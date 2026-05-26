Σκληρή απάντηση στις νέες απειλές Τραμπ, με φόντο και τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, έδωσε ο Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Πιο συγκεκριμένα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν ξεκαθάρισε ότι οι δυνάμεις του Κόλπου δεν θα «αποτελούν πλέον ασπίδα» για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ότι οι ΗΠΑ δεν θα έχουν πλέον «ασφαλές καταφύγιο» στην περιοχή.

«Ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω και οι χώρες και τα εδάφη της περιοχής δεν θα χρησιμεύουν πλέον ως ασπίδες για τις αμερικανικές βάσεις. Η Αμερική δεν θα διαθέτει πλέον ασφαλές καταφύγιο για (να διαπράξει) κακό ή για να εγκαταστήσει στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή», υπογράμμισε ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ σε γραπτή του δήλωση που μεταδόθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση.

Οι ΗΠΑ χάνουν την επιρροή τους στην περιοχή «απομακρυνόμενες κάθε ημέρα και περισσότερο από το παλιό τους καθεστώς», πρόσθεσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν στο μήνυμά του με αφορμή τη μουσουλμανική γιορτή Έιντ αλ Άντχα.

Παράλληλα ο Μοζτάμπα Χαμενεΐ κάλεσε τις ισλαμικές αλλά και άλλες χώρες να υπηρετήσουν κοινά συμφέροντα τα οποία θα διαμορφώσουν μια νέα τάξη πραγμάτων και το μέλλον της περιοχής και του κόσμου. «Με ειλικρίνεια και αγνότητα, καλώ όλες τις ισλαμικές χώρες και τις κυβερνήσεις (να επιδιώξουν) τη φιλία και τη συνεργασία για το κοινό καλό», τόνισε.

Από την πλευρά τους οι Φρουροί της Επανάστασης, το επίλεκτο σώμα του στρατού του Ιράν, προειδοποίησαν ότι διατηρούν «το νόμιμο και οριστικό» δικαίωμα να απαντήσουν σε οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχειρίας από τις ΗΠΑ.

Παράλληλα ανακοίνωσαν μέσω του ιστότοπού τους Sepah News ότι αμερικανικά αεροσκάφη «εισήλθαν στον ιρανικό εναέριο χώρο στην περιοχή του Περσικού κόλπου και μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας των Φρουρών της Επανάστασης εντόπισαν και κατέρριψαν ένα αμερικανικό drone MQ-9 Reaper».

Η αντιαεροπορική άμυνα «έβαλε εναντίον ενός drone RQ-4 και ενός μαχητικού αεροσκάφους F-35», πρόσθεσαν οι Φρουροί, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζουν πότε συνέβησαν αυτά.

Τραμπ: «Τώρα μιλούν οι βόμβες»

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ θέλησε να δηλώσει ότι η εποχή των παραχωρήσεων τελείωσε οριστικά, βάζοντας παράλληλα στο στόχαστρο και την πολιτική Ομπάμα απέναντι στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή σου, προέβη σε μία σύγκριση: από τη μία οι «παλέτες με μετρητά» που φέρεται να έδωσε ο Μπαράκ Ομπάμα, και από την άλλη η τακτική της στρατιωτικής πίεσης και της απαίτησης για πλήρη έλεγχο του εμπλουτισμένου ουρανίου που ακολουθεί ο ίδιος.

Το νέο αυτό «χτύπημα» Τραμπ έρχεται ενώ πληθαίνουν οι αναλύσεις και οι εκτιμήσεις εντός ΗΠΑ ότι βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα νέο πολιτικό αδιέξοδο.

Σύμφωνα με το CNN, οι Ρεπουμπλικανοί φοβούνται πως ο Αμερικανός πρόεδρος είναι έτοιμος να υποχωρήσει απέναντι στο Ιράν, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Οι Δημοκρατικοί κατηγορούν τον Τραμπ ότι οδήγησε τις ΗΠΑ σε έναν πόλεμο χωρίς σαφή στρατηγική εξόδου.

«Οι ΗΠΑ δοκίμασαν νέο οπλικό σύστημα σε αμάχους»

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για αμερικανικό πυραυλικό πλήγμα σε αθλητική αίθουσα στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου, το οποίο, όπως υποστήριξε, στοίχισε τη ζωή σε 24 ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένα κορίτσι δύο ετών.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Μπαγκαεΐ ανέφερε ότι στην επίθεση χρησιμοποιήθηκε νέο οπλικό σύστημα με πυραύλους airburst, οι οποίοι απελευθέρωσαν «σφαιρίδια βολφραμίου υψηλής ταχύτητας που διαπέρασαν την περιοχή προς κάθε κατεύθυνση με καταστροφική ισχύ».

During a meeting with Dr. Mousa Mousavi, the member of Parliament for Mehr & #Lamerd, I was briefed on the harrowing details of a devastating American missile strike on a sports hall in the city of Lamerd, Fars Province.



On the afternoon of Saturday, 9 Esfand 1404 (28 February… https://t.co/tHr7g6gPIv — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) May 25, 2026

«Δεν επρόκειτο για λάθος – ήταν μια υπολογισμένη απόφαση να δοκιμαστεί η καταστροφική ισχύς ενός νέου οπλικού συστήματος πάνω σε Ιρανούς αμάχους», δήλωσε ο Μπαγκαεΐ.

«Μια τέτοια ενέργεια συνιστά ξεκάθαρο και αποτρόπαιο έγκλημα πολέμου», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Βέλγιο: Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο – Πληροφορίες για νεκρούς (photos)

Φιλιππίνες: Πύρινη σφαίρα στον ουρανό πάνω από το ηφαίστειο Mayo (Photos/Video)

Η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο ανοιχτά της δυτικής ακτής της χώρας