Ξεκινούν οι δηλώσεις συμμετοχής για το Φεστιβάλ Χορού BCCFest 2026

Σας καλωσορίζουμε στο μεγαλύτερο event κλασικού και σύγχρονου χορού BCCFest – Balkan Classic Contemporary Festival, που τελεί υπό την αιγίδα του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών, διοργανώνεται για 5η χρονιά στη Θεσσαλονίκη στις 22- 23 & 24/5/2026 στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών.

Απευθύνεται σε όλους τους χορευτές, όλων των ηλικιών, από όλα τα Βαλκάνια και έχει γίνει θεσμός.

Στο B.C.C.Fest θα υπάρξει κύκλος σεμιναρίων τα οποία θα απευθύνονται σε όλους τους χορευτές, ερασιτέχνες και επαγγελματίες, και θα διεξαχθούν κατά τις ημέρες του festival σε παράλληλες αίθουσες. Όσοι ενδιαφέρονται για σεμινάρια στο χώρο τους παρακαλώ να έρθουν σε επικοινωνία με τους διοργανωτές.

Παγκοσμίως καταξιωμένοι χορευτές και χορογράφοι καλούνται να αξιολογήσουν και να βαθμολογήσουν τους συμμετέχοντες.

Οι χορευτές που λαμβάνουν κορυφαίες βαθμολογίες, κερδίζουν υποτροφίες, ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους στις σχολές όπου φοιτούν.

Κάθε χορευτής ή χορευτική ομάδα, θα διαγωνίζεται και θα βαθμολογείται, όχι ανταγωνιστικά με τους άλλους αλλά σύμφωνα με τη βαθμολογία που θα συγκεντρώνει. Έτσι αποφεύγεται ο ανταγωνισμός, ο οποίος δε συνάδει με το πνεύμα δημιουργίας και πολιτισμού, όπως εκφράζεται μέσα από το κλασικό χορό.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση στην κριτική μας επιτροπή να φιλοξενούμε

Ramona Palade (Romania)

Vice-president of Romanian Federation of Dance

Massimo Perugini (Italy).

Art Director SCDP CONTEMPORARY DANCE PROGRAM and OFBALANCE CONTEMPORARY BALLET

Marcello Algeri (Italy)

Artistic director and choreographer

International teacher and choreographer

Resmi Malko (Albania – UK)

Professor at Akademie des Tanzes

Monika Barna (Hungary)

Master intructor of the Hungarian Dance University

Sarra Matthews (UK)

ex Dean and Director of Dance in 2017 to Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance

Σχετικά με τις Βαθμολογίες και τα έπαθλα υποτροφιών

Όσοι χορευτές ή χορευτικές ομάδες βαθμολογηθούν από 90% και πάνω, θα τους απονεμηθεί χρυσό μετάλλιο. Στις υψηλότερες βαθμολογίες των Χρυσών Μεταλλίων θα δοθούν υποτροφίες από την διοργάνωση BCCFest 2026 ως μέρος των διδάκτρων, με τη μορφή voucher, στη σχολή με την οποία έλαβαν μέρος.

Κλείσιμο συμμετοχών ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19/04/2026 ή όταν κλείσουν οι θέσεις

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα για το BCCFest 26, από την ιστοσελίδα μας www.bccfest.com.

Καλή επιτυχία !!!