Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κοστίζει τη ΝΔ, οι άρσεις ασυλίας και τι θα ψηφίσουν οι γαλάζιοι, η μείωση του αριθμού των βουλευτών ως… ουτοπία και γιατί «τσιμπάει» το ΠΑΣΟΚ  

Καλημέρα σας

Την οδό… διαφυγής από τη μέγγενη της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ χάραξε χθες ο πρωθυπουργός.

Τα πράγματα είναι όντως σοβαρά, ώστε να δικαιολογούν την παρέμβασή του. Πριν καν «στεγνώσει το μελάνι» που λένε των πρωθυπουργικών διακηρύξεων, ήρθαν τα πρώτα γκάλοπ να επιβεβαιώσουν την ανησυχία: Πάνω από μια μονάδα έχασε σε μόλις τρεις μέρες η ΝΔ εξαιτίας της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα πει κάποιος, ούτε λίγο, αλλά ούτε και πολύ! Όμως είναι ακόμα νωρίς, καθώς η υπόθεση εξελίσσεται…

Τώρα θα φανεί εάν η «γραμμή άμυνας» που επέλεξε το Μαξίμου θα έχει αποτέλεσμα. Μετά τον ανασχηματισμό και την αλλαγή γραμματέα στο κόμμα, σήμερα θα αρθούν και όλες οι ασυλίες βουλευτών που ζητά η ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Ο Μητσοτάκης ζήτησε γρήγορη ολοκλήρωση της ανακριτικής διαδικασίας, ώστε να ασκηθούν οι διώξεις που πρέπει να ασκηθούν – δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες – και να ξεκαθαρίσει το τοπίο για να υπερασπιστούν όσοι αναφέρονται στη δικογραφία τον εαυτό τους.

Εννοούσε «και η κυβέρνηση τον εαυτό της», καθώς η επί μακρόν συντήρηση της υπόθεσης, την καθιστά όμηρο για θέματα που πιθανόν δεν είναι όλα αξιόποινα και ενδεχομένως έχουν επουσιώδη πολιτική σημασία για κάποιες περιπτώσεις.

– Η κυβέρνηση βασίζει πολλές ελπίδες στην… υπερβολή της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Εκτιμά ότι αρκετές από τις υποθέσεις που αναφέρονται στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν περιγράφουν κάτι αξιόποινο. Και τελικά κακώς μπήκαν, πιθανόν με σκοπιμότητες ή με ελαφρότητα. Δεν θα το πει αυτό επισήμως – τουλάχιστον όχι ακόμα – αλλά σίγουρα θα «διαχυθεί» ως άποψη φιλοκυβερνητικών κύκλων. Το εάν έχουν δίκιο θα φανεί, αλλά ίσως για κάποιες περιπτώσεις όντως να είναι έτσι.

Οι άρσεις ασυλίας

Σήμερα θα συζητηθεί στην αρμόδια επιτροπή (Δεοντολογίας) της Βουλής το αίτημα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για την άρση της ασυλίας 11 βουλευτών.

Το ενδιαφέρον δεν είναι στο εάν θα αρθούν η όχι οι ασυλίες και των 11 – θα αρθούν, εκτός αν υπάρξει κάποια έκπληξη πρώτου μεγέθους! Πάντως και οι ίδιοι θα το ζητήσουν, αλλά και το Μαξίμου έχει πει να αρθούν. Έτσι η πρόταση της επιτροπής προς την Ολομέλεια είναι δεδομένα θετική για τοι αίτημα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Το ενδιαφέρον είναι – θα φανεί κυρίως στην Ολομέλεια βέβαια, την άλλη εβδομάδα – με πόσες ψήφους θα αρθεί η ασυλία του καθενός εκ των 11.

Και επειδή από την αντιπολίτευση πάνω κάτω θα φανούν οι προθέσεις, έχει σημασία τι θα κάνουν οι βουλευτές της ΝΔ, οι οποίοι θα θέλουν να στείλουν μήνυμα ότι δεν μπορούν να σηκώνουν το ανάθεμα.

– Στο μεταξύ, πέρα από τον Κώστα Καραμανλή ήρθε και η Κατερίνα Παπακώστα να δηλώσει ότι δεν θα είναι υποψήφια στις επόμενες εκλογές. Ο Καραμανλής το είπε χωρίς να θέσει αστερίσκους, η Παπακώστα, που νομίζει ότι θα έχει ξεμπερδέψει μέχρι τότε, έβαλε την προϋπόθεση ότι δεν θα είναι στη λίστα εάν υπάρχουν σκιές.

Προτάσεις ασυμβίβαστες με τις διαθέσεις

Δύο προτάσεις για αλλαγές στο πολιτικό σύστημα διατύπωσε ο Μητσοτάκης, ως αντίβαρο στα θέματα αξιοπιστίας που φανέρωσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και οι δύο φοβάμαι ότι θα πάνε σαν χαρταετοί στην άπνοια.

– Η μία λέει ασυμβίβαστο βουλευτή – υπουργού: έχει τόσο μπλέξιμο και θέλει τέτοιες συναινέσεις, που δεν βλέπω να βρίσκουν άκρη ούτε με τέσσερις αναθεωρήσεις του συντάγματος. Συν το γεγονός, ότι σε μεγάλο βαθμό η τωρινή κυβέρνηση το έχει… εφαρμόσει αυτό, με τα γνωστά αποτελέσματα – το ένα τρίτο των υπουργών δεν είναι βουλευτές!

