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19.06.2026 13:14

Εργατικό ατύχημα στον Βόλο: Εργαζόμενη στη καθαριότητα τραυματίστηκε όταν αυτοκίνητο έπεσε σε απορριμματοφόρο

19.06.2026 13:14
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Ακόμη ένα εργατικό ατύχημα καταγράφηκε στον Δήμο Βόλου, το δεύτερο μέσα σε διάστημα έξι μηνών, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό εργαζόμενης στην υπηρεσία καθαριότητας.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από τον Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας, όταν υπάλληλοι της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Βόλου εκτελούσαν εργασίες με απορριμματοφόρο στην οδό Ιωλκού.

Την ώρα που το όχημα είχε σταματήσει κανονικά για τη φόρτωση κάδου απορριμμάτων, δέχθηκε σφοδρή πρόσκρουση από διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο έπεσε πάνω του με ταχύτητα.

Σύμφωνα με το gegonota.news, από τη σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά μία εργαζόμενη, συμβασιούχος υπάλληλος, η οποία βρισκόταν στο πίσω μέρος του απορριμματοφόρου μαζί με ακόμη μία συνάδελφό της.

Η γυναίκα υπέστη σοβαρά τραύματα στα πόδια και μεταφέρθηκε άμεσα στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου, όπου υποβλήθηκε σε επέμβαση και στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Με αφορμή το νέο ατύχημα, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ επανέρχεται στις καταγγελίες που διατυπώνει εδώ και χρόνια σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στους δήμους.

Όπως αναφέρεται, οι εργαζόμενοι βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με σοβαρούς κινδύνους εξαιτίας της έλλειψης των απαραίτητων μέτρων Υγείας και Ασφάλειας, της υποστελέχωσης των υπηρεσιών αλλά και της εντατικοποίησης της εργασίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το προεδρείο του Συλλόγου, στον Δήμο Βόλου δεν έχουν χορηγηθεί στους εργαζόμενους ούτε τα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) εδώ και περίπου δυόμισι χρόνια.

Όπως υποστηρίζεται, η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να παραμένουν εκτεθειμένοι σε καθημερινούς κινδύνους και, σε αρκετές περιπτώσεις, να αναγκάζονται να προμηθεύονται μόνοι τους τον απαιτούμενο εξοπλισμό, επιβαρυνόμενοι οικονομικά.

Ο Σύλλογος αναφέρει ακόμη ότι έχει ήδη καταγγείλει στην Επιθεώρηση Εργασίας, από το καλοκαίρι του 2025, τη μη χορήγηση των ΜΑΠ για τα έτη 2024 και 2025, ενώ έχει ζητήσει να καταβληθούν άμεσα, έστω και σε χρηματική μορφή, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

«Φτάνοντας στον Ιούνιο του 2026 ακόμη δεν έχουν δοθεί τα ΜΑΠ, που θα πρέπει φυσικά να έχουν και τις απαραίτητες προδιαγραφές, για να επιτελούν τον σκοπό τους, που είναι στην τελική η προστασία των εργαζομένων», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του το προεδρείο του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 13:52
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