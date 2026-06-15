Η Αφρική μέσα από τον φακό του Νίκου Πέτρου στο «Μαρμάρινο Σπίτι» (photos)

Ένα μοναδικό ταξίδι στην καρδιά της αφρικανικής ηπείρου είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν οι πολυάριθμοι επισκέπτες που κατέκλυσαν το βράδυ των εγκαινίων τον πολυχώρο πολιτισμού «Κύκλωψ», στο εμβληματικό «Μαρμάρινο Σπίτι» του Μουσείου Φωτογραφικών Μηχανών, στο πάρκο των πηγών της Αγίας Βαρβάρας, στη Δράμα.

Η έκθεση φωτογραφίας του βραβευμένου φωτογράφου Νίκου Πέτρου με τίτλο «Εικόνες από την Αφρική» άνοιξε τις πύλες της στο κοινό, προσφέροντας μια σπάνια ευκαιρία γνωριμίας με έναν κόσμο γεμάτο φυσικό πλούτο, πολιτισμική ποικιλομορφία αλλά και έντονες αντιφάσεις.

Η βραδιά των εγκαινίων εξελίχθηκε σε μια ξεχωριστή πολιτιστική συνάντηση, όπου η τέχνη της φωτογραφίας συναντήθηκε με την αφήγηση, τη γνώση και τον προβληματισμό. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον ίδιο τον δημιουργό, ανταλλάσσοντας σκέψεις και εμπειρίες γύρω από την πολυετή φωτογραφική του διαδρομή στην Αφρική.

Τον Νίκο Πέτρου προλόγισε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της «Κύκλωψ» και διακεκριμένος φωτογράφος της Δράμας Κώστας Βιδάκης, ο οποίος ανέδειξε τόσο την καλλιτεχνική όσο και την περιβαλλοντική διάσταση του πολυσήμαντου έργου του.

«Απόψε, μέσα από τον φακό του Νίκου Πέτρου, έχουμε την ευκαιρία να ανακαλύψουμε εικόνες που ξεπερνούν την απλή αποτύπωση και μετατρέπονται σε αφηγήσεις, συναισθήματα και γεννούν προβληματισμούς», σημείωσε χαρακτηριστικά. Υπογράμμισε, δε, πως οι φωτογραφίες της έκθεσης αποτελούν μόνο ένα μικρό δείγμα του τεράστιου φωτογραφικού αρχείου που έχει δημιουργήσει ο Έλληνας φωτογράφος κατά τη διάρκεια δεκαετιών ταξιδιών στην αφρικανική ήπειρο.

Ο Κώστας Βιδάκης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρθηκε στη βαθιά σχέση του Νίκου Πέτρου με τη φύση και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, τονίζοντας ότι η φωτογραφική του ματιά υπερβαίνει τα όρια της αισθητικής καταγραφής. Όπως ανέφερε, κάθε εικόνα λειτουργεί ως μαρτυρία, αφήγηση και πρόσκληση κατανόησης ενός κόσμου, όπου η φύση, η άγρια ζωή και ο άνθρωπος συνυπάρχουν σε μια διαρκή σχέση ισορροπίας και επιβίωσης. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να συνδέσει τα μηνύματα της έκθεσης με τον φυσικό πλούτο της περιοχής της Δράμας, υπενθυμίζοντας ότι η ανάγκη προστασίας της βιοποικιλότητας δεν αφορά μόνο μακρινούς τόπους, αλλά και τα οικοσυστήματα της ελληνικής φύσης.

Στη συνέχεια, ο Νίκος Πέτρου πήρε τον λόγο και με τον γλαφυρό, παραστατικό τρόπο που τον διακρίνει μετέφερε στο κοινό στις αχανείς εκτάσεις της Αφρικής, στις ερήμους, στις σαβάνες, στα εθνικά πάρκα και στις απομακρυσμένες κοινότητες που εξακολουθούν να διατηρούν παραδοσιακούς τρόπους ζωής. Όπως ανέφερε, η έκθεση αποτελεί το απόσταγμα μιας μακράς φωτογραφικής πορείας που ξεκίνησε το 1995, όταν επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη Ναμίμπια.

