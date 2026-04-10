ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.04.2026 01:33
10.04.2026 00:22

Conference League: Προβάδισμα για Σαχτάρ, Πάλας και Μάιντς

10.04.2026 00:22
Μετά τη Ράγιο Βαγεκάνο που νίκησε εύκολα 3-0 την ΑΕΚ στο «Βαγέκας» και οι άλλοι τρεις γηπεδούχοι των προημιτελικών του Conference League, έφτασαν σε σημαντικές νίκες στα δικά τους πρώτα παιχνίδια, παίρνοντας πολύ ισχυρό προβάδισμα ενόψει των ρεβάνς.

Η Σαχτάρ «καθάρισε» την Αλκμάαρ μέσα σε 12 λεπτά, σημειώνοντας τρία γκολ με τους Πεδρίνιο (72′) και Άλισον (81′, 83′), ενώ αντίστοιχα άνετη νίκη με 3-0 πήρε η Κρίσταλ Πάλας απέναντι στη Φιορεντίνα, με τα γκολ των Ματετά, Μίτσελ και Σαρ.

Η δε Μάιντς με δύο γκολ από τους Σανό και Πος απ’ το πρώτο 20λεπτο, νίκησε εύκολα την Στρασμπούρ με 2-0 κι έχει πλέον τον πρώτο λόγο ενόψει της ρεβάνς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των πρώτων αγώνων στην προημιτελική φάση του Conference League έχουν ως εξής:

Μ. Πέμπτη 9/4

Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)-ΑΕΚ (Ελλάδα) 3-0 (2′ Ακχομάχ, 45’+2′ Λόπεθ, 74′ πέν. Παλαθόν)
Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-ΑΖ ΆΑλκμαρ (Ολλανδία) 3-0 (72′ Πεδρίνιο, 81′, 83′ Άλισον)
Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)-Φιορεντίνα (Ιταλία) 3-0 (24′ πέν. Ματετά, 31′ Μίτσελ, 90’+1′ Σαρα)
Μάιντς (Γερμανία) – Στρασμπούρ (Γαλλία) 2-0 (11′ Σανό, 19′ Πος)

*Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 16/4

Ημιτελικοί: 30 Απριλίου & 7 Μαΐου 2026

Ράγιο Βαγεκάνο (Ισπανία)-ΑΕΚ (Ελλάδα)με Μάιντς (Γερμανία) -Στρασμπούρ (Γαλλία)
Κρίσταλ Πάλας (Αγγλία)-Φιορεντίνα (Ιταλία) με Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία)-ΑΖ ΆΑλκμαρ (Ολλανδία)

Τελικός: 27 Μαΐου 2026 (Λειψία)

Διαβάστε επίσης:

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 85-89 – Νίκη στη Σόφια και «αγκαλιά» με την πρωτιά

Ράγιο Βαγιεκάνο-ΑΕΚ 3-0 – Για το «θαύμα» πλέον η Ένωση

Θρήνος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, πέθανε ο Ντούσκο Βουγιόσεβιτς

Ζελένσκι: Η Ουκρανία θα τηρήσει την κατάπαυση του πυρός το σαββατοκύριακο του Πάσχα αν την εφαρμόσει πράγματι η Ρωσία

Μόνο ένας στους πέντε «βλέπει» νίκη: Δυσαρέσκεια στο Ισραήλ για τον πόλεμο με το Ιράν

Γιαννακόπουλος μετά την ήττα στη Βαλένθια: «Κάποιοι μαλλον δεν έχουν καταλάβει σε ποιον Σύλλογο βρίσκονται»

Έξαλλος ο Τραμπ στο Truth Social: Πυρά κατά δημοσιογράφων και σχολιαστών – Κατηγορίες, αιχμές και προσωπικές επιθέσεις

Τέμπη: Δικηγόρος συγγενών ζήτησε από τον Τζιτζικώστα έγγραφα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου από το διάστημα 2016-23

ΕΟΔΥ: Ξεριζώστε τις πικροδάφνες, είναι τοξικές

Η δοκιμασία των βουλευτών ΝΔ, οι πιένες Γεωργιάδη, η αιχμή Μαρινάκη, η βιασύνη Τσίπρα, τα ζογκλερικά Πανούση στο ΠΑΣΟΚ, η σχέση Καρυστιανού – Γρατσία,  

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί φέτα μολυσμένη με listeria

Έξυπνες κάμερες: Σε γράφουν αν σταματήσεις αλλά πατάς τη διάβαση; - Τι γίνεται με το πορτοκαλί

