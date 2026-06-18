Συνταγματική Αναθεώρηση: Σύμφωνος ο Γιώργος Βλάχος με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για περιορισμούς στην αγορά ακινήτων στις παραμεθόριες περιοχές

Με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για προσθήκη σχετικά με τις παραμεθόριες περιοχές στο άρθρο 17 συμφώνησε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος, ο οποίος «κάρφωσε» τον αρμόδιο υπουργό ότι δεν έχει δώσει επαρκείς απαντήσεις στις σχετικές ερωτήσεις που έχει καταθέσει.

«Είναι εθνικά ευαίσθητες περιοχές, όχι γεωγραφικά», δήλωσε ειδικότερα ο Γιώργος Βλάχος, επισημαίνοντας πως έχει καταθέσει δύο ερωτήσεις, «χωρίς να πω ότι έχω πάρει τις απαντήσεις που θα ήθελα, παρά μόνο την υπόσχεση Πιερρακάκη ότι αναζητεί λύσεις για αυτό το θέμα, το οποίο το αναγνωρίζει ότι είναι υπαρκτό». «Θεωρώ», είπε, «ότι μια συνταγματική δέσμευση μπορεί να δημιουργήσει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σε όλους και σίγουρα να μας ξυπνήσει για αυτό που γίνεται εκεί σιγά σιγά που το ζουν οι τοπικές κοινωνίες και εμείς επειδή δεν μας αφορά το βλέπουμε από μακριά». «Όταν πια το πρόβλημα θα είναι τεράστιο, θα είναι αργά, όπως συνήθως γίνεται», προειδοποίησε.

Σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ, λίγο νωρίτερα ο Παναγιώτης Δουδωνής παρουσίασε την πρόταση να προστεθεί στο άρθρο 17 (Προστασία της ιδιοκτησίας – Απαλλοτρίωση), μια νέα παράγραφος, η οποία θα λέει τα εξής:

«Το κράτος μεριμνά για την προστασία των παραμεθόριων και ευαίσθητων περιοχών της χώρας. Νόμος μπορεί να θέτει ειδικούς περιορισμούς ή όρους στην άμεση ή έμμεση κτήση και μεταβίβαση δικαιωμάτων σε ακίνητα στις περιοχές αυτές, καθώς και να θεσπίζει μηχανισμούς ελέγχου ή απαγόρευση συναλλαγών που δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια».

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, αναπτύσσοντας το σκεπτικό της πρότασης σημείωσε πως βάση δημοσιευμάτων στις παραμεθόριες και ακριτικές περιοχές της χώρας «έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο κτήσης εμπράγματων δικαιωμάτων από πολίτες τρίτων χωρών μέσω παρένθετων εταιρειών, οι οποίες εμφανίζονται να έχουν έδρα σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτως ώστε να παρακαμφθούν οι όποιοι περιορισμοί και ταυτοχρόνως να γίνει χρήση του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την κτήση ακινήτων. Αυτό συνιστά μια συμπεριφορά που στην ουσία είναι κατάχρηση δικαιώματος, αλλά συνιστά και μία έμμεση παραβίαση του εθνικού πλαισίου σε σχέση με την αγορά ακινήτων σε παραμεθόριες περιοχές».

Η Νομοθετική εξουσία να πάρει την ευθύνη για το περιβάλλον όχι το ΣτΕ

Πάντως ο Γιώργος Βλάχος επιτέθηκε στην προοδευτική αντιπολίτευση που διαφωνεί με την αναθεώρηση του άρθρου 24 για την προστασία του Περιβάλλοντος, με το σκεπτικό ότι είναι υποκριτές αφού σήμερα έχουν χτιστεί τα πάντα.

Ο ίδιος πρότεινε η αρμοδιότητα για το Δάσος να ανατεθεί στη νομοθετική εξουσία και όχι στη Δικαστική: «Δεν είπε κανείς να αλλάξει το άρθρο 24 στο πνεύμα του» αλλά «θα πάμε με τη νομολογία του ΣτΕ ή με ό,τι αποφασίσει η Βουλή;» διερωτήθηκε. Και απάντησε «η δική μου πρόταση είναι να πάμε με ό,τι λέει η Βουλή. Εσείς λέτε να αποφασίσει η δικαστική εξουσία, εγώ λέω η νομοθετική, η πολιτεία, εμείς να αναλάβουμε την ευθύνη. Γιατί όταν αποφασίζει το ΣτΕ την ευθύνη δεν την αναλαμβάνει κανείς, είναι στο απυρόβλητο».

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