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13.06.2026 13:58

Φωτιά σε δάσος στα Μέθανα

13.06.2026 13:58
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Φωτογραφία αρχείου

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα Μέθανα το μεσημέρι του Σαββάτου 13/6.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π.

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