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19.06.2026 23:25

Swimbappe: Το χρυσόψαρο… μάντης που προβλέπει αγώνες του Μουντιάλ στο Τορόντο (Video)

19.06.2026 23:25
swinmmbappe

Ένα χρυσόψαρο με το όνομα Swimbappe έχει γίνει το νέο αξιοθέατο στο Τορόντο, καθώς πραγματοποιεί καθημερινές προβλέψεις για αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέσα από ένα ειδικά διαμορφωμένο ενυδρείο που θυμίζει ποδοσφαιρικό γήπεδο, προσελκύοντας το ενδιαφέρον φιλάθλων και περαστικών.

Πώς κάνει τις προβλέψεις του

Το μικρό ψάρι, το όνομα του οποίου είναι εμπνευσμένο από τον Γάλλο διεθνή ποδοσφαιριστή Κιλιάν Εμπαπέ, φιλοξενείται σε ειδικά διαμορφωμένη γυάλα έξω από κτίριο γραφείων στο κέντρο του Τορόντο.

Σε καθημερινή βάση, ο Swimbappe τοποθετείται στο κέντρο του «γηπέδου», ενώ οι παρευρισκόμενοι μετρούν αντίστροφα πριν εκείνος κινηθεί προς τα αριστερά ή τα δεξιά. Η κατεύθυνση που επιλέγει θεωρείται ότι «δείχνει» τον νικητή της εκάστοτε αναμέτρησης.

Οι επιδόσεις του μέχρι σήμερα

Η διαδικασία συγκεντρώνει καθημερινά μικρές ομάδες θεατών. Μέχρι στιγμής, το χρυσόψαρο έχει καταγράψει 14 σωστές προβλέψεις, τέσσερις λανθασμένες, ενώ έχει προβλέψει και 10 ισοπαλίες.

Όπως σημειώνει ο Τιμ Γκλεν, επικεφαλής δημιουργικού της OneMethod και ένας από τους εμπνευστές του πρότζεκτ, οι ισοπαλίες αποτελούν το πιο δύσκολο στοιχείο για το «σύστημα» του Swimbappe, εξαιτίας των φυσικών περιορισμών στην κίνησή του.

Στα βήματα του διάσημου χταποδιού Paul

Ο Swimbappe ακολουθεί την παράδοση των λεγόμενων «ζωικών μάντεων» που έχουν συνδεθεί με Παγκόσμια Κύπελλα στο παρελθόν. Πιο γνωστό παράδειγμα αποτελεί το χταπόδι Paul από το Μουντιάλ του 2010, το οποίο είχε εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο χάρη στις προβλέψεις του για τους αγώνες της Γερμανίας.

Κατά καιρούς, και άλλα ζώα έχουν χρησιμοποιηθεί σε αντίστοιχα «προγνωστικά», κερδίζοντας την προσοχή του κοινού.

Πώς γεννήθηκε η ιδέα

Σύμφωνα με τους δημιουργούς του, η ιδέα σχεδιάστηκε με στόχο την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης του κοινού με το Μουντιάλ. Μάλιστα, εξετάστηκαν σχεδόν 100 διαφορετικά ονόματα πριν επιλεγεί τελικά το Swimbappe.

Το πρότζεκτ έχει ήδη εξελιχθεί σε πόλο έλξης στο Τορόντο, με μαθητές και περαστικούς να σταματούν καθημερινά για να παρακολουθήσουν τις «ποδοσφαιρικές» επιλογές του μικρού ψαριού. Ανάμεσα στις προβλέψεις του συγκαταλέγεται και η επιλογή της Αϊτής ως νικήτριας σε αναμέτρηση απέναντι στη Βραζιλία.

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