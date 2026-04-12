Ματωμένο Πάσχα: 19χρονος έχασε το δάχτυλό του από κροτίδα – 24χρονος τραυματίστηκε στο μάτι από «σαΐτα», 14 τραυματίες από τις 7 Μαρτίου

Με σοβαρά ατυχήματα και τραυματισμούς συνοδεύτηκε για ακόμα μια χρονιά το Πάσχα με την επικίνδυνη χρήση κροτίδων και αυτοσχέδιων μηχανισμών.

Ένα από τα πιο σοβαρά περιστατικά σημειώθηκε το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου (11/04), γύρω στις 22:00, στο Βέλο Κορινθίας, όταν δύο νεαροί επιχείρησαν να αναβιώσουν το έθιμο της «σαΐτας».

Αφού ανέβηκαν σε μπαλκόνι με σκοπό να ενεργοποιήσουν τον αυτοσχέδιο μηχανισμό, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό και των δύο.

Ο λόγος για έναν 19χρονο ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο ΚΑΤ στην Αθήνα με βαρύ τραύμα στο χέρι που οδήγησε στον ακρωτηριασμό δακτύλου και έναν 24χρονο ο οποίος φέρει τραύμα στο μάτι και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς.

Ιεράπετρα: Κροτίδα έσκασε στα χέρια 16χρονου

Ένα ακόμη περιστατικό που αναδεικνύει τους κινδύνους της χρήσης βεγγαλικών σημειώθηκε στην Ιεράπετρα, όταν 16χρονος από καθαρή τύχη δεν υπέστη σοβαρότερο τραυματισμό, όταν κροτίδα έσκασε στα χέρια του το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με το cretalive, υπέστη τραύμα στο μάτι, το οποίο αντιμετωπίστηκε με τέσσερα ράμματα, ενώ η κατάστασή του δεν εμπνέει περαιτέρω ανησυχία.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του 16χρονου αλλά και της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Τουλάχιστον οι 14 τραυματίες από τη ρίψη βεγγαλικών

Από τις 7 Μαρτίου έως το πρωί της Κυριακής του Πάσχα σημειώθηκαν από τις Αρχές 14 περιστατικά τραυματισμών σε όλη τη χώρα από χρήση βεγγαλικών, εκ των οποίων τα δύο είναι σοβαρά.

Για την ίδια περίοδο, σε 35.438 ελέγχους, που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα, κατασχέθηκαν 180.437 βεγγαλικά, κροτίδες και διάφορα είδη πυροτεχνίας και πραγματοποιήθηκαν 136 συλλήψεις.

