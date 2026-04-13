ΔΕΥΤΕΡΑ 13.04.2026 12:20
13.04.2026 11:36

Κατερίνη: Αίσιο τέλος στη διάσωση 6 σκύλων από ταμιευτήρα (Video)

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης έξι μεγαλόσωμων σκύλων, που είχαν εγκλωβιστεί σε ταμιευτήρα άρδευσης σε χωριό της Κατερίνης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Απριλίου, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες τα τετράποδα βρέθηκαν μέσα στο νερό. Στην επιχείρηση συμμετείχαν το συνεργείο περισυλλογής του Δήμου Κατερίνης και η Πυροσβεστική, που κατάφεραν να τα απεγκλωβίσουν με ασφάλεια.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Ξένιας Μυόγλου στο Facebook, τα σκυλιά ήταν εξαντλημένα και ιδιαίτερα επιφυλακτικά, αντιδρώντας έντονα σε κάθε προσπάθεια προσέγγισης, λόγω της πολύωρης παραμονής τους στο νερό.

Το συνεργείο περισυλλογής διαχειρίστηκε την κατάσταση με προσεκτικούς χειρισμούς, ενώ η Πυροσβεστική συνέβαλε στην ασφαλή πρόσβαση στο σημείο.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα και τα ζώα είναι σε καλή κατάσταση.

Διαβάστε επίσης:

Τραυματισμός 14χρονου από κροτίδα στο Μενίδι

Τραγωδία στους Παξούς: Νεκρός 15χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο, σε σοβαρή κατάσταση ένας 17χρονος

Ηράκλειο: Μεγάλη φωτιά σε χώρο με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα – Ζημιές σε 18 οχήματα (video)

Θεσσαλονίκη: 61χρονος πήγε να κλέψει φορτηγό και ο ιδιοκτήτης του επιτέθηκε με τσεκούρι – Δύο συλλήψεις

ΚΟΣΜΟΣ

Οικογένεια χρηματιστή μηνύει καθηγήτρια του Κολούμπια: Λένε ότι του πούλησε έρωτα για να της πάρει σπίτι στην Αθήνα 

ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Αλιβέρι: Κοριτσάκι 1,5 έτους ήπιε πετρέλαιο

ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός κινδύνου ο 13χρονος από τη Σύρο που τον δάγκωσε οχιά, νοσηλεύεται προληπτικά στην Αθήνα

ΣΙΝΕΜΑ

«Saint Savva»: Ντοκιμαντέρ και σειρά για τη ζωή και την πνευματική αποστολή του Αγίου Σάββα (Video/Photos)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Ελλάδα η μόνη χώρα στην Ευρώπη που αναγνωρίζει τον θεσμό» απαντά η Μουφτεία Κομοτηνής στην Τουρκία

LIFESTYLE

Παντούση-Παπαζήσης: Όλη η Φιλαρμονική της Κέρκυρας κάτω από το παράθυρό τους

ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Το κάψιμο του Ιούδα έκανε την πόλη… γης μαδιάμ - Καμένα φανάρια, δέντρα και κάδοι στους δρόμους (Photos)

ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ κλείνουν τα λιμάνια του Ιράν και τα Στενά του Ορμούζ – Τραμπ: «Δεν με νοιάζει αν θα επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις»

ΚΑΛΧΑΣ

Συγκρούσεις στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ, η γραμμή Άδωνι, το πτυχίο Λαζαρίδη, Οι ευχές Τασούλα, το αβγό του Ανδρουλάκη και το ποίημα του Τσίπρα  

