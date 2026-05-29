ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 14:28
29.05.2026 13:26

Η Ιζαμπέλλα Φούλοπ στο Allwyn Game Time: Οι δύσκολοι ρόλοι, τα red flags και η… βουτιά σε πισίνα που έγινε viral

Η δημοφιλής ηθοποιός μιλά για τον τελικό του Champions League και την καθημερινότητά της δίπλα σε έναν Ολυμπιονίκη

Μια από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της εφετινής τηλεοπτικής σεζόν, η Ιζαμπέλλα Φούλοπ, είναι η καλεσμένη στο Allwyn Game Time, αυτής της εβδομάδας. Η δημοφιλής ηθοποιός σε μία απολαυστική συνέντευξη παντρεύει την υποκριτική με τον αθλητισμό.

Μιλάει για την επιτυχία του «Porto Leone», της σειράς του Alpha που την καθιέρωσε ακόμα περισσότερο στο ευρύ κοινό, εξηγεί ποια ήταν τα πιο δύσκολα γυρίσματα και επιβεβαιώνει ότι ο κύκλος της ολοκληρώνεται στο τέλος της τηλεοπτικής σεζόν. Αποκαλύπτει το επόμενο επαγγελματικό της βήμα, τη νέα σειρά του ΣΚΑΪ «Μπλε Ώρες», η οποία ξεκινάει τον Σεπτέμβριο.

Σχολιάζει με τον δικό της αυθόρμητο τρόπο τον τελικό του Champions League Παρί Σεν Ζερμέν-Άρσεναλ, ο οποίος διεξάγεται το Σάββατο (19:00) στη Βουδαπέστη, μια πόλη που γνωρίζει καλά λόγω της ουγγρικής καταγωγής του πατέρα της.

Αναφέρεται ακόμα στις… «κόκκινες γραμμές» της, χαρακτηρίζοντας ως red flags την επανάληψη φάσεων και την ανάλυση αγώνων στο σπίτι και αποκαλύπτει ότι ο σύζυγος της, Ολυμπιονίκης πολίστας Γιώργος Δερβίσης, έριξε με περηφάνεια τη Λίλα Κουντουρώτη σε πισίνα, αφήνοντάς άναυδη την παρουσιάστρια.

Δείτε το επεισόδιο με την Ιζαμπέλλα Φούλοπ:

