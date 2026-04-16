Εργατικό ατύχημα στο Ρέθυμνο – 20χρονος έπεσε απο σκαλωσιά και έπαθε κάταγμα στη σπονδυλική στήλη

Νέο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σε περιοχή του Ρεθύμνου.

Πιο συγκεκριμένα το ατύχημα συνέβη στο Πάνορμο, όπου ένας 20χρονος αλλοδαπός εργάτης κατά τη διάρκεια εργασιών σε ξενοδοχείο, έπεσε από σκαλωσιά δέκα περίπου μέτρων.

Το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 15-4-2026, με τον 20χρονο να μεταφέρεται στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, με κάταγμα στην σπονδυλική στήλη.

