Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 14χρονη κατήγγειλε τον θείο και κηδεμόνα της ότι τη βίαζε από όταν ήταν 5 ετών

Την ανήλικη ανιψιά του φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά επί 8 χρόνια, άνδρας, 61 ετών, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και κατάχρηση ανηλίκου.

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται από τις Αρχές ύστερα από καταγγελία της 14χρονης, σήμερα, κοπέλας.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, οι καταγγελλόμενες πράξεις ξεκίνησαν όταν ήταν 5 ετών, δηλαδή από το 2017 έως το 2025. Όπως έγινε γνωστό, ο φερόμενος ως δράστης ήταν ταυτόχρονα ανάδοχος και κηδεμόνας της ανήλικης, ενώ οι γενετήσιες πράξεις που περιέγραψε η καταγγέλλουσα, λάμβαναν χώρα τόσο μέσα στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη όσο και σε εξοχική κατοικία σε περιοχή της Καβάλας.

Κατόπιν της καταγγελίας, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης διενήργησαν έρευνα που οδήγησε στο σχηματισμό δικογραφίας εναντίον του 61 ετών άνδρα.

Η υπόθεση πλέον παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, καθώς ο φάκελος θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα κληθεί να αξιολογήσει τα στοιχεία και να αποφασίσει για τις επόμενες νομικές ενέργειες.

Tραγωδία στη Ρόδο: Άνδρας εντοπίστηκε κρεμασμένος με σχοινί από μπαλκόνι 4ου ορόφου

Μυτιλήνη: Εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

Κυψέλη: Διαρροή υγρού τσιμέντου στον δρόμο – Διακοπή της κυκλοφορίας, το σενάριο που εξετάζεται (video)