– Η άλλη λέει να μειωθούν οι βουλευτές σε 200 από 300. Μία απορία θα εκφράσω και δεν περιγράφω άλλο: Είναι δυνατόν να ρωτήσεις τα αρνιά εάν θέλουν να υποστούν το… πασχαλινό έθιμο και αυτά – εφόσον μπορούν να μιλήσουν – να πουν «ναι»;

Γιατί τσιμπάει το ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ «τσιμπάει» στις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πιθανόν επειδή ένας «κεντρογενής» κόσμος δυσφορεί με την κυβέρνηση. Βέβαια δεν είναι ανάγκη όμως να διαλέξει αμέσως πού θα πάει, καθότι συνήθως αυτοί οι δυσαρεστημένοι κάνουν μία στάση στο χώρο «αναποφάσιστοι».

Μπορεί όμως κάποιοι που ήταν ήδη σε αναζήτηση στέγης να κατάλαβαν ότι «άλλο ΠΑΣΟΚ, άλλο ΝΔ», μετά το «όχι στη δεξιά» του συνεδρίου και προσεγγίσουν το Κίνημα, έχοντας τη βεβαιότητα ότι αυτό δεν θα τους πάει την επομένη των εκλογών, στο κόμμα που σήμερα καταδικάζουν.

Δύο «άλματα» επέκτασης ετοιμάζει το Ιατρικό Αθηνών

Σημαντικά βήματα ετοιμάζει, σύμφωνα με πληροφορίες ο Χρήστος Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος στο Ιατρικό Αθηνών μετά και τις πρόσφατες διοικητικές αλλαγές που ίδιος και ο αδερφός του Βασίλης, από τη θέση του εκτελεστικού Προέδρου, πήραν τη «σκυτάλη» από τον πατέρα τους Γιώργο για την καθημερινή διοίκηση και την στρατηγική ανάπτυξη του Ομίλου. Έτσι το Ιατρικό Αθηνών ετοιμάζεται να κάνει δύο μεγάλα βήματα επέκταση στο εξωτερικό και μάλιστα σε δύο διαφορετικές ηπείρους. Το ένα θα είναι στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στην αγορά της Τσεχίας και το δεύτερο στην Αφρική στην Αίγυπτο.

Η Πειραιώς αξιοποιεί την Εθνική Ασφαλιστική

Τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη νέα «μητρική» της, δηλαδή την Τράπεζα Πειραιώς, έχει αρχίσει και αξιοποιεί η Εθνική Ασφαλιστική. Πριν λίγες μέρες λανσάρισε ένα νέο προϊόν Υγείας με την ονομασία Full Health Value που «καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ιατρικών πράξεων, από βασικές έως και υψηλού κόστους υπηρεσίες», Παράλληλα, το πρόγραμμα εξασφαλίζει σημαντικά χαμηλή συμμετοχή του ασφαλισμένου στο κόστος νοσηλείας εντός δικτύου συμβεβλημένων νοσοκομείων (ακόμα και κάτω από 500€ με τη συνδυαστική χρήση άλλου φορέα), ενώ προβλέπει και την καταβολή νοσοκομειακού και χειρουργικού επιδόματος σε περίπτωση νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο.

Υποθέτουμε ότι ένα από τα συμβεβλημένα νοσοκομεία θα είναι και το Ερρίκος Ντυνάν ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία είναι πολύ κοντά στην απόκτηση και της Βιοιατρικής που και εκεί θα προκύψουν συνέργειες για τα προγράμματα Υγείας της Ασφαλιστικής.

Πάντως αυτό που θα ήθελε κάποια διευκρίνιση είναι η καταβολή επιδόματος «σε περίπτωση νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο». Δηλαδή ποιος ασφαλισμένος με ιδιωτικό πρόγραμμα Υγείας θα επιλέξει ένα Δημόσιο νοσοκομείο για να νοσηλευθεί; Ίσως αυτοί που σχεδίασαν το συγκεκριμένο πρόγραμμα να έχουν την απάντηση…

Το δύσκολο exit των funds

Κάποτε θεωρούνταν σχεδόν αυτονόητο: η ελληνική αγορά, μετά την κρίση, προσέφερε ευκαιρίες για γρήγορες αποδόσεις και τα ξένα funds έμπαιναν με σαφή στόχο τη δημιουργία υπεραξιών και την έγκαιρη αποεπένδυση. Σήμερα, όμως, η εικόνα φαίνεται πιο σύνθετη.

Παρά το γεγονός ότι επιχειρηματικές ευκαιρίες εξακολουθούν να υπάρχουν, η «έξοδος» δεν είναι πλέον δεδομένη. Για να κλείσει ο κύκλος μιας επένδυσης, απαιτείται η παρουσία ενός επόμενου επενδυτή που θα δει προοπτική – και μάλιστα σε σχετικά σύντομο χρονικό ορίζοντα. Αυτό, ωστόσο, δεν συμβαίνει πάντα.

Ήδη από την περίοδο πριν τον πόλεμο, στην αγορά είχαν αρχίσει να καταγράφονται περιπτώσεις funds που δυσκολεύονται να βρουν αγοραστή και παραμένουν εγκλωβισμένα στις επενδύσεις τους. Δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις, σε hot κλάδους της ελληνικής οικονομίας, που συζητούνται έντονα στους κύκλους της αγοράς, θεωρούνται ενδεικτικές της κατάστασης.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η τρέχουσα συγκυρία –με την αυξημένη αβεβαιότητα και τη μεταβλητότητα στις αγορές– ενδέχεται να επιτείνει το φαινόμενο, καθιστώντας πιο δύσκολη την ανακύκλωση κεφαλαίων.

Και όπως λένε με νόημα παράγοντες της αγοράς, το στοίχημα πλέον δεν είναι μόνο το πού θα επενδύσεις, αλλά κυρίως το πώς – και πότε – θα καταφέρεις να αποεπενδύσεις.

