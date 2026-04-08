Στους τελικούς του FIBA Europe Cup ο ΠΑΟΚ, 89-85 τη Μούρθια και… τώρα Μπιλμπάο

Το «εισιτήριο» στους τελικούς του FIBA Europe Cup πήρε για δεύτερη διαδοχική χρονιά ο ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονικείς υπερασπίστηκαν στο “Palacio de los Deportes” το +6 του πρώτου ημιτελικού με τη Μούρθια και παρά την ήττα τους με 89-85 στον δεύτερο προκρίθηκαν στις μάχες για το τρόπαιο, το οποίο θα διεκδικήσουν -όπως και πέρυσι- απέναντι στην υπερασπίστρια του τίτλου Μπιλμπάο.

Οι τελικοί του FIBA Europe Cup θα διεξαχθούν στις 22 και στις 29 Απριλίου.

Τα αποτελέσματα των δεύτερων αγώνων της ημιτελικής φάσης του FIBA Europe:

Τετάρτη, 8 Απριλίου

Μούρθια (Ισπανία)-ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 89-85

Προκρίθηκε ο ΠΑΟΚ

Μπιλμπάο (Ισπανία)-Σζομπατέλι (Ουγγαρία) 95-88

Προκρίθηκε η Μπιλμπάο

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων της ημιτελικής φάσης του FIBA Europe Cup:

1οι ΑΓΩΝΕΣ (1/4/2026)

Τετάρτη, 1 Απριλίου

ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ) – Μούρθια (Ισπανία) 79-73

Σζομπατέλι (Ουγγαρία) – Μπιλμπάο (Ισπανία) 81-98

Οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις 8 Απριλίου

Διαβάστε επίσης:

Θρήνος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, πέθανε ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς

Όταν ο Μιρτσέα Λουτσέσκου έπαιρνε τη φανέλα του Πελέ – «Δεν την έπλυνα ποτέ» (video)

Ο αυθεντικός μαραθώνιος που έγινε… βιομηχανία χρήματος – Οργή για τις αυξήσεις στις τιμές συμμετοχής