UEFA Champions League: Τα εισιτήρια για τα ημιτελικά «σφραγίζονται» στην COSMOTE TV

Η προημιτελική φάση του UEFA Champions League ολοκληρώνεται το διήμερο 14-15/4, με την COSMOTE TV να φιλοξενεί και τους 4 αγώνες της 2ης αγωνιστικής. Μετά τις νίκες τους με 2-0 στα πρώτα ματς, η Ατλέτικο Μαδρίτης θα υποδεχθεί απόψε (14/4, 22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K) την Μπαρτσελόνα, ενώ η Παρί Ζεν Ζερμέν θα παίξει στην έδρα της Λίβερπουλ (14/4, 22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START). Την Τετάρτη 15/4 η Ρεάλ Μαδρίτης θα ψάξει την ανατροπή κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου μετά την ήττα της με 2-1 στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K), ενώ η Άρσεναλ θα υποδεχθεί τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, έχοντας το προβάδισμα με 1-0 (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START).

Το διήμερο της αγωνιστικής δράσης οι τηλεθεατές θα έχουν στη διάθεσή τους την εκπομπή «UEFA Champions League Show» με τους Μιχάλη Τσόχο και Βασίλη Σαμπράκο (19.00 & 00.05, COSMOTE SPORT 1HD), με όλες τις εξελίξεις, πλούσιο ρεπορτάζ, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, ανάλυση των αναμετρήσεων και τα καλύτερα στιγμιότυπα. Επίσης, η εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» με τον Μιχάλη Τσόχο, θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση και από τα δύο ματς της κάθε ημέρας (14/4 & 15/4, 22:00, COSMOTE SPORT 1HD).

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

UEFA Champions League (Προημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική)

Τρίτη 14.04.26

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (21:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)

Λίβερπουλ-Παρί Σεν Ζερμέν (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START)

Τετάρτη 15.04.26

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (00:05, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (21:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)

Μπάγερν Μονάχου-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)

Άρσεναλ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Πέμπτη 16/4, 00:05, COSMOTE SPORT 1HD)