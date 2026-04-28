Βαθαίνει το μυστήριο με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο Πούτιν δήλωσε ότι έλαβε μήνυμά του

Παραμένει θολό το τοπίο σχετικά με την κατάσταση της υγείας του νέου Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιου του δολοφονηθέντος Αλί Χαμενεΐ, καθώς ακόμα δεν έχει κάνει δημόσια εμφάνιση.

Στη… θολούρα συνέβαλε και ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος δήλωσε ότι έλαβε την περασμένη εβδομάδα μήνυμα από τον Χαμενεΐ. «Παρακαλώ μεταφέρετε στον Ανώτατο Ηγέτη την εκτίμησή μου για το μήνυμά του και τις καλύτερες ευχές μου για υγεία και ευημερία», είπε τη Δευτέρα ο Πούτιν, κατά τη διάρκεια συνάντησης στην Αγία Πετρούπολη με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με ανακοίνωση της ρωσικής προεδρίας.

«Βλέπουμε πόσο θαρραλέα και ηρωικά πολεμά ο ιρανικός λαός για την ανεξαρτησία και την κυριαρχία του», ανέφερε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι η Ρωσία «θα κάνει ό,τι ανταποκρίνεται στα συμφέροντά σας και στα συμφέροντα όλων των λαών της περιοχής, ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτή η ειρήνη θα επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν». Ο Αραγτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη χαιρετίζει τη στήριξη της Ρωσίας στη διπλωματική προσπάθεια αποκλιμάκωσης, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη «σταθερότητα και το βάθος» των διμερών σχέσεων.

«Ικανοποιημένοι που συνεργαζόμαστε με τη Ρωσία στο υψηλότερο επίπεδο, σε μια περίοδο κατά την οποία η περιοχή βρίσκεται σε σημαντικές ανακατατάξεις. Τα πρόσφατα γεγονότα ανέδειξαν το βάθος και τη δυναμική της στρατηγικής μας συνεργασίας. Καθώς οι σχέσεις μας συνεχίζουν να ενισχύονται, εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας για την αλληλεγγύη και καλωσορίζουμε τη στήριξη της Ρωσίας στη διπλωματία», αναφέρει ο Ιρανός ΥΠΕΞ σε μήνυμά του στο Χ.

Ερωτήματα

Τα ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας του Χαμενεΐ έχουν ενταθεί, λόγω της παρατεταμένης απουσίας του, την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Πηγή είχε δηλώσει στο CNN τον περασμένο μήνα ότι ο Χαμενεΐ υπέστη κάταγμα στο πόδι, μώλωπα στο αριστερό μάτι και ελαφρά τραύματα στο πρόσωπο στο ίδιο κύμα πληγμάτων που σκότωσε τον πατέρα του και ανώτατους στρατιωτικούς διοικητές του Ιράν.

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ «έχουν ενδείξεις» πως ο Χαμενεΐ παραμένει ζωντανός, αν και σημείωσε ότι δεν είναι σαφές πόση αξιοπιστία διαθέτει ο νέος ανώτατος ηγέτης στο εσωτερικό του Ιράν. «Δεν έχουμε αποδείξεις ότι δεν είναι ζωντανός. Νομίζω ότι το ερώτημα μεταξύ του να είναι ζωντανός και του να είναι στην εξουσία είναι δύο διαφορετικά ερωτήματα», είπε σε συνέντευξή του στο Fox News.

Άλλο δημοσίευμα του Reuters, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει σε συναντήσεις με ανώτερους αξιωματούχους μέσω ηχητικής τηλεδιάσκεψης και εμπλέκεται στη λήψη αποφάσεων για μείζονα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου και των νέων διαπραγματεύσεων με την Ουάσινγκτον.

