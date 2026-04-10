search
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.04.2026 10:48

Sex and the City: Στο «σφυρί» η γκαρνταρόμπα και αντικείμενα του sequel «And Just Like That…»

and-just-like-that

Τον περασμένο Αύγουστο, με την ολοκλήρωση του τελευταίου κύκλου του «And Just Like That…», η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ (Sarah Jessica Parker) αποχαιρέτησε την Carrie Bradshaw, έναν χαρακτήρα που ενσάρκωνε για πάνω από 25 χρόνια, ξεκινώντας από το εμβληματικό «Sex and the City» του HBO.

«Αυτό το κεφάλαιο έκλεισε», έγραψε η ίδια σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση στο Instagram.

Με τις περιπέτειες της Carrie, της Charlotte (Κρίστιν Ντέιβις) και της Miranda (Σίνθια Νίξον) να έχουν λάβει τέλος, μια πλούσια συλλογή από αντικείμενα, έπιπλα και φυσικά, αμέτρητα παπούτσια και ρούχα από το «And Just Like That…» βγαίνει σε δημοπρασία.

Τη διοργάνωση έχει αναλάβει ο οίκος Julien’s Auctions, ενώ οι προσφορές για τα περισσότερα από 500 αντικείμενα, ξεκίνησαν διαδικτυακά στις 2 Απριλίου. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με μια διήμερη ζωντανή εκδήλωση στην έδρα του οίκου, στην Gardena της Καλιφόρνια, το διήμερο 30 Απριλίου – 1 Μαΐου.

Μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα οι θαυμαστές της διάσημης σειράς έχουν ήδη οδηγήσει τις τιμές πολλών αντικειμένων πολύ πιο πάνω από τις αρχικές εκτιμήσεις. Το κορυφαίο κομμάτι της δημοπρασίας είναι το ρολόι που η Carrie χάρισε στον σύζυγό της, John Preston (ή αλλιώς… Mr. Big), για τη δεύτερη επέτειο του γάμου τους, το οποίο φέρει τη χαραγμένη αφιέρωση: «Εσύ κι εγώ. Μόνον οι δυο μας». Παρ’ ότι στην περιγραφή διευκρινίζεται ότι πρόκειται για αντικείμενο των γυρισμάτων και όχι για αυθεντικό ρολόι, η τιμή του έχει ήδη αγγίξει τα 2.500 δολάρια, ξεπερνώντας κάθε προσδοκία.

Οι λάτρεις της Miranda μπορούν να διεκδικήσουν μια ολόσωμη φόρμα σε μπορντό χρώμα στα 150 δολάρια ή το σετ πιτζάμας Victoria’s Secret που έχει ήδη ξεπεράσει τα 200 δολάρια. Παράλληλα, το σετ αποσκευών της Carrie σε κρεμ και παστέλ γαλάζιο έχει υπερδιπλασιάσει την αρχική του εκτίμηση, φτάνοντας τα 1.500 δολάρια.

Επίσης η δημοπρασία περιλαμβάνει έπιπλα που αντανακλούν την προσωπικότητα των χαρακτήρων της θρυλικής σειράς. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο ασημί καθρέφτης σε στυλ Λουδοβίκου ΙΕ’, που κοσμούσε το διαμέρισμα της Carrie στο Gramercy και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα 2.500 δολάρια.

Σύμφωνα με το Artnet, η Warner Bros. Discovery θα δωρίσει μέρος των εσόδων από τη δημοπρασία στη φιλανθρωπική οργάνωση You Gotta Believe με έδρα τη Νέα Υόρκη, που στηρίζει παιδιά σε αναδοχή.

Διαβάστε επίσης:

Τέλος εποχής στην Dolce & Gabbana: Ο Στέφανο Γκαμπάνα παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου του

Η Ιβάνκα Τραμπ ξέσπασε σε κλάματα μιλώντας για την μητέρα της – Όσα είπε για την απόπειρα δολοφονίας Τραμπ (video)

Απομάκρυναν την ηθοποιό Νατάσα Λιόν από πτήση της Delta ώρες μετά την πρεμιέρα της 3ης σεζόν του «Euphoria» – «Ήταν αλλού»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
STARMER2
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ο Στάρμερ «έχει απηυδήσει» με Τραμπ και Πούτιν λόγω ενεργειακής κρίσης (video)

omada_dias_new
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη για ναρκωτικά εγγονή πασίγνωστου πολιτικού που δεν βρίσκεται στη ζωή

islamabad
ΚΟΣΜΟΣ

Συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ στο Πακιστάν: Στο Ισλαμαμπάντ οι αντιπροσωπείες – Ποιοι συμμετέχουν, οι προτάσεις και οι διαφωνίες

gynaika-xeiropedes
ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Συνελήφθη 25χρονος σε φέρι μποτ με καπνογόνα, κάνναβη, πυροτεχνήματα και ρουκέτες αλεξιπτώτου

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 23χρονη προσποιούμενη τη λογίστρια προσπάθησε να αποσπάσει 15.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
barbakeios kreata
ΕΛΛΑΔΑ

Σούπερ μάρκετ - Μεγάλη Παρασκευή 2026: Το ωράριο για τα καταστήματα σήμερα

makaronia-new
ΥΓΕΙΑ

Νηστεία: Τρία νόστιμα πιάτα χωρίς λάδι

jo malone
LIFESTYLE

Jo Malone: H πώληση στην Estée Lauder, το λάθος με τη ρήτρα που απαγορεύει την χρήση του ονόματός της και η αγωγή των 200.000 λιρών

natasha lyonne
LIFESTYLE

Απομάκρυναν την ηθοποιό Νατάσα Λιόν από πτήση της Delta ώρες μετά την πρεμιέρα της 3ης σεζόν του «Euphoria» - «Ήταν αλλού»

opekepe
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Η οικονομική «μαύρη τρύπα» των 2,1 δισ. ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

STARMER2
ΚΟΣΜΟΣ

omada_dias_new
ΕΛΛΑΔΑ

islamabad
ΚΟΣΜΟΣ

1 / 3