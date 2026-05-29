ΕΟΕ: Προσοχή σε παραπλανητικές υποσχέσεις οφθαλμίατρου για θεραπείες μυωπίας και άλλων διαθλαστικών ανωμαλιών με… σταγόνες

Αυστηρή προειδοποίηση απευθύνει η Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία στους πολίτες, με αφορμή δημόσιες τοποθετήσεις Οφθαλμιάτρου που υπόσχεται «μαγικές λύσεις» για διόρθωση μυωπίας με σταγόνες.

Πρόκειται για παραπλανητικές και επιστημονικά αβάσιμες τοποθετήσεις, που οδηγούν λανθασμένα στο συμπέρασμα ότι μπορεί να διορθωθεί η μυωπία, ο αστιγματισμός, η υπερμετρωπία και η πρεσβυωπία, χωρίς τις γνωστές και εγκεκριμένες χειρουργικές μεθόδους.

Το διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Οφθαλμολογικής Εταιρείας (ΕΟΕ) διευκρινίζει κατηγορηματικά ότι η συγκεκριμένη μέθοδος με σταγόνες δεν έχει λάβει καμία έγκριση από τις Ελληνικές ή Ευρωπαϊκές αρχές για τη διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών ρουτίνας. Η συγκεκριμένη τεχνική αφορά αποκλειστικά και μόνο στη θεραπεία του κερατόκωνου και άλλων εκτατικών παθήσεων του κερατοειδούς.

Παραπλανητικές αναφορές

Σύμφωνα με την ΕΟΕ, οι αναφορές περί διεθνούς έγκρισης είναι ελλιπείς και παραπλανητικές, καθώς ούτε το FDA ούτε άλλη ευρωπαϊκή αρχή έχει εγκρίνει την CXL για τη θεραπεία απλών διαθλαστικών ανωμαλιών σε υγιείς οφθαλμούς. Η επίκληση τέτοιων εγκρίσεων χωρίς την απαραίτητη διευκρίνιση, συνιστά παραπλάνηση του κοινού.

Η ΕΟΕ αποσαφηνίζει ότι η δημιουργία υπερβολικών προσδοκιών σε ασθενείς με τις συγκεκριμένες ιατρικές πληροφορίες και η χρήση όρων όπως «μόνη λύση», αλλά και η αποσιώπηση των κινδύνων, δεν συνάδουν με τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας και τις βασικές αρχές της υπεύθυνης ενημέρωσης.

Με βάση τα παραπάνω, καλεί τους πολίτες να απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στους Οφθαλμιάτρους για να ενημερωθούν αξιόπιστα για τις εγκεκριμένες θεραπείες.

Ταυτόχρονα, η ΕΟΕ καλεί κάθε οφθαλμίατρο να απέχει από την προώθηση πρακτικών που στερούνται ισχυρής τεκμηρίωσης και να σέβεται την αλήθεια απέναντι στους ασθενείς.

Ειδικότερα, κατόπιν προσεκτικής αξιολόγησης των ανωτέρω ισχυρισμών υπό το πρίσμα της διεθνούς βιβλιογραφίας, των εγκεκριμένων ενδείξεων και της ιατρικής δεοντολογίας, η ΕΟΕ δηλώνει τα ακόλουθα:

1. Η αναφερόμενη μέθοδος ταυτίζεται με τη διασύνδεση κολλαγόνου κερατοειδούς (CXL), η οποία ΔΕΝ ενδείκνυται για τη διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών ρουτίνας.

Η τεχνική που περιγράφεται είναι ουσιαστικά η corneal collagen cross-linking (CXL). Η CXL έχει λάβει έγκριση από διεθνείς ρυθμιστικούς οργανισμούς (FDA, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων) αποκλειστικά και μόνο για τη θεραπεία του κερατόκωνου και άλλων εκτατικών παθήσεων του κερατοειδούς. Δεν υπάρχει καμία έγκριση για χρήση της CXL ως μεθόδου ρουτίνας για τη διόρθωση μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού ή πρεσβυωπίας.

2. Η παρουσίαση της μεθόδου ως «διόρθωσης μυωπίας με σταγόνες» είναι επιστημονικά ανακριβής και παραπλανητική.

Η CXL δεν «διορθώνει» τη μυωπία. Μπορεί σε ελάχιστο βαθμό να μεταβάλλει ελαφρώς την κερατομετρία, αλλά όχι με τρόπο προβλέψιμο και ασφαλή για τη διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών σε υγιείς κερατοειδείς. Ο χαρακτηρισμός «με σταγόνες» υποβαθμίζει την πραγματική φύση ακόμα και της ίδιας της επέμβασης, η οποία περιλαμβάνει στην πλειονότητα απόξεση του επιθηλίου και έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία Α – δηλαδή σαφή ιατρική παρέμβαση, όχι απλή χορήγηση οφθαλμικών σταγόνων.

3. Δεν υφίσταται επιστημονική τεκμηρίωση για αντικατάσταση της διαθλαστικής χειρουργικής laser.

Η διαθλαστική χειρουργική (PRK, LASIK, SMILE κ.ά.) έχει αποδεδειγμένα υψηλή αποτελεσματικότητα, προβλεψιμότητα και ασφάλεια για τη μόνιμη διόρθωση μυωπίας, αστιγματισμού και υπερμετρωπίας, με εκατομμύρια επεμβάσεις παγκοσμίως. Αντίθετα, η CXL σε υγιείς κερατοειδείς δεν έχει αποδείξει κανένα ανάλογο όφελος, ενώ ενέχει κινδύνους, χωρίς ουσιαστικό και προβλέψιμο διαθλαστικό πλεονέκτημα.

4. Οι αναφορές περί διεθνούς έγκρισης είναι ελλιπείς και παραπλανητικές.

Οι όποιες εγκρίσεις FDA ή ευρωπαϊκών αρχών για τη CXL αφορούν αποκλειστικά τον κερατόκωνο και τις εκτατικές νόσους. Καμία ρυθμιστική αρχή δεν έχει εγκρίνει την CXL για τη θεραπεία απλών διαθλαστικών ανωμαλιών σε υγιείς οφθαλμούς. Η επίκληση τέτοιων εγκρίσεων χωρίς την απαραίτητη διευκρίνιση συνιστά παραπλάνηση του κοινού.

5. Η εν λόγω δημόσια παρουσίαση δεν συνάδει με τις αρχές της τεκμηριωμένης ιατρικής και της ιατρικής δεοντολογίας.

Η δημιουργία υπερβολικών προσδοκιών σε ασθενείς για μια μη αποδεδειγμένη ένδειξη μίας εκ των πραγμάτων επεμβατικής μεθόδου, η χρήση όρων όπως «μόνη λύση» και η σιώπηση των κινδύνων, αντίκειται στον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας και τις βασικές αρχές της υπεύθυνης ενημέρωσης.

