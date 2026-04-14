ADVERTORIAL

14.04.2026 15:17

UEFA Champions League: Τα εισιτήρια για τα ημιτελικά «σφραγίζονται» στην COSMOTE TV

14.04.2026 15:17
COSMOTE TV_Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα

Η προημιτελική φάση του UEFA Champions League ολοκληρώνεται το διήμερο 14-15/4, με την COSMOTE TV να φιλοξενεί και τους 4 αγώνες της 2ης αγωνιστικής. Μετά τις νίκες τους με 2-0 στα πρώτα ματς, η Ατλέτικο Μαδρίτης θα υποδεχθεί απόψε (14/4, 22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K) την Μπαρτσελόνα, ενώ η Παρί Ζεν Ζερμέν θα παίξει στην έδρα της Λίβερπουλ (14/4, 22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START). Την Τετάρτη 15/4 η Ρεάλ Μαδρίτης θα ψάξει την ανατροπή κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου μετά την ήττα της με 2-1 στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K), ενώ η Άρσεναλ θα υποδεχθεί τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, έχοντας το προβάδισμα με 1-0 (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START).

Το διήμερο της αγωνιστικής δράσης οι τηλεθεατές θα έχουν στη διάθεσή τους την εκπομπή «UEFA Champions League Show» με τους Μιχάλη Τσόχο και Βασίλη Σαμπράκο (19.00 & 00.05, COSMOTE SPORT 1HD), με όλες τις εξελίξεις, πλούσιο ρεπορτάζ, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, ανάλυση των αναμετρήσεων και τα καλύτερα στιγμιότυπα. Επίσης, η εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» με τον Μιχάλη Τσόχο, θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση και από τα δύο ματς της κάθε ημέρας (14/4 & 15/4, 22:00, COSMOTE SPORT 1HD).

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

UEFA Champions League (Προημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική)

Τρίτη 14.04.26
Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (21:00, COSMOTE SPORT 1HD)
Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)
Λίβερπουλ-Παρί Σεν Ζερμέν (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START)

Τετάρτη 15.04.26
Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (00:05, COSMOTE SPORT 1HD)
Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (21:00, COSMOTE SPORT 1HD)
Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)
Μπάγερν Μονάχου-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)
Άρσεναλ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START)
Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Πέμπτη 16/4, 00:05, COSMOTE SPORT 1HD)

ΤΡΙΤΗ 14.04.2026 16:30
evros-metanastes
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηγές ΥΠΡΟΠΟ για την έρευνα του BBC περί μισθοφόρων μεταναστών στον Έβρο: «Οι καταγγελίες διερευνώνται άμεσα»

super-market_plithorismos_0707_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΝΤ: Εφιαλτική πρόβλεψη για πληθωρισμό 3,5% στην Ελλάδα το 2026 – Το δυσμενές και το ακραίο σενάριο για την παγκόσμια οικονομία

hormuz_new_123
ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η Τεχεράνη εξετάζει προσωρινό «πάγωμα» των μεταφορών μέσω Ορμούζ για να μην «εκτροχιαστούν» οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ

