Είδε – ξανά – το «φως το αληθινό» ο Νίκος Μωραΐτης: Στο πρόσωπο του Τσίπρα – μέχρι νεωτέρας

Πιο γρήγορα κι από… καρουζέλ γυρίζουν οι απόψεις και οι… πολιτικές λατρείες του στιχουργού Νίκου Μωραΐτη.

Τώρα είμαστε στην πλευρά που αποθεώνει ξανά τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο είχε καταχερίσει τον καιρό που οι άνθρωποι του πρώην πρωθυπουργού καθαιρούσαν τον Στέφανο Κασσελάκη από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.

Αν θυμάστε, ο στιχουργός Νίκος είχε πει τότε τα μύρια όσα κατά του Τσίπρα, εκφράζοντας την αμέριστη στήριξή του στον Κασσελάκη, τον οποίο αργότερα αποκαθήλωσε με περισσή ευκολία από το… βάθρο.

Τώρα λοιπόν τα… δίνει όλα για να στηρίξει τον πρόεδρο Αλέξη – λίγο ακόμα και θα προλάβαινε να γράψει εκείνος το τραγούδι της αποψινής εκδήλωσης για το νέο κόμμα.

Μέχρι νεωτέρας λοιπόν – τίποτα δεν εγγυάται για πολύ καιρό –, το κοινό μπορεί να απολαύσει πλήθος αναρτήσεων υπέρ του Αλέξη από τον στιχουργό που έχει ζηλέψει τη δόξα των πολιτικών σχολιαστών!

Απλά μαθήματα προπαγάνδας

Νο 1:

-Ποιο κόμμα χρωστάει πάνω από μισό δισ. στις τράπεζες;

-Η ΝΔ.

-Ποιο κόμμα κατηγορούμε για «μαύρα»;

-Εκείνο που δε χρωστάει ούτε ένα ευρώ στις τράπεζες.

-Και τι πετυχαίνουμε με αυτό;

-Να πείσουμε τον κόσμο ότι «όλοι ίδιοι είναι».



May 25, 2026

