search
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.04.2026 13:35
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.04.2026 10:27

Μπεν Άφλεκ: Παραχώρησε στην Τζένιφερ Λόπεζ το μερίδιό του από τη βίλα των 60 εκατ. δολαρίων στο Μπέβερλι Χιλς

lopez-aflek-new

Ολόκληρο το μερίδιό του από τη βίλα των 60 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μπέβερλι Χιλς, που είχαν αποκτήσει όσο ήταν ζευγάρι, παραχώρησε στην Τζένιφερ Λόπεζ ο Μπεν Άφλεκ.

Σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται το TMZ, το πρώην ζευγάρι προχώρησε σε τροποποίηση της συμφωνίας διανομής περιουσίας. Αν και το έγγραφο δεν διευκρινίζει τη φύση της μεταβίβασης, πηγές με γνώση της υπόθεσης ανέφεραν ότι ο Άφλεκ παραχώρησε το σύνολο του ποσοστού του στη συγκεκριμένη ιδιοκτησία χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα.

Η βίλα, έκτασης περίπου 3.500 τετραγωνικών μέτρων, διαθέτει 12 υπνοδωμάτια, 24 μπάνια και, μεταξύ άλλων γήπεδο μπάσκετ. Το ακίνητο είχε αποκτηθεί τον Ιούνιο του 2023 έναντι 60,85 εκατομμυρίων δολαρίων, όταν οι δύο καλλιτέχνες ήταν ακόμη παντρεμένοι, έχοντας παντρευτεί τον Ιούλιο του 2022.

Τον Ιούνιο του 2024, το πρώην ζευγάρι έθεσε την κατοικία προς πώληση εν μέσω πληροφοριών περί επικείμενου διαζυγίου. Παρά τις αναφορές ότι η πώληση σχετιζόταν με το μέγεθος του ακινήτου, η Λόπεζ κατέθεσε αίτηση διαζυγίου δύο μήνες αργότερα.

Την ίδια περίοδο, ο Άφλεκ απέκτησε νέα κατοικία αξίας 20,5 εκατομμυρίων δολαρίων στην περιοχή Πασίφικ Παλισέιντς, προκειμένου να βρίσκεται κοντά στα παιδιά του, που απέκτησε με την Τζένιφερ Γκάρνερ.

Το διαζύγιο του πρώην ζευγαριού οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2025, ενώ το μέλλον της κοινής περιουσίας του παρέμενε ασαφές, καθώς το ακίνητο παρέμενε τότε προς πώληση. Τον Μάρτιο του ίδιου έτους, η Λόπεζ απέκτησε νέα κατοικία στο Λος Άντζελες, αξίας 18 εκατομμυρίων δολαρίων, για την ίδια και τα δίδυμα παιδιά της, τα οποία έχει αποκτήσει με τον Μαρκ Άντονι.

Ωστόσο, το καλοκαίρι του 2025, οι δύο πλευρές αποφάσισαν από κοινού να αποσύρουν την έπαυλη από την αγορά. Όπως είχε αναφέρει πηγή στο περιοδικό People, «ενώ επιθυμούσαν να πουλήσουν το ακίνητο, δίσταζαν να υποστούν σημαντική οικονομική απώλεια». Το ίδιο πρόσωπο σημείωνε ότι «μείωσαν την τιμή για να αυξήσουν το ενδιαφέρον, αλλά όταν αυτό δεν συνέβη, τους προτάθηκε να αποσύρουν το ακίνητο από την αγορά», χαρακτηρίζοντας την απόφαση «επιχειρηματική».

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, η διαχείριση της πολυτελούς κατοικίας φαίνεται να περνά πλέον αποκλειστικά στη Λόπεζ. Η ίδια, σε πρόσφατη συνέντευξή της στην εκπομπή «Good Morning America», δήλωσε: «Είμαι στην πιο ευτυχισμένη φάση της ζωής μου. Νομίζω ότι, για πρώτη φορά, αισθάνομαι ελεύθερη, είμαι μόνη μου και αυτό είναι πολύ καλό».

Διαβάστε επίσης:

Ο 007 στην Γλυφάδα: Ο Ντάνιελ Γκρεγκ παρακολούθησε την περιφορά του Επιταφίου στον Άγιο Κωνσταντίνο

Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Αποκαλύφθηκαν οι λεπτομέρειες του γάμου τους που θα γίνει στη Νέα Υόρκη

Sex and the City: Στο «σφυρί» η γκαρνταρόμπα και αντικείμενα του sequel «And Just Like That…»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
parkour_1104_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Γάλλος παρκουρίστας… κόβει την ανάσα με τα άλματά του σε ταράτσες της Αθήνας (videos)

xania_sxoleio_fotia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Αντί για τον Ιούδα έκαψαν το σχολείο – Μεγάλες ζημιές από φωτιά σε γυμνάσιο (photos)

pakistan-vance
ΚΟΣΜΟΣ

Διαψεύδουν οι ΗΠΑ ότι συμφώνησαν στην αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν – Το απόγευμα οι κρίσιμες συνομιλίες στο Πακιστάν – Live

tafos2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Εν αναμονή της μεταφοράς του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα και την Κύπρο – Live από τα Ιεροσόλυμα

P208_2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το επόμενο Peugeot 208 (Mk3) θα έχει τετράγωνο τιμόνι (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
jo malone
LIFESTYLE

Jo Malone: H πώληση στην Estée Lauder, το λάθος με τη ρήτρα που απαγορεύει την χρήση του ονόματός της και η αγωγή των 200.000 λιρών

natasha lyonne
LIFESTYLE

Απομάκρυναν την ηθοποιό Νατάσα Λιόν από πτήση της Delta ώρες μετά την πρεμιέρα της 3ης σεζόν του «Euphoria» - «Ήταν αλλού»

moufteia-komotinis-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

country house
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Τo κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας

artemis II NEW
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Στη Γη οι τέσσερις αστροναύτες του Artemis II μετά το ιστορικό ταξίδι γύρω από τη Σελήνη -Δείτε εικόνες και βίντεο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

parkour_1104_1920-1080_new
xania_sxoleio_fotia_new
pakistan-vance
