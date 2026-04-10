Τέιλορ Σουίφτ – Τράβις Κέλσι: Αποκαλύφθηκαν οι λεπτομέρειες του γάμου τους που θα γίνει στη Νέα Υόρκη

Διέρρευσε η ημερομηνία που έχει οριστεί για τον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι σύμφωνα με την Page Six που επικαλείται πηγή.

Το μεγάλο γεγονός θα λάβει χώρα στις 3 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη.

Η τοποθεσία αποτελεί σύμφωνα με το δημοσίευμα έκπληξη, καθώς υπήρχαν αρκετές αναφορές ότι η σούπερ σταρ της ποπ και ο πρωταθλητής των Κάνσας Σίτι Τσιφς είχαν στο νου τους το Ρόουντ Άιλαντ -όπου η Σουίφτ κατέχει ένα μεγάλο κτήμα δίπλα σε ένα ξενοδοχείο- για τον γάμο.

Ωστόσο, μια πηγή δήλωσε στην Page Six τον Νοέμβριο ότι το ζευγάρι σκεφτόταν να εγκαταλείψει αυτή την ιδέα και να πάει σε έναν εντελώς διαφορετικό χώρο που μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερους καλεσμένους.

Το ζευγάρι θα εντασσόταν σε μια μακρά λίστα διασημοτήτων που έχουν παντρευτεί εκεί.

Η Beyoncé και ο Jay-Z είπαν το «ναι» στο διαμέρισμά τους στην Τραϊμπέκα το 2008.

Η 4η Ιουλίου – σημειώνει η Page Six – είναι η αγαπημένη γιορτή της Σουίφτ. Φέτος γιορτάζεται επίσης η 250ή επέτειος της Αμερικής.

Η σταρ έχει στενούς δεσμούς με την πόλη που δεν κοιμάται ποτέ.

Μετακόμισε σε δύο διπλανά ρετιρέ στην Τραϊμπέκα το 2014, μετατρέποντάς τα σε μια μεγάλη μεζονέτα. Από εκεί επεκτάθηκε περαιτέρω, αγοράζοντας την διπλανή μεζονέτα και ένα λοφτ 3.500 τετραγωνικών ποδιών στο ίδιο κτίριο.

Μάλιστα, το 2014, έγραψε το τραγούδι «Welcome to New York» ως ωδή στην πόλη.

Η Σουίφτ διετέλεσε ακόμη και Παγκόσμια Πρέσβειρα Καλωσορίσματος της Νέας Υόρκης για το 2014–2015, με το τραγούδι να χρησιμοποιείται για την προώθηση του τουρισμού της Νέας Υόρκης.

Ο Κέλσι φαίνεται επίσης να είναι λάτρης του «Μεγάλου Μήλου».

«Είναι ωραίο να έχεις μια ατμόσφαιρα στην πόλη», είπε. «Νομίζω ότι είναι ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα που κάνω στη Νέα Υόρκη, να είμαι ένα με την πόλη και απλώς να περπατάω στους δρόμους και να νιώθω τον ηλεκτρισμό, να νιώθω τον καθένα να κάνει τα δικά του πράγματα και να γνωρίζει μερικούς νέους ανθρώπους στην πορεία».

