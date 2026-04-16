search
ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 12:44
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.04.2026 09:45

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 14χρονη κατήγγειλε τον θείο και κηδεμόνα της ότι τη βίαζε από όταν ήταν 5 ετών

16.04.2026 09:45
Την ανήλικη ανιψιά του φέρεται να κακοποιούσε σεξουαλικά επί 8 χρόνια, άνδρας, 61 ετών, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και κατάχρηση ανηλίκου. 

Η υπόθεση άρχισε να ερευνάται από τις Αρχές ύστερα από καταγγελία της 14χρονης, σήμερα, κοπέλας.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, οι καταγγελλόμενες πράξεις ξεκίνησαν όταν ήταν 5 ετών, δηλαδή από το 2017 έως το 2025. Όπως έγινε γνωστό, ο φερόμενος ως δράστης ήταν ταυτόχρονα ανάδοχος και κηδεμόνας της ανήλικης, ενώ οι γενετήσιες πράξεις που περιέγραψε η καταγγέλλουσα, λάμβαναν χώρα τόσο μέσα στο σπίτι τους στη Θεσσαλονίκη όσο και σε εξοχική κατοικία σε περιοχή της Καβάλας.

Κατόπιν της καταγγελίας, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης διενήργησαν έρευνα που οδήγησε στο σχηματισμό δικογραφίας εναντίον του 61 ετών άνδρα.

Η υπόθεση πλέον παίρνει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, καθώς ο φάκελος θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα κληθεί να αξιολογήσει τα στοιχεία και να αποφασίσει για τις επόμενες νομικές ενέργειες.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 12:44
LIFESTYLE

Ξανά ερωτευμένη η Μαρίνα Σταυράκη – Ο Τούρκος επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μυρτώς στην Κεφαλονιά: Βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο δωμάτιο του ξενοδοχείου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συναγερμός στην Ευρώπη για τα Αεροπορικά Καύσιμα – Η Ελλάδα στο Σταυροδρόμι της Κρίσης

1 / 3