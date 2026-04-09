ΠΕΜΠΤΗ 09.04.2026 12:11
09.04.2026 10:34

Η βασική αλλαγή που πρέπει να κάνεις στο αυτοκίνητό σου πριν από το πασχαλινό ταξίδι

Πριν φύγεις φορτωμένος για Πάσχα, υπάρχει μία βασική αλλαγή που πολλοί ξεχνούν: η σωστή πίεση στα ελαστικά

Πριν από ένα πασχαλινό ταξίδι, οι περισσότεροι κοιτούν καύσιμα, νερά, υαλοκαθαριστήρες και χώρο αποσκευών. Υπάρχει όμως μια βασική λεπτομέρεια που συχνά ξεχνιέται: το φούσκωμα των ελαστικών ανάλογα με το μεγαλύτερο φορτίο.

Όταν το αυτοκίνητο είναι γεμάτο με επιβάτες, αποσκευές και ίσως παιδικά καθίσματα ή έξτρα εξοπλισμό, το φορτίο αλλάζει αισθητά. Αυτό σημαίνει ότι οι πιέσεις που είναι σωστές για καθημερινή αστική χρήση με έναν ή δύο επιβάτες μπορεί να μην είναι οι κατάλληλες για ταξίδι. Στην πράξη, πολλά αυτοκίνητα χρειάζονται υψηλότερη πίεση, κυρίως πίσω, όταν ταξιδεύουν φορτωμένα.

Τι θα γίνει αν δεν αλλάξω την πίεση;

Αν τα ελαστικά είναι πιο ξεφούσκωτα απ’ όσο πρέπει, αυξάνεται η θερμοκρασία τους, ανεβαίνει η κατανάλωση και το αυτοκίνητο γίνεται πιο «βαρύ» και ασαφές στις αντιδράσεις του. Δεν σημαίνει ότι θα συμβεί κάτι αμέσως, αλλά σίγουρα δεν ξεκινάς το ταξίδι με την καλύτερη δυνατή βάση.

Η σωστή πίεση δεν είναι θέμα μαντεψιάς. Την κοιτάς στο αυτοκόλλητο του κατασκευαστή, συνήθως στην κολόνα της πόρτας, στο πορτάκι καυσίμου ή στο εγχειρίδιο. Εκεί υπάρχουν διαφορετικές τιμές για μερικό φορτίο και πλήρες φορτίο.

Αν πρόκειται να φύγεις με γεμάτο αυτοκίνητο, αυτή είναι ίσως η πιο απλή και πιο σημαντική μικρή αλλαγή που πρέπει να κάνεις πριν μπεις στον δρόμο.

Τι κρατάμε;

  • Πριν από ταξίδι με φορτίο, έλεγξε τις πιέσεις για πλήρες φορτίο.
  • Τα χαμηλά ελαστικά αυξάνουν θερμοκρασία, κατανάλωση και ασάφεια στην οδήγηση.
  • Η σωστή τιμή δεν είναι ίδια για κάθε χρήση.
  • Κοίτα το αυτοκόλλητο του κατασκευαστή και όχι ό,τι «θυμάσαι».

Πηγή: autotypos.gr

Το φθηνότερο Mazda στην Ελλάδα καίει κάτω από 4 lt/100km και δεν πληρώνει Τέλη

Η Ελλάδα στην αφρόκρεμα της γαστρονομίας – Προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μαγειρικής 2026

Ενθουσιασμένος ο Ian McKellen με τον Johnny Depp μετά τη συνεργασία τους στο «Ebenezer: A Christmas Carol» (Video)

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί φέτα μολυσμένη με listeria

Μετρό Θεσσαλονίκης: Ακινητοποιήθηκε ξανά συρμός – 600 μέτρα μέσα στη σήραγγα περπάτησαν οι επιβάτες

Μετρό: Οι καθυστερήσεις στη γραμμή 4 φέρνουν ζήτημα αποζημιώσεων – Με ορίζοντα το… 2034 η ολοκλήρωση των έργων

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών ζήτησε από τον Τζιτζικώστα έγγραφα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου από το διάστημα 2016-23

Συγκλονίζει η ιστορία του 15χρονου Χριστόφορου που έδωσε τέλος στη ζωή του μετά από 50 ημέρες διαδικτυακού βασανισμού (Video)

Έξυπνες κάμερες: Σε γράφουν αν σταματήσεις αλλά πατάς τη διάβαση; - Τι γίνεται με το πορτοκαλί

Η δοκιμασία των βουλευτών ΝΔ, οι πιένες Γεωργιάδη, η αιχμή Μαρινάκη, η βιασύνη Τσίπρα, τα ζογκλερικά Πανούση στο ΠΑΣΟΚ, η σχέση Καρυστιανού – Γρατσία,  

