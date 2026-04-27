Η ΕΤΑΔ προχωρά στη μίσθωση παραχώρησης του Ξενία Άνδρου για 40 έτη

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου, ανακοινώνει τη μίσθωση παραχώρησης του ακινήτου «Ξενία Άνδρου», γνωστού ως Ξενία «Τρίτων» στο Δήμο Άνδρου, για χρονικό διάστημα σαράντα (40) ετών, με σκοπό την αποκατάσταση, ανακαίνιση και βιώσιμη αξιοποίησή του, στο πλαίσιο των επιτρεπόμενων πολεοδομικών χρήσεων.

Η αξιοποίηση του ακινήτου εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της ΕΤΑΔ για την επαναφορά των Ξενία ως ένα σύγχρονο δίκτυο προορισμών με ισχυρή πολιτιστική και αναπτυξιακή διάσταση. Στο πλαίσιο αυτό, τα ιστορικά ακίνητα αναδεικνύονται μέσα από στοχευμένες παρεμβάσεις αποκατάστασης και επανάχρησης, επανασυνδέοντας τη φιλοξενία με τον πολιτισμό και την τοπική οικονομία και κοινωνία.

Η αξιοποίηση του Ξενία Άνδρου αποτελεί ένα ακόμη δείγμα αυτής της προσέγγισης, συνδυάζοντας τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη δημιουργία νέων προοπτικών βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Τη σχετική σύμβαση μίσθωσης υπέγραψαν η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΤΑΔ, κυρία Ηρώ Χατζηγεωργίου και ο Δήμαρχος Άνδρου, κ. Θεοδόσης Σουσούδης.

Το ακίνητο βρίσκεται στη θέση «Πλακούρες», στη Χώρα Άνδρου, σε παραθαλάσσια εδαφική έκταση εντός του εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλεως. Καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια οικοπέδου 2.741,81 τ.μ., ενώ το υφιστάμενο κτιριακό συγκρότημα έχει συνολική επιφάνεια περίπου 1.755 τ.μ. και αναπτύσσεται σε υπόγειο (78 τ.μ.), ισόγειο (639 τ.μ.), πρώτο όροφο (666 τ.μ.) και δεύτερο όροφο (372 τ.μ.).

Το συγκρότημα αποτελεί έργο του σημαντικού Έλληνα αρχιτέκτονα, Άρη Κωνσταντινίδη και κατασκευάστηκε το 1958, αποτελεί δε, το πρώτο ξενοδοχειακό συγκρότημα της περιοχής. Χαρακτηρίστηκε ως μνημείο από το 2011 λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και ιστορικής του αξίας.

Η αποκατάσταση και αξιοποίηση του ακινήτου στοχεύει στη διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής του ταυτότητας, καθώς και στην ενίσχυση της τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης της Άνδρου, με σεβασμό στην ιστορικότητα και την αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του μνημείου.

Για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση σχετικά με την ΕΤΑΔ, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.