαρμακοποιούς περιστατικών καρδιογενούς προέλευσης, όπως δυσλιπιδαιμίας, εμφράγματος του μυοκαρδίου, κολπικής μαρμαρυγής και καρδιακής ανεπάρκειας.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκε ακόμα μία στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Σύγχρονες εξελίξεις στην ενδοκρινολογία». Οι συμμετέχοντες μίλησαν για τις θυρεοειδοπάθειες, τις βιταμίνες Β12 και D3, την οστεοπόρωση και την ορμονική θεραπεία της εμμηνόπαυσης.

Επιπλέον υπήρχαν 2 ενότητες για τα φάρμακα υψηλού κόστους με θέματα «Φάρμακα Υψηλού Κόστους: Μία νέα πραγματικότητα στα κοινοτικά φαρμακεία» και «ΦΥΚ: Από τη θεωρία στην πράξη», ενώ πραγματοποιήθηκαν 17 επιστημονικές ομιλίες ιατρικού και φαρμακευτικού ενδιαφέροντος.

Καθυστερεί η διάθεση κι άλλων κατηγοριών ΦΥΚ

Στο μεταξύ καθυστέρηση περίπου ενός μηνός καταγράφεται στην έναρξη διάθεσης από τα ιδιωτικά φαρμακεία των βιολογικών παραγόντων για την αντιμετώπιση των συστηματικών φλεγμονωδών νοσημάτων. Πρόκειται για καινοτόμα φάρμακα υψηλού κόστους που επιτυγχάνουν στοχευμένη θεραπεία με υψηλή αποτελεσματικότητα στη χρόνια φλεγμονή που προκαλούν ασθένειες όπως η νόσος Crohn, η ελκώδης κολίτιδα, η ρευματοειδής αρθρίτιδα και η ψωρίαση.

Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ), Διονύσιος Ευγενίδης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην τελετή έναρξης του 12ου ΠΣΕΦ, παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις του υπουργείου Υγείας, ακόμη δεν έχουν ενταχθεί στην ειδική λίστα με τα ΦΥΚ, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να βρίσκονται στην αναμονή προσδοκώντας σύντομα να έχουν τη δυνατότητα να τα προμηθεύονται από το φαρμακείο της γειτονιάς.

Παράλληλα, τόνισε ότι η επιστροφή των φαρμάκων υψηλού κόστους στο φυσικό χώρο τους, τα φαρμακεία, ήταν ένα χρόνιο αίτημα των φαρμακοποιών, το οποίο επιτέλους άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά.

«Τα πλεονεκτήματα είναι ότι πλέον οι ασθενείς μπορούν να προμηθεύονται τα φάρμακά τους άμεσα και χωρίς ταλαιπωρία στις ουρές της ντροπής έξω από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ. Επιπλέον οι φαρμακοποιοί, ως επιστήμονες υγείας, μπορούν να εξηγήσουν στους ασθενείς τον τρόπο χορήγησης και φύλαξης αυτών των φαρμάκων, τις ανεπιθύμητες ενέργειές τους και τις αλληλεπιδράσεις τους με άλλα φάρμακα», επισήμανε ο κ. Ευγενίδης και εξήρε τη συνεργασία ιατρών και φαρμακοποιών με στόχο την παροχή των βέλτιστων υπηρεσιών υγείας στους πολίτες.

Σημειώνεται ότι το 12ο ΠΣΕΦ τελούσε υπό την αιγίδα του τμήματος Φαρμακευτικής ΑΠΘ, του τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ, του τμήματος Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Διαβάστε επίσης:

Νοσοκομείο Νίκαιας: Παράσταση διαμαρτυρίας για το οργανόγραμμα

Θριάσιο Νοσοκομείο: «Επαναφορά 13ου – 14ου μισθού και επιδομάτων» ζητάει το Σωματείο Εργαζομένων

Σπονδυλική στήλη: Πώς να επιλέξετε το ιδανικό στρώμα και μαξιλάρι