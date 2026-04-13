Κατερίνη: Αίσιο τέλος στη διάσωση 6 σκύλων από ταμιευτήρα (Video)

Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης έξι μεγαλόσωμων σκύλων, που είχαν εγκλωβιστεί σε ταμιευτήρα άρδευσης σε χωριό της Κατερίνης.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Απριλίου, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες τα τετράποδα βρέθηκαν μέσα στο νερό. Στην επιχείρηση συμμετείχαν το συνεργείο περισυλλογής του Δήμου Κατερίνης και η Πυροσβεστική, που κατάφεραν να τα απεγκλωβίσουν με ασφάλεια.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Ξένιας Μυόγλου στο Facebook, τα σκυλιά ήταν εξαντλημένα και ιδιαίτερα επιφυλακτικά, αντιδρώντας έντονα σε κάθε προσπάθεια προσέγγισης, λόγω της πολύωρης παραμονής τους στο νερό.

Το συνεργείο περισυλλογής διαχειρίστηκε την κατάσταση με προσεκτικούς χειρισμούς, ενώ η Πυροσβεστική συνέβαλε στην ασφαλή πρόσβαση στο σημείο.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα και τα ζώα είναι σε καλή κατάσταση.

