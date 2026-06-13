Φωτιά σε δάσος στα Μέθανα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα Μέθανα το μεσημέρι του Σαββάτου 13/6.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π.
Διαβάστε επίσης:
Θάνατος 19χρονου σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική: Ένοχοι όλοι οι κατηγορούμενοι
Γαύδος: Διασώθηκαν 44 μετανάστες νότια του νησιού – Μεταφέρθηκαν στην Παλαιόχωρα
Διπλό φονικό στο Αίγιο: Το τελευταίο «αντίο» στην 54χρονη και τον 26χρονο γιο της
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.