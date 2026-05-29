Νέο «χτύπημα» Σαμαρά στις 5 Ιουνίου

Μπορεί ο Αντώνης Σαμαράς να μην προχωρεί ακόμα στην ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματός του, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι μένει άπραγος.

Αντιθέτως, ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να εκτοξεύσει νέους μύδρους κατά της κυβέρνησης καθώς θα μιλήσει στις 5 Ιουνίου, στο Ηράκλειο της Κρήτης με θέμα «Προκλήσεις και Προοπτικές για την Ελλάδα του Αύριο».

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το «Νόημα-Κρήτη», στο πλαίσιο ενός νέου κύκλου δημόσιων συζητήσεων, ενώ πληροφορίες από συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού αναφέρουν ότι το κόμμα Σαμαρά θα είναι έτοιμο όποτε κι αν στηθούν οι κάλπες.

Διαβάστε επίσης

Πανελλαδικές: Η ανάρτηση του Τσίπρα και το… «Breakfast Club»

Γεωργιάδης: Η Καρυστιανού είναι ταλαντούχα αλλά η εκδήλωση στο Ολύμπιον ήταν χάλια

Δημογλίδου: Με την ΕΛΑΣ του Τσίπρα μας χωρίζουν οι τελείες