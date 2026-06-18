Οι «Δημοκράτες» μέρος της λύσης για προοδευτική διακυβέρνηση

Πώς θα ξεφύγουμε από την παρακμή που βυθίζεται η χώρα λόγω των πολιτικών Μητσοτάκη; Παρακμή που βαθαίνει από το όργιο διαφθοράς και διαπλοκής που διαπερνά την κυβέρνηση.

Αλλά και από την αδυναμία της αντιπολίτευσης να προτάξει αξιόπιστη εναλλακτική λύση. Τσίπρας και Ανδρουλάκης έχουν επιδοθεί σε μία πλειοδοσία παροχών μακριά από κάθε ρεαλισμό. Ο ανταγωνισμός τους μόνο την αναξιοπιστία τους ενισχύει. Η ΕΛ.Α.Σ όσο και να σπρώχνεται από κάποιες δημοσκοπήσεις και μέσα ενημέρωσης δεν μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Ο Τσίπρας αγκαλιά με ολιγάρχες και αρχιμανδρίτες δεν μπορεί να πείσει για προοδευτική στροφή. Ούτε με το τεράστιο δημοκρατικό έλλειμμα που κουβαλάει από την ίντριγκα που οργάνωσε κατά του Στέφανου Κασσελάκη. Το rebranding που επιχειρεί είναι κάλπικο.

Οι αυτοδυναμίες θεωρούμε ότι τελείωσαν. Η διάταξη και η δυναμική των πολιτικών δυνάμεων το δείχνει. Το μέλλον βρίσκεται σε κυβερνήσεις συνασπισμού. Συνασπισμό εξουσίας με προοδευτικό πρόσημο. Αυτό ακριβώς επιδιώκουν οι «Δημοκράτες» και όχι απλά την είσοδό τους στη βουλή.

Με την αυτόνομη κάθοδό τους ένα σημαντικό ποσοστό θα τους επιτρέψει να γίνουν μέρος της λύσης για προοδευτική διακυβέρνηση. Να συμβάλουν στη συγκρότηση συνασπισμού εξουσίας με άλλες δυνάμεις. Δυνάμεις από τις οποίες δεν απαιτούμε να συμφωνήσουν στο σύνολο του ρεαλιστικού και πλήρως κοστολογημένου προγράμματός μας. Αλλά σε κρίσιμα προαπαιτούμενα. Στις «κόκκινες γραμμές» μας όπως το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Χωρίς να μας κρατάει κανένας, χωρίς καμία εξάρτηση, μπορούμε.

*υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου των «Δημοκρατών»

Διαβάστε επίσης:

Η μάχη για το… ασημένιο μετάλλιο

Το PosoKanei δεν γεμίζει το ψυγείο

Νέα «Μαύρης Επταετίας» Δημοκρατία