Τριάντα χρόνια φωτογραφικών διαδρομών στην Μαύρη Ήπειρο

«Ερωτεύτηκα τη χώρα και την ήπειρο και από τότε επιστρέφω σχεδόν κάθε χρόνο», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι περνά έναν έως δύο μήνες ετησίως στην Αφρική, αναζητώντας νέες εικόνες, εμπειρίες και ιστορίες. Η έκθεση αναπτύσσεται γύρω από τρεις βασικές θεματικές ενότητες.

Η πρώτη, αφορά το τοπίο και ιδιαίτερα την έρημο Ναμίμπ, μία από τις αρχαιότερες και εντυπωσιακότερες ερήμους του πλανήτη. Μέσα από τις φωτογραφίες του αναδεικνύονται οι ατελείωτοι αμμόλοφοι, τα σπάνια οικοσυστήματα και η μοναδική συνύπαρξη ζωής και ξηρασίας σε μια περιοχή όπου η ομίχλη αποτελεί συχνά τη μοναδική πηγή νερού.

Η δεύτερη ενότητα είναι αφιερωμένη στην άγρια ζωή της Αφρικής. Λιοντάρια, λεοπαρδάλεις, ελέφαντες, ρινόκεροι και βούβαλοι, τα περίφημα «Big Five» (Πέντε Μεγάλα), που συνθέτουν ένα εντυπωσιακό πανόραμα της αφρικανικής πανίδας. Δίπλα τους παρουσιάζονται λιγότερο γνωστά αλλά εξίσου σημαντικά είδη, υπενθυμίζοντας τον ανεκτίμητο πλούτο της βιοποικιλότητας που εξακολουθεί να επιβιώνει στις προστατευόμενες περιοχές της ηπείρου.

Η τρίτη ενότητα στρέφει τον φακό στους ανθρώπους. Παραδοσιακές φυλές όπως οι Χίμπα της Ναμίμπιας, οι Βουσμάνοι και οι κοινότητες της κοιλάδας του Όμο στην Αιθιοπία αποτυπώνονται σε στιγμές της καθημερινότητάς τους, καταγράφοντας έναν τρόπο ζωής που αγωνίζεται να διατηρηθεί απέναντι στις ραγδαίες αλλαγές του σύγχρονου κόσμου.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η αναφορά του φωτογράφου στις ιστορίες που συνοδεύουν κάθε εικόνα. Όπως εξήγησε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ , οι λεζάντες δεν αποτελούν απλές επεξηγήσεις, αλλά μικρές αφηγηματικές ιστορίες που βοηθούν τον επισκέπτη να κατανοήσει βαθύτερα το περιεχόμενο και το πλαίσιο της κάθε φωτογραφίας.

Η φωτογραφία ως τέχνη, μαρτυρία και κοινωνική αφύπνιση

Με ιδιαίτερη ευαισθησία μίλησε για το ζήτημα της πρόσβασης στο νερό, περιγράφοντας τον καθημερινό αγώνα χιλιάδων γυναικών και κοριτσιών, που αφιερώνουν πολλές ώρες κάθε ημέρα για τη μεταφορά του. Μέσα από πραγματικά παραδείγματα ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο απλές παρεμβάσεις, όπως η δημιουργία υποδομών ύδρευσης και υγιεινής, μπορούν να αλλάξουν ουσιαστικά τη ζωή ολόκληρων κοινοτήτων.

Ανάμεσα στις εικόνες που ξεχωρίζουν στην έκθεση βρίσκεται και η φωτογραφία δύο παιδιών της φυλής Κάρο, κοντά στον ποταμό Όμο της Αιθιοπίας, που κρατούν ένα καλάσνικοφ. Μια εικόνα που, όπως σημείωσε ο ίδιος, αποτυπώνει με τον πιο εύγλωττο τρόπο τις αντιθέσεις της ηπείρου, εκεί όπου «η αθωότητα και η βία κινούνται σαν δίδυμες σκιές πάνω στην ηλιόλουστη γη».

