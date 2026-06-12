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12.06.2026 12:22

4 σημαντικές διακρίσεις στα Sponsorship Awards για τη Νέα Οδό και την Κεντρική Οδό

12.06.2026 12:22
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Με τέσσερις σημαντικές διακρίσεις στα Sponsorship Awards, που διοργανώνονται από την BOUSSIAS Communications, ξεχώρισαν η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή στρατηγική τους σε δράσεις με κοινωνικό, εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και αθλητικό αποτύπωμα, μέσα από μακροχρόνιες συνεργασίες.

 Οι βραβεύσεις αναδεικνύουν τον διευρυμένο ρόλο των δύο εταιρειών, οι οποίες, πέρα από τη διαχείριση σύγχρονων αυτοκινητοδρόμων, επενδύουν συστηματικά σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κοινωνία, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη, σε συνεργασία με θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς.

  • Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Social Purpose, Community or Charity για τη συνεργασία με φορείς όπως η Liberty Guide Dogs και η Σχολή Σκύλων-Οδηγών Τυφλών “Λάρα”, μέσα από πρωτοβουλίες που ενισχύουν ουσιαστικά την αυτονομία και την καθημερινότητα ατόμων με προβλήματα όρασης. Παράλληλα, το βραβείο αφορά την υιοθεσία και εκπαίδευση ενός σκύλου-οδηγού, ο οποίος συμβάλλει έμπρακτα στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας των ατόμων αυτών. Κομβικό σημείο της δράσης αποτελεί  η δημιουργία και λειτουργία του Πάρκου Σκύλων στον Σ.Ε.Α. Μαλακάσας «Σείριος», ενός ειδικά διαμορφωμένου χώρου που υποστηρίζει τόσο την εκπαίδευση σκύλων-οδηγών όσο και την ασφαλή εκτόνωση σκύλων -ταξιδιωτών.
  • Χρυσό βραβείο στην κατηγορία Education & Learning για το μακροχρόνιο πρόγραμμα οδικής ασφάλειας «Ασφαλώς Ποδηλατώ», που υλοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑΣ) «Πάνος Μυλωνάς» και απευθύνεται σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Ασημένιο βραβείο στην κατηγορία Arts & Cultural για τη μακροχρόνια συνεργασία με το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», όπου η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός υποστηρίζουν δράσεις που αναδεικνύουν την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της χώρας, συνδέοντάς την με τις σύγχρονες υποδομές και τις τοπικές κοινωνίες. Οι αυτοκινητόδρομοι λειτουργούν ως «διαδρομές πολιτισμού», ενισχύοντας την εμπειρία του ταξιδιώτη, την τοπική οικονομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από στοχευμένες πολιτιστικές παρεμβάσεις.
  • Χάλκινο βραβείο στην κατηγορία Sports για τη στήριξη του Ράλλυ Ακρόπολις, με τη Νέα Οδό και την Κεντρική Οδό να συμμετέχουν για έκτη συνεχή χρονιά σε έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού, ως Χορηγοί Οδικής Ασφάλειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν τη διαρκή δέσμευση της Νέας Οδού και της Κεντρικής Οδού σε συνεργασίες με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, δημιουργώντας αξία για την κοινωνία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον.

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