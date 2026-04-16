ΠΕΜΠΤΗ 16.04.2026 15:49
ΘΕΑΤΡΟ

16.04.2026 14:40

«IN-Visible»: Μια ψηφιακή συμμετοχική performance για την ενδοσυντροφική κακοποίηση

  • Πώς νιώθεις όταν βλέπεις ένα ζευγάρι να συμπεριφέρεται βίαια σε δημόσιο χώρο;
  • Μπορείς να κάνεις κάτι;

Τα νέα μέσα τεχνολογίας εισέρχονται στον ιδιωτικό χώρο μιας σχέσης, προσφέροντας την ευκαιρία να δημοσιοποιηθεί αυτό που είναι καλά κρυμμένο.

Πόσες ιστορίες μπορούμε να αφηγηθούμε όλες και όλοι μαζί και πόσες από αυτές θα μπορούσαν να προληφθούν αν τις φανερώναμε;

Το IN-Visible είναι μια ψηφιακή συμμετοχική περφόρμανς με θέμα την ενδοσυντροφική κακοποίηση.

Συνδυάζει τα νέα μέσα τεχνολογίας ως τρόπο να εμπλέξει την κοινότητα, διατηρώντας την ανωνυμία και ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να μιλήσουν για την κακοποιητική συμπεριφορά. Οι θεάτριες και θεατές γίνονται οι δραματουργοί της παράστασης, δημιουργώντας συλλογικά το κείμενο.

Η παράσταση γίνεται διαδραστική και συμμετοχική μέσω της χρήσης πλατφορμών και εφαρμογών όπως το youtube, το mentimeter, το OBS studio και το arduino.

Ταυτότητα:

  • Σύλληψη-Παράσταση : Νικολέττα Δημοπούλου
  • Οπτικοακουστικά μέσα: Φώτης Κολοκυθάς
  • Εκτέλεση παραγωγής, Φωτογραφία & Βίντεο: Ιωάννα Πάκα
  • Αφίσα: Ιωάννα Κυρίτση
  • Επικοινωνία: Ευαγγελία Σκρομπόλα
  • Παραγωγή: Διαδικασίες Παραστατικών Τεχνών ΠΟΠ

Το έργο υλοποιείται με την υποστήριξη της Cube Non Profit Organization στα πλαίσια του προγράμματος Digital On Stage και θα  ταξιδέψει το Νοέμβριο στο φεστιβάλ ‘For Real Festival’ στο Leuven στο Βέλγιο.

*Η παράσταση περιλαμβάνει συμβολικές πράξεις βίας που ενδέχεται να προκαλέσουν δυσάρεστα συναισθήματα

Ηλικίες 16+

  • Παραστάσεις: 21 & 22 Απριλίου στο ΠΛΥΦΑ (Κορυτσάς 29, 21:30)
  • Εισιτήρια: 5 ευρώ

