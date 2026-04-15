search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.06.2026 15:41
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.04.2026 13:45

Ρεκόρ συμμετοχής και διακρίσεων στα COSMOTE TELEKOM AWARDS 2026

15.04.2026 13:45
CosmoteAwards-347
Tο έργο Fiberproof “Transforming FTTH Deployment through AI Excellence” έλαβε το 1ο βραβείο στην κατηγορία Innovation και Startup Mindset

Με ρεκόρ συμμετοχής και διακρίσεων ολοκληρώθηκαν τα COSMOTE TELEKOM AWARDS 2026, ο θεσμός που αναδεικνύει και επιβραβεύει τα έργα, τις ιδέες και τις ομάδες του Ομίλου ΟΤΕ, που δημιουργούν αξία για τους πελάτες, την εταιρεία και την κοινωνία.

Στη φετινή διοργάνωση, που πραγματοποιήθηκε για 9η συνεχόμενη χρονιά, υποβλήθηκαν 62 έργα, αριθμός που αποτελεί την υψηλότερη συμμετοχή στην ιστορία των βραβείων. Συνολικά, διακρίθηκαν 12 ομάδες, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των ανθρώπων του Ομίλου ΟΤΕ να συνεργάζονται, να καινοτομούν και να μετατρέπουν τις ιδέες σε απτό αποτέλεσμα. Την απονομή των βραβείων πραγματοποίησαν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Κώστας Νεμπής, και τα μέλη της Διοικητικής Ομάδας.

North Start Project Award για την ομάδα έργου ανάληψης του συνόλου του έργου Ultra Fast Broadband

Στις φετινές βραβεύσεις, εκτός από τις πέντε κατηγορίες και το Βραβείο Κοινού, που αποτελεί ειδική κατηγορία, προστέθηκε και ένα νέο ειδικό βραβείο-έκπληξη: το North Star Project. Το βραβείο αυτό αναδεικνύει έργα στρατηγικής σημασίας, με υψηλό αντίκτυπο για τον Όμιλο ΟΤΕ, τους πελάτες και την κοινωνία, φωτίζοντας πρωτοβουλίες που δείχνουν τον δρόμο για το μέλλον.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν φέτος η παρουσία έργων που αξιοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη. Όχι απλώς ως μία τεχνολογική τάση, αλλά ως εργαλείο που αλλάζει τον τρόπο σκέψης, εργασίας και δημιουργίας αξίας. Η δυναμική αυτή αποτυπώνει τη σταθερή κατεύθυνση του Ομίλου ΟΤΕ να ενσωματώνει την Τεχνητή Νοημοσύνη στην επιχειρησιακή του λειτουργία, ενισχύοντας την αποδοτικότητα, την καινοτομία και την εμπειρία πελάτη.

To βραβείο κοινού έλαβε η ομάδα έργου Connected Schools, για το δωρεάν γρήγορο ίντερνετ στα δυσπρόσιτα σχολεία της Ελλάδας

Τα COSMOTE TELEKOM AWARDS είναι αφιερωμένα στους ανθρώπους και τις ομάδες που δεν περιμένουν την αλλαγή, αλλά συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργία της. Σε εκείνους που αναλαμβάνουν πρωτοβουλία, συνεργάζονται με κοινό σκοπό, δοκιμάζουν νέες προσεγγίσεις και πηγαίνουν την εταιρεία ένα βήμα πιο μπροστά.

Γιατί, όσο η τεχνολογία επιταχύνει την αλλαγή, οι άνθρωποι είναι αυτοί που της δίνουν κατεύθυνση, νόημα και πραγματικό αντίκτυπο. Και αυτό ακριβώς αναδεικνύουν τα COSMOTE TELEKOM AWARDS: μια κουλτούρα συνεργασίας, υπευθυνότητας, τόλμης και περιέργειας, που δίνει αναπτυξιακή δυναμική σε κάθε καλή ιδέα.

Διαβάστε επίσης:

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trapeza-tis-ellados
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Στο 3,8% ο πληθωρισμός το 2026 στην Ελλάδα

ekav
ΥΓΕΙΑ

Εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τα ακινητοποιημένα ασθενοφόρα – Τι λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο topontiki.gr

pasok_trikoupi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών οι Ντίλιαν και Δημητριάδης, οι «φήμες» διαλύονται στο φως

akinita 6650- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακαινίζω 2026: Σε λειτουργία η νέα πλατφόρμα – Τα κριτήρια, οι ημερομηνίες και οι προϋποθέσεις για το πρόγραμμα

pierrakakis_1506_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: «Η Ευρώπη πρέπει να κινηθεί ως μία ενιαία αγορά – Η ψηφιακή μετάβαση της Ευρώπης απαιτεί κοινή δράση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
estiasi ergazomenoi – new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όργιο παρανομίας σε εστίαση, λιανικό εμπόριο, κατασκευές, ξενοδοχεία: Παραβάσεις ωραρίου, απλήρωτη και αδήλωτη εργασία

iereis papades
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η καλύτερη δουλειά στην Ελλάδα είναι να είσαι ιερέας;

dei-vodafone
BUSINESS

Ο πόλεμος της Οπτικής Ίνας: Ο νέος άξονας ΔΕΗ–Vodafone, η κυριαρχία του ΟΤΕ και το ερώτημα της Nova

diaxwristiki
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Διπλή διαχωριστική γραμμή: Αν την πατήσετε την ...πατήσατε - Ποιο είναι το πρόστιμο

geroulanos spiliopoulos xatz vasileiadis
ΚΑΛΧΑΣ

Το καμπανάκι από τις πολεοδομίες, το μέτωπο Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη, ο Παύλος και ο Σπηλιωτόπουλος, η αναβάθμιση Χατζηγιαννάκη και ο Βασιλειάδης  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.06.2026 15:38
trapeza-tis-ellados
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΤτΕ: Στο 3,8% ο πληθωρισμός το 2026 στην Ελλάδα

ekav
ΥΓΕΙΑ

Εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τα ακινητοποιημένα ασθενοφόρα – Τι λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο topontiki.gr

pasok_trikoupi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Να κληθούν στην Επιτροπή Θεσμών οι Ντίλιαν και Δημητριάδης, οι «φήμες» διαλύονται στο φως

1 / 3