Προειδοποίηση για ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις και χαλαζόπτωση έχει εκδώσει για τις επόμενες ημέρες η Ομοσπονδιακή Μετεωρολογική Υπηρεσία για όλες τις περιοχές της Γερμανίας, τονίζοντας την ανάγκη προφύλαξης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Θερμοκρασίες έως 38 βαθμούς στη Γερμανία

Σύμφωνα με την πρόγνωση, οι θερμοκρασίες στη δυτική και στη νοτιοδυτική Γερμανία θα μπορούσαν να φτάσουν έως τους 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ και στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται θερμοκρασίες 30-35 βαθμών, με υψηλό επίπεδο υγρασίας.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία σημειώνει στην ανακοίνωσή της ότι «το θερμικό στρες θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για την υγεία» και συνιστά αύξηση της κατανάλωσης νερού και διατήρηση των εσωτερικών χώρων δροσερών.

Βροχές, χαλάζι και άνεμοι άνω των 100 χλμ/ώρα

Ταυτόχρονα, τοπικά προβλέπονται βροχές, χαλάζι και ισχυροί άνεμοι, με ταχύτητες ακόμη και άνω των 100 χλμ/ώρα.

Οι υψηλές θερμοκρασίες εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Προβλήματα στα τρένα

Από τις ακραίες καιρικές συνθήκες επηρεάζονται ήδη οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες.

Οι Γερμανοί Σιδηρόδρομοι (DB) ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα ότι ακυρώθηκαν σχεδόν όλα τα δρομολόγια με τρένα υψηλής ταχύτητας (ICE) μεταξύ Αμβούργου και Ανόβερου και Αμβούργου και Βρέμης, ενώ σημειώθηκαν καθυστερήσεις και σε άλλα δρομολόγια από τον βορρά.

Αιτία των προβλημάτων ήταν κυρίως κεραυνοί που προκάλεσαν βλάβες σε συστήματα σήμανσης.

Συστάσεις για ηλικιωμένους και άστεγους

Η πρόεδρος του συλλόγου κοινωνικής πρόνοιας VdK, Βερένα Μπέντελε, συνέστησε για αυτές τις μέρες ιδιαίτερη φροντίδα για ηλικιωμένους και άστεγους.

Για τους άστεγους, ο Γερμανικός Ερυθρός Σταυρός ζήτησε από τους δήμους να προσφέρουν πρόσβαση σε δροσερούς χώρους.

Πιθανά μέτρα σε χώρους εργασίας και σχολεία

Οι αρμόδιες κρατιδιακές υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη του καύσωνα, προκειμένου ενδεχομένως να λάβουν μέτρα τόσο για τους χώρους εργασίας όσο και για τα σχολεία.

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