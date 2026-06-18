Κατρίνης: Εντελώς αποτυχημένη η πολιτική της κυβέρνησης για το ιδιωτικό χρέος και τα «κόκκινα» δάνεια

Για επιλεκτικές παροχές και εξυπηρετήσεις συγκεκριμένων ομάδων, κατηγόρησε την κυβέρνηση ο βουλευτής Ηλείας Μιχάλης Κατρίνης στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, την ίδια ώρα η κυβέρνηση εξακολουθεί να απορρίπτει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για επέκταση των βαρέων και ανθυγιεινών σε περισσότερες κατηγορίες εργαζομένων.

«Λειτουργεί το κράτος;» ήταν το κεντρικό ερώτημα που έθεσε, αντιπαραβάλλοντας το κυβερνητικό αφήγημα με τα πραγματικά στοιχεία μιας οικονομίας στην οποία τα χρέη των πολιτών και των επιχειρήσεων συνεχίζουν να διογκώνονται, οι εξαγωγές μειώνονται το πρώτο τρίμηνο, οι επιχειρήσεις μειώνονται κατά 17% το πρώτο τετράμηνο του έτους και η Ελλάδα καταγράφει πληθωρισμό 5% σε σημαντική απόκλιση από το 3,2% της ευρωζώνης. Τόνισε, μάλιστα ότι την στιγμή που αυξήθηκαν 50% οι αιτήσεις για προγράμματα του κοινωνικού τουρισμού (πάνω από 800.000 αιτήσεις το 2026), ενδεικτικό της αδυναμίας των Ελλήνων να κάνουν διακοπές, παρατηρήθηκε αύξηση 11% τον Μάϊο στις τιμές των καταλυμάτων στη χώρα.

Όπως ανέφερε, μέσα σε τέσσερις μήνες οι οφειλές του Δημοσίου προς τους προμηθευτές αυξήθηκαν κατά 350 εκατ. ευρώ, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων κατά 29 εκατ. ευρώ, ενώ μέσα σε έναν μήνα τα ληξιπρόθεσμα του κράτους προς την αυτοδιοίκηση και τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης αυξήθηκαν κατά 90 εκατ. ευρώ, με τα χρέη στους προμηθευτές στην υγεία να έχουν αυξηθεί κατά 326% από το 2019, αποδεικνύοντας ότι σε μεγάλο βαθμό τα «πλεονάσματα» δημιουργούνται και λόγω συγκράτησης των δαπανών.

Ανέδειξε την αναποτελεσματικότητα του κράτους στην αντιμετώπιση της οικονομικής εγκληματικότητας. Όπως επισήμανε, την τελευταία δεκαετία ενώ βεβαιώθηκαν φόροι ύψους 1,63 δισ. ευρώ, εισπράχθηκαν μόλις 19,4 εκατ. ευρώ! Μάλιστα, το 2021 βεβαιώθηκαν 982,6 εκατ. ευρώ και εισπράχθηκαν μόλις 2,6 εκατ. ευρώ (ποσοστό 0,27%!). Εντύπωση, δε, προκαλούν τα στοιχεία σχετικά με τα βεβαιωμένα ποσά που μειώθηκαν εντυπωσιακά από τα 982,6 εκατ.ευρω το 2021 στα 177,5 εκατ.ευρώ το 2022, τα 155,8 εκατ. ευρώ το 2023, τα 98 εκατ. ευρώ το 2024 και 63,7 εκατ. ευρώ το 2025! «Μήπως πατάχθηκε ή εξαφανίστηκε η εγκληματική δραστηριότητα στην Ελλάδα;», αναρωτήθηκε ρητορικά ο βουλευτής Ηλείας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην έκρηξη του ιδιωτικού χρέους, αφού σύμφωνα με την έκθεση της ΤτΕ τα «κόκκινα» δάνεια αυξήθηκαν το 2025 κατά 2,2 δις ευρώ. Όπως ανέφερε, από τα 79 δις ευρώ πραγματικά εισπράξιμα χρέη στην εφορία, ενώ μόλις το 5,26% των χρεών βρίσκεται σε ρύθμιση. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ αυξήθηκαν κατά 2 δισ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο και οι αντίστοιχες οφειλές προς την εφορία κατά 17,7%.

Χαρακτήρισε ανεπαρκή τη ρύθμιση των 72 δόσεων, επισημαίνοντας ότι και οι προηγούμενες αντίστοιχες ρυθμίσεις του 2022 και του 2023 οδήγησαν σε λίγες, μόνο, χιλιάδες ρυθμίσεις. Αντιπαρέβαλε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 120 δόσεις και μείωση του ποσού κατά 30%, εφ’ όσον τηρείται η ρύθμιση.

Έκανε λόγο για πλήρη αποτυχία του εξωδικαστικού μηχανισμού, καθώς από τα 7 εκατ. ΑΦΜ με οφειλές έχουν ενταχθεί λιγότεροι από 61.000 οφειλέτες, ενώ χαρακτήρισε εξαιρετικά περιορισμένη τη ρύθμιση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο που δε δίνει βιώσιμη λύση στους δανειολήπτες, αναφέροντας την συγκεκριμένη πρόταση του ΠΑΣΟΚ.

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