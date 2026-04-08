Η Nova ενισχύει το κοινωνικό της αποτύπωμα με νέα δράση Εταιρικής Υπευθυνότητας, σε συνεργασία με την ΚΑΕ Ολυμπιακός και το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Δεσμός

Σε συνέχεια του κύκλου δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Nova και σε συνεργασία με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, υλοποιήθηκε μία ακόμη πρωτοβουλία με στόχο τη δημιουργία ξεχωριστών εμπειριών για παιδιά από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

110 παιδιά και οι συνοδοί τους από 6 ΜΚΟ είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τον αγώνα Ολυμπιακός – Μύκονος Betsson στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της Stoiximan GBL.

H συνεργασία με το ΜΚΣ Δεσμός, ανέδειξε τη σημασία των συνεργειών για την υλοποίηση πρωτοβουλιών με θετικό κοινωνικό αποτύπωμα

Σε συνέχεια του κύκλου δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί η Nova, σε συνεργασία με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, 110 παιδιά και οι συνοδοί τους από 6 ΜΚΟ είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, παρακολουθώντας από κοντά τον αγώνα Ολυμπιακός – Μύκονος Betsson, την Κυριακή 5 Απριλίου, στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Η πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Δεσμό, ένα Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο που δημιουργεί ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο σε όλη την Ελλάδα. Από το 2012 ο Δεσμός λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ δωρητών και φορέων που υποστηρίζουν κοινωνικές ομάδες σε ευάλωτη κατάσταση. Στόχος του Δεσμού είναι κάθε προσφορά να φτάνει εκεί που υπάρχει τεκμηριωμένη ανάγκη με τρόπο διαφανή και αποτελεσματικό συμβάλλοντας ουσιαστικά στην υλοποίηση δράσεων με θετικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Στη δράση συμμετείχαν παιδιά που υποστηρίζονται από τις ΜΚΟ Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Emfasis Non–Profit, Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων, Πρώτα το Παιδί – Children First, The HOME Project και SolidarityNow. Μέσα από αυτή την εμπειρία, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να βρεθούν σε ένα ξεχωριστό αθλητικό περιβάλλον, να μοιραστούν στιγμές χαράς και ενθουσιασμού και να αισθανθούν τη δύναμη της συμμετοχής, της ομαδικότητας και της κοινής εμπειρίας.

Η δράση υλοποιήθηκε ενόψει της πασχαλινής περιόδου, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον συμβολισμό της προσφοράς, της αλληλεγγύης και της στήριξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Με τη νέα αυτή δράση Εταιρικής Υπευθυνότητας, η Nova συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και δημιουργούν μοναδικές εμπειρίες για παιδιά και νέους, αξιοποιώντας τη δύναμη του αθλητισμού ως μέσο έμπνευσης, συμπερίληψης και σύνδεσης με την κοινωνία.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Έμιλυ Κέρν, Γενική Διευθύντρια του Δεσμού, Πένη Γιοβάνοβιτς, Project Experience & CSR Manager της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Μάρθα Κεσίσογλου, Corporate Affairs Executive Director της Nova

Η Μάρθα Κεσίσογλου, Corporate Affairs Executive Director της Nova, δήλωσε: «Στη Nova πιστεύουμε ότι οι πιο ουσιαστικές δράσεις είναι εκείνες που δημιουργούν αληθινές εμπειρίες και θετικά συναισθήματα για τα παιδιά, τα οποία θα τους ακολουθούν στο μέλλον. Μέσα από τη συνεργασία μας με την ΚΑΕ Ολυμπιακός και το Δεσμό, συνεχίζουμε να στηρίζουμε πρωτοβουλίες που δίνουν στα παιδιά τη δυνατότητα να συμμετέχουν, να εμπνέονται και να νιώθουν τη χαρά της κοινής εμπειρίας.»

Η Έμιλυ Κέρν, Γενική Διευθύντρια του Δεσμού, τόνισε: «Στο Δεσμό πιστεύουμε στη δύναμη των συνεργασιών που μπορούν να ανοίγουν δρόμους και να δημιουργούν ευκαιρίες για τα παιδιά. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της Novaαποτελεί ένα όμορφο παράδειγμα σύμπραξης με ουσιαστικό αντίκτυπο, που προσφέρει σε παιδιά τη δυνατότητα να δουν από κοντά τους αγαπημένους τους παίκτες και να βιώσουν τα συναισθήματα που προσφέρει ο αθλητισμός».

Ο Νίκος Λεπενιώτης, Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ανέφερε: «Η ΚΑΕ Ολυμπιακός στηρίζει έμπρακτα δράσεις με κοινωνικό αντίκτυπο, αξιοποιώντας τη δύναμη του αθλητισμού. Σε συνεργασία με τη Nova και το Δεσμό, 110 παιδιά από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και οι συνοδοί τους, έζησαν μια ξεχωριστή εμπειρία στο ΣΕΦ. Τέτοιες πρωτοβουλίες προάγουν τη συμπερίληψη, την αλληλεγγύη και τη χαρά της συμμετοχής. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία δράσεων που φέρνουν τον αθλητισμό πιο κοντά στην κοινωνία».