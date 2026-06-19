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19.06.2026 12:47

Πάτρα: Έσωσαν 90χρονο που επιχείρησε να αυτοκτονήσει μπαίνοντας στη θάλασσα με βάρος δεμένο στα πόδια του

19.06.2026 12:47
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Παραλίγο τραγωδία στην Πάτρα με έναν ηλικιωμένο να επιχειρεί να βάλει τέλος στη ζωή του μπαίνοντας στη θάλασσα για να αυτοκτονήσει.

Το σοκαριστικό περιστατικό στην Πάτρα συνέβη το πρωί της Παρασκευής (19.06.2026) όταν άνθρωποι που ήταν σε παραλία είδαν τον ηλικιωμένο να μπαίνει στη θάλασσα φορώντας τα ρούχα του.

Ο ηλικιωμένος με βαριά αντικείμενα μέσα σε μια σακούλα, δεμένα από το πόδι του, βούτηξε ντυμένος στη θάλασσα, αποφασισμένος να βάλει τέλος στη ζωή του. Πριν μπει στο νερό, φέρεται να είχε ψιθυρίσει, «Δεν τη θέλω άλλο τη ζωή μου. Ποιος θα με φροντίσει;»

Ο άνδρας, είχε φύγει από το σπίτι του στην Αρόη κατά τις πρωινές ώρες, αναφέροντας ότι σκοπεύει να προχωρήσει σε ακραία ενέργεια σε βάρος του εαυτού του.

Ωστόσο τρία άτομα που ήταν στην παραλία, το αντιλήφθηκαν αμέσως, έπεσαν στη θάλασσα και κατάφεραν να τον βγάλουν στην ακτή.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί που είχαν κινητοποιηθεί από το πρωί και τον αναζητούσαν καθώς και πλήρωμα ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που τον παρέλαβε για να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 13:52
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