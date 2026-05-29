ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.05.2026 16:26
29.05.2026 15:30

To Changan Deepal S05 plug-in hybrid συνδυάζει ηλεκτρική οδήγηση με μεγάλη αυτονομία (photos)

Η Changan επεκτείνει τη νέα εξηλεκτρισμένη γκάμα της στην ελληνική αγορά με το νέο Deepal S05 plug-in hybrid. Πρόκειται για ένα προηγμένο C-SUV που συνδυάζει ηλεκτρική οδήγηση με μεγάλη αυτονομία.

Με δυνατότητα καθημερινής αμιγώς ηλεκτρικής μετακίνησης μέχρι 100χλμ και συνολική αυτονομία έως 1.060 χλμ και τέσσερα διαφορετικά Intelligent Drive Modes, το νέο μοντέλο δημιουργήθηκε για να προσφέρει απόλυτη ευελιξία τόσο στην πόλη όσο και στα μεγάλα ταξίδια.

Παράλληλα, χάρη στις χαμηλές εκπομπές CO₂ (47γρ/χλμ) και την υψηλή ηλεκτρική αυτονομία, το νέο μοντέλο προσφέρει σημαντικά φορολογικά οφέλη και μηδενικό φόρο εταιρικής χρήσης, αποτελώντας μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική επιλογή και για εταιρικούς χρήστες.

Στην καρδιά του νέου μοντέλου βρίσκεται το προηγμένο σύστημα BlueCore Hybrid E-Drive που είναι ένα νέας γενιάς υβριδικό σύνολο που σχεδιάστηκε για υψηλή αποδοτικότητα, άμεση απόκριση και κορυφαία οδηγική άνεση. Συνδυάζει ηλεκτροκινητήρα υψηλής απόδοσης, κινητήρα βενζίνης νέας γενιάς και εξελιγμένο intelligent energy management system που προσαρμόζει δυναμικά τη λειτουργία του οχήματος ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, το φορτίο και το οδηγικό στιλ. Το σύστημα πλαισιώνεται από προηγμένη μονάδα ελέγχου 4 σε 1 και εξελιγμένη διαχείριση θερμότητας, συμβάλλοντας στη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, στη χαμηλή κατανάλωση και στην ομαλή μετάβαση μεταξύ ηλεκτρικής και hybrid λειτουργίας.

Στο πρόγραμμα EV το νέο Deepal S05 plug-in hybrid κινείται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια, προσφέροντας αθόρυβη λειτουργία, άμεση επιτάχυνση και μηδενικές εκπομπές ρύπων κατά την οδήγηση. H μπαταρία των 18,4 kWh υποστηρίζει φόρτιση AC έως 11 kW και DC έως 55 kW, επιτρέποντας φόρτιση από 30% έως 80% σε μόλις 15 λεπτά.

Το μεγάλο μεταξόνιο των 2.88μ και η προηγμένη αρχιτεκτονική προσφέρουν άνετους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, ενώ το προηγμένο ψηφιακό cockpit, οι έξυπνες λειτουργίες συνδεσιμότητας και τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού αναβαθμίζουν συνολικά την εμπειρία οδήγησης. Υπάρχει και η δυνατότητα Vehicle to Load (V2L) επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών. Το νέο μοντέλο είναι διαθέσιμο στις εκδόσεις MAX και ULTRA, με τιμή εκκίνησης από τα 31.990 ευρώ.

