ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 10:14
29.05.2026 08:14

Πανελλαδικές: Η ανάρτηση του Τσίπρα και το… «Breakfast Club»

29.05.2026 08:14
Ανάρτηση για την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, με τη φωτογραφία που τη συνοδεύει να έχει ενδιαφέρον μπακγκράουντ.

Ο πρώην πρωθυπουργός έγραψε ότι «σήμερα που ξεκινούν οι Πανελλαδικές θα ήθελα να ευχηθώ σε κάθε ένα από τα παιδιά που συμμετέχουν σε αυτές, καλή επιτυχία. Ίσως να ακούγεται κλισέ και μια ακόμα ευχή που συνηθίζουμε να λέμε εθιμοτυπικά εμείς οι “μεγαλύτεροι”, ωστόσο ακόμα κι εμείς περάσαμε από αυτή δοκιμασία και ανεξάρτητα από το πώς γράψαμε, θυμόμαστε πόσο δύσκολες και αγχωτικές είναι αυτές οι μέρες. Ένα άλλο κλισέ, λέει πως ανεξάρτητα από το πώς θα γράψετε, είναι μια μόνο από τις πολλές μάχες που θα αντιμετωπίσετε στη ζωή που είναι όλη μπροστά σας. Αυτό το κλισέ ισχύει ακόμα περισσότερο. Άλλωστε τα όνειρά σας είναι πολύ μεγάλα για να χωρέσουν στην κόλλα των Πανελλαδικών».

Το… κλου όμως βρίσκεται στη φωτογραφία της ανάρτησης, η οποία προέρχεται από την ταινία «Breakfast Club» του Τζον Χιουζ από το 1985. Η ταινία εξελίσσεται σε ένα σχολείο όπου πέντε μαθητές που έχουν τιμωρηθεί για διάφορα παραπτώματα περνούν ένα Σάββατο μαζί, γνωρίζονται, τσακώνονται, φιλιώνουν και τελικά αποκτούν συμπαθεια και σεβασμό ο ένας για τον άλλο. Η ταινία είχε κάνει μεγάλη επιτυχία και περιλάμβανε και το hit «Don’t you (forget about me)» των Simple Minds. Τώρα, τι θέλει να πει ο… ποιητής, μόνο αυτός ξέρει.

