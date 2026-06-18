search
ΠΕΜΠΤΗ 18.06.2026 12:33
search
MENU CLOSE
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Μάκης Κοψίδης ΜΑΚΗΣ ΚΟΨΙΔΗΣ

18.06.2026 11:52

Οι «Δημοκράτες» μέρος της λύσης για προοδευτική διακυβέρνηση

18.06.2026 11:52
makis_kopsidis_new

Πώς θα ξεφύγουμε από την παρακμή που βυθίζεται η χώρα λόγω των πολιτικών Μητσοτάκη; Παρακμή που βαθαίνει από το όργιο διαφθοράς και διαπλοκής που διαπερνά την κυβέρνηση.

Αλλά και από την αδυναμία της αντιπολίτευσης να προτάξει αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Τσίπρας και Ανδρουλάκης έχουν επιδοθεί σε μία πλειοδοσία παροχών μακριά από κάθε ρεαλισμό. Ο ανταγωνισμός τους μόνο την αναξιοπιστία τους ενισχύει. Η ΕΛ.Α.Σ όσο και να σπρώχνεται από κάποιες δημοσκοπήσεις και μέσα ενημέρωσης δεν μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Ο Τσίπρας αγκαλιά με ολιγάρχες και αρχιμανδρίτες δεν μπορεί να πείσει για προοδευτική στροφή. Ούτε με το τεράστιο δημοκρατικό έλλειμμα που κουβαλάει από την ίντριγκα που οργάνωσε κατά του Στέφανου Κασσελάκη. Το rebranding που επιχειρεί είναι κάλπικο.

Οι αυτοδυναμίες θεωρούμε ότι τελείωσαν. Η διάταξη και η δυναμική των πολιτικών δυνάμεων το δείχνει. Το μέλλον βρίσκεται σε κυβερνήσεις συνασπισμού. Συνασπισμό εξουσίας με προοδευτικό πρόσημο. Αυτό ακριβώς επιδιώκουν οι «Δημοκράτες» και όχι απλά την είσοδό τους στη βουλή.

Με την αυτόνομη κάθοδό τους ένα σημαντικό ποσοστό θα τους επιτρέψει να γίνουν μέρος της λύσης για προοδευτική διακυβέρνηση. Να συμβάλουν στη συγκρότηση συνασπισμού εξουσίας με άλλες δυνάμεις. Δυνάμεις από τις οποίες δεν απαιτούμε να συμφωνήσουν στο σύνολο του ρεαλιστικού και πλήρως κοστολογημένου προγράμματός μας. Αλλά σε κρίσιμα προαπαιτούμενα. Στις «κόκκινες γραμμές» μας όπως το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Χωρίς να μας κρατάει κανένας, χωρίς καμία εξάρτηση, μπορούμε.

*υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου των «Δημοκρατών»

Διαβάστε επίσης:

Η μάχη για το… ασημένιο μετάλλιο

Το PosoKanei δεν γεμίζει το ψυγείο

Νέα «Μαύρης Επταετίας» Δημοκρατία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
2026_toyotabz4xtouring_fwd_icesilvermetallic_dynamic_032-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το τεράστιο οικογενειακό SUV της Toyota με πορτμπαγκάζ 669 λίτρα πάτησε Ελλάδα – Τιμή

dentro-roben-twn-daswvn-luke-galloway-unsplash
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

«Πέθανε» η θρυλική βελανιδιά του Ρομπέν των Δασών – Το δέντρο των 1.000 ετών στο δάσος του Σέργουντ

trump white house – new
ΚΟΣΜΟΣ

Έξαλλος ο Τραμπ με τους επικριτές του για τη συμφωνία με το Ιράν: Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν, είτε είναι κακοί άνθρωποι

TRUMP_MACRON_VERSAILLES_NEW
ΚΟΣΜΟΣ

G7: Πώς ο Μακρόν «έφερε τούμπα» τον Τραμπ για την Ουκρανία – Η χλιδή των Βερσαλλιών και η φλεγόμενη εκκλησία

WhatsApp Image 2026-06-18 at 12.07.44 PM (1)
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Λίνα Μενδώνη: «Το δυτικό αέτωμα του Παρθενώνα συμπληρώνεται μετά από 220 χρόνια»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
doukas – androulakis – diamantopoulou 1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ σε νευρικό σοκ: Γιατί η Διαμαντοπούλου επιτέθηκε στον Δούκα και αποθέωσε ΝΔ – Η απάντηση του δημάρχου, το σχόλιο της Χαριλάου  

evrokoinovoulio
ΚΟΣΜΟΣ

«Τι δουλειά έχει μία αυταρχική χώρα στην ΕΕ;»: Το Ευρωκοινοβούλιο ρίχνει πόρτα στην Τουρκία

patata_airfryer2
CUCINA POVERA

Ψητή πατάτα, στον φούρνο ή στη φριτέζα αέρα

dendias- famellos – zoi- anastasiadis – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η μάχη της ακρίβειας, τα drones του Δένδια, ο Φάμελλος ως support και οι μισθολάγνοι βουλευτές, η διαφορά Τσίπρα – Ζωής και τα ευτράπελα με τον Αναστασιάδη

luis_diaz_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Λάμψη Κέιν και Λουίς Ντίαζ, «μπλόκο» Κονγκό σε Πορτογαλία, νίκη στο 95' για την Γκάνα - Όλα τα γκολ (videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 18.06.2026 12:33
2026_toyotabz4xtouring_fwd_icesilvermetallic_dynamic_032-scaled
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το τεράστιο οικογενειακό SUV της Toyota με πορτμπαγκάζ 669 λίτρα πάτησε Ελλάδα – Τιμή

dentro-roben-twn-daswvn-luke-galloway-unsplash
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

«Πέθανε» η θρυλική βελανιδιά του Ρομπέν των Δασών – Το δέντρο των 1.000 ετών στο δάσος του Σέργουντ

trump white house – new
ΚΟΣΜΟΣ

Έξαλλος ο Τραμπ με τους επικριτές του για τη συμφωνία με το Ιράν: Οι ανόητοι είτε ζηλεύουν, είτε είναι κακοί άνθρωποι

1 / 3