Η GAC συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη θέση στην διατήρηση αξίας οχημάτων σε βάθος τριετίας

Η GAC ανακοίνωσε ότι κατέκτησε για τρίτη διαδοχική χρονιά την πρώτη θέση, μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών στην αγορά της Κίνας, όσον αφορά τον δείκτη διατήρησης αξίας οχημάτων σε βάθος τριετίας, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που εξέδωσε.

Σημαντική συμβολή στην κορυφαία αυτή διάκριση έχουν τα ηλεκτρικά μοντέλα της σειράς AION, μεταξύ αυτών και το ΑΙΟΝ V που διατίθεται και στην Ελλάδα. Το GAC GS8 κατέχει την πρώτη θέση στην κατηγορία των μεσαίων SUV, με ποσοστό διατήρησης αξίας που αγγίζει το 77% μετά από τρία χρόνια χρήσης. Τα μοντέλα GAC E8 και E9 σημειώνουν επίσης ιδιαίτερα υψηλές επιδόσεις στις αντίστοιχες κατηγορίες τους.

Ειδικά τα μοντέλα, AION V και E9 περιλαμβάνονται στις κορυφαίες θέσεις της συνολικής κατάταξης, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