Ο Έλληνας δημιουργός, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρθηκε και στις σύνθετες κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα πολλές αφρικανικές χώρες, επισημαίνοντας ότι η ήπειρος δεν διαφέρει ουσιαστικά από τον υπόλοιπο κόσμο ως προς τα προβλήματα που καλείται να διαχειριστεί. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στα έντονα μεταναστευτικά ρεύματα που προκαλούν οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις σε περιοχές της Κεντρικής Αφρικής, με χαρακτηριστικά παραδείγματα το Κονγκό και τη Νιγηρία, οδηγώντας χιλιάδες ανθρώπους προς τις χώρες του νότου και κυρίως τη Νότια Αφρική. Όπως σημείωσε, η εξέλιξη αυτή έχει ενισχύσει σε ορισμένες περιπτώσεις φαινόμενα ξενοφοβίας, ενώ παράλληλα οι επιπτώσεις της αποικιοκρατίας, η διαφθορά, η φτώχεια και η εγκληματικότητα εξακολουθούν να επηρεάζουν την πορεία αρκετών κρατών. «Είναι κρίμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, «γιατί υπάρχουν χώρες, όπως η Νότια Αφρική, που διαθέτουν τεράστιες δυνατότητες, ωστόσο οι φυλετικές σχέσεις παραμένουν συχνά δύσκολες».

Αναφερόμενος επίσης στη βαριά κληρονομιά της αποικιοκρατίας, ο φωτογράφος υπογράμμισε ότι, παρά το γεγονός πως οι περισσότερες αφρικανικές χώρες έχουν αποκτήσει εδώ και δεκαετίες την ανεξαρτησία τους, τα ιστορικά τραύματα εξακολουθούν να επηρεάζουν τις κοινωνικές και πολιτικές ισορροπίες. Όπως επισήμανε, σε αρκετές περιπτώσεις διατηρούνται αντιλήψεις που αναπαράγουν διαχωρισμούς και εντάσεις μεταξύ πληθυσμιακών ομάδων, παρότι πολλές οικογένειες λευκών κατοίκων ζουν στην Αφρική εδώ και γενιές και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των κοινωνιών αυτών.

Η έκθεση «Εικόνες από την Αφρική» θα φιλοξενείται στον πολυχώρο πολιτισμού «Κύκλωψ» έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, προσφέροντας στο κοινό της Δράμας και της ευρύτερης περιοχής την ευκαιρία να γνωρίσει μια ήπειρο γεμάτη θαύματα, προκλήσεις και αντιθέσεις μέσα από τη διεισδυτική ματιά ενός δημιουργού που την υπηρετεί φωτογραφικά εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Ποιος είναι ο Νίκος Πέτρου

Ο Νίκος Πέτρου είναι προσθετολόγος, φυσιοδίφης, φωτογράφος φύσης και συγγραφέας με σημαντική συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα και διεθνώς. Έχει δημοσιεύσει σχεδόν 100 άρθρα για θέματα βιοποικιλότητας και σύγχρονων περιβαλλοντικών προκλήσεων. Από το 2009 εκλέγεται ανελλιπώς πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης και από το 2025 είναι πρόεδρος του Foundation for Environmental Education, ενός διεθνούς οργανισμού με παρουσία σε 82 χώρες.

Παράλληλα, συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους Έλληνες φωτογράφους άγριας ζωής. Το έργο του έχει παρουσιαστεί σε 18 βιβλία και λευκώματα, μεταξύ των οποίων τα Εικόνες από τη Δαδιά (1994), Καθρεφτίσματα στην Κερκίνη (1996) και Αχελώος (2001). Η φωτογραφική του προσέγγιση χαρακτηρίζεται από επιστημονική τεκμηρίωση, αισθητική λιτότητα και βαθύ σεβασμό προς τη φύση, με έμφαση στα πουλιά, τα τοπία και τη βιοποικιλότητα.

Από το 1992 ταξιδεύει συστηματικά στην Αφρική, η οποία αποτελεί βασική πηγή έμπνευσης για το έργο του. Σε συνεργασία με τον οδηγό σαφάρι Neil MacLeod έχει εκδώσει εξειδικευμένα βιβλία για την άγρια ζωή της Ναμίμπια και της Μποτσουάνα, ενώ σήμερα εργάζεται πάνω σε νέο βιβλίο για τα αγριολούλουδα της Ναμίμπια.

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