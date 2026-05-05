Δέσποινα Καραντάνη: Βύθισις – 12 Μαΐου – 6 Ιουνίου 2026

Η Roma Gallery παρουσιάζει την έκθεση Bύθισις, την πρώτη ατομική παρουσίαση ζωγραφικών έργων της Δέσποινας Καραντάνη στη γκαλερί. Η έκθεση εγκαινιάζεται την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 στις 19:00 και θα διαρκέσει έως το Σάββατο 6 Ιουνίου 2026. Την επιμέλεια υπογράφει η ιστορικός τέχνης Νιόβη Κρητικού.

Βύθισις είναι ο τίτλος της έκθεσης της Δέσποινας Καραντάνη αλλά και ο βασικός της άξονας. Στα έργα της η ζωγραφική αναδύεται σαν ανάμνηση νερού, όχι ως εικόνα αλλά ως αίσθηση. Οπτικά πεδία εκκινούν από μνήμες θάλασσας και αόρατες γραφές, άλλοτε σαν λιμνάζοντα νερά και άλλοτε σαν ορμητικά κύματα, χαράσσουν την επιφάνεια του καμβά αφήνοντας τα ανεξιχνίαστα ίχνη μιας δράσης που μοιάζει να έχει ήδη συμβεί και ταυτόχρονα να συνεχίζεται. Σαν μια επιφάνεια που δεν αποτυπώνει το γεγονός αλλά την ηχώ του.

Αιγαίο, 2025, ακρυλικό και λάδι σε καμβά, 120 × 130 εκ.

Aegean, 2025, acrylic and oil on canvas, 120 × 130 cm

Το μπλε, σε πυκνές και διάχυτες εκδοχές του, συνομιλεί με γαλαζοπράσινες ποιότητες σχηματίζοντας αλλεπάλληλα ημιδιαφανή στρώματα. Εκεί γεννιέται μια διττή εμπειρία, η αίσθηση της κατάδυσης σε έναν αέναο υδάτινο κόσμο και ταυτόχρονα η υπόγεια μνήμη μιας πρωταρχικής στιγμής, μιας γέννησης. Όχι απαραίτητα ανθρώπινης, αλλά μιας ζωής, ενός μικροοργανισμού, μιας γης ή ακόμη και μιας σκέψης που μόλις αρχίζει να παίρνει μορφή. Σαν μια αρχή που δεν δηλώνεται αλλά υπονοείται.

Η ζωγραφική της δεν αναζητά την αναπαράσταση ενός θαλασσοτοπίου αλλά λειτουργεί ως ανταποκριτής συναισθήματος και εσωτερικής ενδοσκόπησης. Η χειρονομία της κινείται σε ένα εύρος που εκτείνεται από την έκρηξη έως τη νηνεμία, όπως τα νερά μιας ανεμοθύελλας που καταλαγιάζουν ή όπως το συνεχές ημιτόνιο της ζωής που πάλλεται ανάμεσα σε εντάσεις και σιωπές. Μια κίνηση που δεν σταθεροποιείται αλλά μετατοπίζεται. Μέσα από αυτή την προσέγγιση η Καραντάνη εμπλουτίζει τη ζωγραφική της με ποιότητες που αγγίζουν την αισθητηριακή οξύτητα των στοιχείων της φύσης και τη γλαφυρότητα του νερού. Υπονοείται μια ροή που αφορά το αιώνιο, την αναγέννηση και τη ζωτικότητα της ύπαρξης. Οι ορίζοντες παραμένουν αχνοί ή και ανύπαρκτοι ώστε το βλέμμα να μην αγκυρώνεται σε ένα τοπίο αλλά να παραδίδεται στο χρώμα και στην αίσθηση. Σαν μια έκταση χωρίς όρια, μια πνοή, ένας αέρας, μια νηνεμία ή κάτι που διαφεύγει.

Μπλε μετάβαση, 2025, ακρυλικό και χρωστική σκόνη σε καμβά, 80 × 90 εκ.

Blue transition, 2025, acrylic and powder on canvas, 80 x 90 cm

Η Βύθισις εδώ, δεν αφορά μόνο μια φαινομενική κατάδυση σε έναν υδάτινο κόσμο άγνωστο και ενδεχομένως επικίνδυνο αλλά και την είσοδο στην ίδια την ύπαρξη και την εσωτερικότητά της. Η ζωγραφική της εγκολπώνει αυτή τη βουτιά στον φιλοσοφικό στοχασμό και την μετατρέπει σε εμπειρία, μια νοητή κάθοδος-άνοδος χωρίς επιστροφή. Μέσα από στοχασμούς που αναδύονται από την ίδια την αίσθηση, το έργο αποκτά μια αφηρημένη μορφή που σφύζει από συναίσθημα, έκφραση και εσωτερικότητα. Μέσα στα βαθιά γαλάζια της, γινόμαστε κι εμείς στοχαστές, δυνητικά αιωρούμενοι ανάμεσα σε δύο καταστάσεις.

Τελικά, βυθιζόμαστε ή βουτάμε ;

Δέσποινα Καραντάνη

(γεν. Αθήνα, Ελλάδα)

Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα ζωγραφικής σε εργαστήρια όπως το «Σπουδή στο Χρώμα» και το Μικρό Πολυτεχνείο καθώς και μαθήματα φωτογραφίας στο Athens Art Studio, ενώ από το 2015 έως το 2022 υπήρξε μέλος της ομάδας τέχνης ΣΗΜΕΙΟ, υπό την καθοδήγηση του Γιώργου Ρόρρη και της Κάλλιας Τριανταφύλλου, διαμορφώνοντας τη ζωγραφική της γλώσσα μέσα από συνεχή πρακτική και εμβάθυνση στο μέσο. Σπούδασε οικονομικά, πριν στραφεί ενεργά προς την εικαστική της πορεία.

Η ζωγραφική της Δέσποινας Καραντάνη εστιάζει στο υδάτινο στοιχείο ως πεδίο ενδοσκόπησης και βιωματικής εμπειρίας. Οι θαλάσσιες επιφάνειες που αποτυπώνει δεν συγκροτούν τοπία με σαφή ορίζοντα, αλλά ανοιχτά, ρευστά πεδία όπου η ματιά βυθίζεται χωρίς σταθερό σημείο αναφοράς. Ανάμεσα στη νηνεμία και την ένταση, το νερό μετατρέπεται σε ένα ψυχικό τοπίο διαρκούς μεταβολής, όπου η επιφάνεια πάλλεται μέσα από διαστρωματώσεις χρώματος και μια συγκρατημένη αλλά διεισδυτική χειρονομία. Το έργο της δεν αναπαριστά, αλλά ενεργοποιεί μια εμπειρία εμβύθισης, όπου το ορατό διαχέεται στο άρρητο.

Βύθισις, 2025, ακρυλικό και χρωστική σκόνη σε καμβά, 80 × 80 εκ.

Vythisis, 2025, acrylic and powder on canvas, 80 × 80 cm

Έχει παρουσιάσει ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε ομαδικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η τελευταία της ατομική έκθεση «Εναλλαγές Υδάτινου Κόσμου» παρουσιάστηκε στο Κέντρο Τεχνών Μετς το 2023 σε επιμέλεια Νιόβης Κρητικού, ενώ έχει λάβει μέρος σε χώρους και διοργανώσεις όπως το Marathon Art Festival, το Trii Art Hub και η Bibart Biennale. Έργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Εγκαίνια έκθεσης: Τρίτη, 12 Μαΐου 2026 στις 19:00

