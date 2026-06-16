Νέα «Μαύρης Επταετίας» Δημοκρατία

Η χώρα βιώνει πλέον επτά συνεχόμενα χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, με τους πολίτες να έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με προβλήματα που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής τους, τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών και την κοινωνική συνοχή.

Τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες σοβαρών οικονομικών και πολιτικών σκανδάλων, όπως η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι τηλεφωνικές υποκλοπές, οι απευθείας αναθέσεις και η κατασπατάληση δημόσιων πόρων. Η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε κρίσιμες υποθέσεις αποδεικνύει ότι οι πολίτες δικαιολογημένα ζητούν διαφάνεια και λογοδοσία.

Παράλληλα, στυγερά εγκλήματα ζωής, τραγωδίες όπως το δυστύχημα των Τεμπών, η Βιολάντα αλλά και οι συνεχείς απώλειες ανθρώπινων ζωών σε εργατικά ατυχήματα, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΟΙΝΩΝ!!!, έχουν αναδείξει την ανάγκη ουσιαστικής απόδοσης ευθυνών και ενίσχυσης της προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στο «Πεθαμένο» Εθνικό Σύστημα Υγείας. Από το 2020-2025 είχαμε αύξηση των εντός των Νοσοκομείων του ΕΣΥ –θανάτων κατά 31% με ελλείψεις προσωπικού και υποδομών, με νησιά αφημένα στο «χέρι του Θεού»!!!

Αλήθεια, σε ποιους θαλάμους, θα γίνεται η αποσυμπίεση κα προφύλαξη των πιθανών νοσούντων για 45 μέρες από τον Χανταιό; Ασφαλώς και δεν υπάρχουν !!! Επίσης τι λένε για τον νοροιό; ΚΑΜΙΑ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ!!!! Η ταλαιπωρία των ασθενών και οι δυσκολίες πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας δημιουργούν ένα περιβάλλον ανασφάλειας για τους πολίτες. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν όταν η καθημερινότητα στα νοσοκομεία παραμένει δύσκολη. Υποτέλεια και σκύψιμο στους Τούρκους, στη Λιβύη και στους διακινητές λαθρομεταναστών (με τιμωρία 4 μηνών και μετά αποφυλάκιση με 4.800 ευρώ!!! Την ίδια στιγμή, η ακρίβεια, οι κατασχέσεις /πλειστηριασμοί περιουσιών από τα funds καθημερινά. Το 2025 η Ελλάδα ήταν η 2η Χώρα σε φτώχια στην Ευρωζώνη (Eurostat) και πάμε για την 1η θέση το 2026, όπου η Βουλγαρία από την 1η θέση το 2025 θα πάει 2η το 2026!!!! Απώλεια περιουσιών από χιλιάδες οικογένειες επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κοινωνία. Η φτώχεια και οι ανισότητες διευρύνονται, ενώ ολοένα και περισσότεροι πολίτες δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες.

Το συνταξιοδοτικό ελεημοσύνης για το 95% του κόσμου!!

Δικαιοσύνη για «γέλια και για κλάματα», με ΑΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ!!

Σημαντικοί παραγωγικοί τομείς της χώρας, όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία, η αλιεία και η μελισσοκομία, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα βιωσιμότητας. Παράλληλα, η ελληνική βιομηχανία δοκιμάζεται, με επιχειρήσεις να κλείνουν και θέσεις εργασίας να χάνονται. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ !! ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝΕ!! Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ!!

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση που βιώνει η νέα γενιά της χώρας. Χιλιάδες νέοι άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με την ανεργία, την επισφαλή εργασία, τους χαμηλούς μισθούς και την έλλειψη ουσιαστικών προοπτικών για το μέλλον τους. Πολλοί αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την Ελλάδα αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής και εργασίας στο εξωτερικό, ενώ άλλοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στην αβεβαιότητα. Παράλληλα, η αύξηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας στους νέους, η κοινωνική απομόνωση και τα περιστατικά αυτοκτονιών που συγκλονίζουν την κοινή γνώμη αναδεικνύουν την ανάγκη για άμεσες πολιτικές στήριξης, πρόληψης και ελπίδας. Η πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει από τώρα τον αναγκαίο αριθμό εκπαιδευτικών και να προχωρήσει σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για το επόμενο σχολικό έτος. Η επένδυση στην Παιδεία δεν μπορεί να αποτελεί δευτερεύουσα προτεραιότητα, αλλά βασικό πυλώνα ανάπτυξης, κοινωνικής δικαιοσύνης και προόδου της χώρας. Μια κοινωνία που δεν επενδύει στη νεολαία της, δεν μπορεί να σχεδιάσει με αισιοδοξία το μέλλον της Την ώρα που οι μη προνομιούχοι, η μεσαία τάξη δοκιμάζεται, οι νέες και οι νέοι της πατρίδας μας διψούν για αλλαγές, που θα βελτιώσουν τη ζωή τους και θα έχουν ελπίδα και προοπτική.

Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει εθνικούς στόχους που αφορούν: την ισχυροποίηση της Ελληνικής Περιφέρειας, προτάσεις για την ενίσχυση του ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον αναπτυξιακό προγραμματισμό, την ενδυνάμωση του κοινωνικού Κράτους και του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, μέτρα για την ενδυνάμωση της Δημόσιας Παιδείας, Μέτρα- ασπίδα έναντι της ακρίβειας κ.α..

Tο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, πρέπει να είναι ηγέτιδα δύναμη της Δημοκρατικής παράταξης στην Ελλάδα ως η μόνη λύση για τη χώρα με σχέδιο και προοπτική.Για τη ενημέρωση του λαού στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ απαιτείται η άμεση επαφή με το λαό και όχι με τα κανάλια της διαφθοράς!!Είναι ανάγκη να δημιουργηθεί ανά δήμο της χώρας μια πενταμελής επιτροπή επικοινωνίας και ενημέρωσης με Βουλευτές, κομματικά στελέχη και εθελοντές του λαού.

Δεν μπορεί να υπάρξει ευημερία χωρίς ισχυρό κράτος δικαίου, χωρίς ένα δημοκρατικό σύστημα διακυβέρνησης που προάγει τη λογοδοσία, τη συναίνεση, τον σεβασμό στα ατομικά δικαιώματα και τις Ανεξάρτητες Αρχές.Οι πολίτες αξίζουν μια διαφορετική πορεία για τη χώρα. Μια πορεία με διαφάνεια, κοινωνική δικαιοσύνη, ισχυρούς θεσμούς, δημόσια υγεία υψηλού επιπέδου και πραγματική στήριξη της παραγωγής και της εργασίας. Ήρθε η ώρα για πολιτική αλλαγή. Ήρθε η ώρα για μια κυβέρνηση που θα θέσει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, την κοινωνική συνοχή και τη δημοκρατική λειτουργία του κράτους. Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να πρωταγωνιστήσει σε αυτή την προσπάθεια, παρουσιάζοντας ένα αξιόπιστο σχέδιο για κάθε δήμο, κάθε περιφέρεια και κάθε πολίτη της χώρας.

Διαβάστε επίσης

Το κόμμα Καρυστιανού, η απλοϊκότητα και η κατανάλωση σανού

Η Γαλλία «μπαίνει» στην Κύπρο και η ανατολική Μεσόγειος αλλάζει σχήμα

Τριάντα χρόνια προσωρινότητας: Όταν η κρατική αδιαφορία μετατρέπει την επιβίωση σε καταδίκη

