4 σημαντικές διακρίσεις στα Sponsorship Awards για τη Νέα Οδό και την Κεντρική Οδό

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Με τέσσερις σημαντικές διακρίσεις στα Sponsorship Awards, που διοργανώνονται από την BOUSSIAS Communications, ξεχώρισαν η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή στρατηγική τους σε δράσεις με κοινωνικό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και αθλητικό αποτύπωμα, μέσα από μακροχρόνιες συνεργασίες.
Οι βραβεύσεις αναδεικνύουν τον διευρυμένο ρόλο των δύο εταιρειών, οι οποίες, πέρα από τη διαχείριση σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων, επενδύουν συστηματικά σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κοινωνία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη, σε συνεργασία με θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς.
Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη διαρκή δέσμευση της Νέας Οδού και της Κεντρικής Οδού σε συνεργασίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, δημιουργώντας αξία για την κοινωνία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον.
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