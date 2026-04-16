Tραγωδία στη Ρόδο: Άνδρας εντοπίστηκε κρεμασμένος με σχοινί από μπαλκόνι 4ου ορόφου

Τραγωδία στο νησί της Ρόδου, καθώς ένας άνδρας εντοπίστηκε κρεμασμένος με σχοινί από μπαλκόνι του 4ου ορόφου πολυκατοικίας, στην οδό Μανδηλαρά.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Δημοκρατικής από τους αρμόδιους φορείς, πιθανολογείται ότι πρόκειται για αυτοκτονία.

Την έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού έχουν αναλάβει αστυνομικοί του ΑΤ Ρόδου σε συνεργασία με τη Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, οι οποίοι εξετάζουν όλα τα δεδομένα.

