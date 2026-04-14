UEFA Champions League: Τα εισιτήρια για τα ημιτελικά «σφραγίζονται» στην COSMOTE TV

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η προημιτελική φάση του UEFA Champions League ολοκληρώνεται το διήμερο 14-15/4, με την COSMOTE TV να φιλοξενεί και τους 4 αγώνες της 2ης αγωνιστικής. Μετά τις νίκες τους με 2-0 στα πρώτα ματς, η Ατλέτικο Μαδρίτης θα υποδεχθεί απόψε (14/4, 22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K) την Μπαρτσελόνα, ενώ η Παρί Ζεν Ζερμέν θα παίξει στην έδρα της Λίβερπουλ (14/4, 22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START). Την Τετάρτη 15/4 η Ρεάλ Μαδρίτης θα ψάξει την ανατροπή κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου μετά την ήττα της με 2-1 στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K), ενώ η Άρσεναλ θα υποδεχθεί τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, έχοντας το προβάδισμα με 1-0 (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START).
Το διήμερο της αγωνιστικής δράσης οι τηλεθεατές θα έχουν στη διάθεσή τους την εκπομπή «UEFA Champions League Show» με τους Μιχάλη Τσόχο και Βασίλη Σαμπράκο (19.00 & 00.05, COSMOTE SPORT 1HD), με όλες τις εξελίξεις, πλούσιο ρεπορτάζ, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, ανάλυση των αναμετρήσεων και τα καλύτερα στιγμιότυπα. Επίσης, η εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» με τον Μιχάλη Τσόχο, θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση και από τα δύο ματς της κάθε ημέρας (14/4 & 15/4, 22:00, COSMOTE SPORT 1HD).
Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:
UEFA Champions League (Προημιτελική Φάση, 2η Αγωνιστική)
Τρίτη 14.04.26
Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (21:00, COSMOTE SPORT 1HD)
Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)
Λίβερπουλ-Παρί Σεν Ζερμέν (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START)
Τετάρτη 15.04.26
Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (00:05, COSMOTE SPORT 1HD)
Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (21:00, COSMOTE SPORT 1HD)
Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22:00, COSMOTE SPORT 1HD)
Μπάγερν Μονάχου-Ρεάλ Μαδρίτης (22:00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K)
Άρσεναλ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (22:00, COSMOTE SPORT 3HD & START)
Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Πέμπτη 16/4, 00:05, COSMOTE SPORT 1HD)
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.