search
ΚΥΡΙΑΚΗ 12.04.2026 14:59
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Ματωμένο Πάσχα: 19χρονος έχασε το δάχτυλό του από κροτίδα – 24χρονος τραυματίστηκε στο μάτι από «σαΐτα», 14 τραυματίες από τις 7 Μαρτίου

Με σοβαρά ατυχήματα και τραυματισμούς συνοδεύτηκε για ακόμα μια χρονιά το Πάσχα με την επικίνδυνη χρήση κροτίδων και αυτοσχέδιων μηχανισμών.

Ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά σημειώθηκε το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου (11/04), γύρω στις 22:00, στο Βέλο Κορινθίας, όταν δύο νεαροί επιχείρησαν να αναβιώσουν το έθιμο της «σαΐτας».

Αφού ανέβηκαν σε μπαλκόνι με σκοπό να ενεργοποιήσουν τον αυτοσχέδιο μηχανισμό, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό και των δύο.

Ο λόγος για έναν 19χρονο ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο ΚΑΤ στην Αθήνα με βαρύ τραύμα στο χέρι που οδήγησε στον ακρωτηριασμό δακτύλου και έναν 24χρονο ο οποίος φέρει τραύμα στο μάτι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς.

Ιεράπετρα: Κροτίδα έσκασε στα χέρια 16χρονου

Ένα ακόμη περιστατικό που αναδεικνύει τους κινδύνους της χρήσης βεγγαλικών σημειώθηκε στην Ιεράπετρα, όταν 16χρονος από καθαρή τύχη δεν υπέστη σοβαρότερο τραυματισμό, όταν κροτίδα έσκασε στα χέρια του το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με το cretalive, υπέστη τραύμα στο μάτι, το οποίο αντιμετωπίστηκε με τέσσερα ράμματα, ενώ η κατάστασή του δεν εμπνέει περαιτέρω ανησυχία.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του 16χρονου αλλά και της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Τουλάχιστον οι 14 τραυματίες από τη ρίψη βεγγαλικών

Από τις 7 Μαρτίου έως το πρωί της Κυριακής του Πάσχα σημειώθηκαν από τις Αρχές 14 περιστατικά τραυματισμών σε όλη τη χώρα από χρήση βεγγαλικών, εκ των οποίων τα δύο είναι σοβαρά.

Για την ίδια περίοδο, σε 35.438 ελέγχους, που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα, κατασχέθηκαν 180.437 βεγγαλικά, κροτίδες και διάφορα είδη πυροτεχνίας και πραγματοποιήθηκαν 136 συλλήψεις.

Διαβάστε επίσης:

Ρέθυμνο: 11χρονος έπεσε σε πηγάδι 5 μέτρων

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 32χρονου καταζητούμενου από την Interpol Τουρκίας

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 42χρονος για τη δολοφονία στην Ευκαρπία – Τον σκότωσε στο σπίτι του, μετέφερε το πτώμα και το πέταξε σε ρέμα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Βρετανία: Καταγγελία 20χρονης για ομαδικό βιασμό έξω από εκκλησία μετά από έξοδο σε κλαμπ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δένδιας: Πάσχα στο Επιτηρητικό Φυλάκιο «126» του Έβρου (Photo)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κίμπερλι Γκιλφοΐλ: Οι ευχές στα ελληνικά

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πόλο: Θρίαμβος της εθνικής ανδρών – Νίκησε στα πέναλτι την Ισπανία, με ανατροπή 11 δευτερόλεπτα πριν το τέλος (Videos)

ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο με μηχανή

Δείτε όλες τις ειδήσεις
LIFESTYLE

Παντούση-Παπαζήσης: Όλη η Φιλαρμονική της Κέρκυρας κάτω από το παράθυρό τους

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Τo κιτς στην περίπτωση της εξοχικής κατοικίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ειρηνικός Ωκεανός: Επιστήμονες ανακάλυψαν έναν «δρόμο από κίτρινα τούβλα», αλλά δεν ήταν αυτό που πίστευαν…

MEDIA

Κέρκυρα: Απρόοπτο στον «αέρα» - Δήμαρχος... αρνήθηκε να ευχηθεί για την Ανάσταση σε ρεπόρτερ τοπικού καναλιού! (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3