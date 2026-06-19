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19.06.2026 12:30

Xpeng P7+: Το πολυτελές κινέζικο που μόλις ήρθε Ελλάδα – Τιμή

19.06.2026 12:30
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Το νέο Xpeng P7+ έρχεται στην Ελλάδα με πολυτελή fastback σχεδίαση, ισχύ έως 503 ίππους και αυτονομία έως 530 km.

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία δεν αρκείται πλέον στο να προσφέρει απλώς προσιτά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πλέον φέρνει στην Ευρώπη μοντέλα με premium λογική, πολύ υψηλή τεχνολογία, μεγάλες μπαταρίες, εξαιρετικές επιδόσεις και τιμές που βάζουν δύσκολα στους παραδοσιακούς κατασκευαστές. Το νέο Xpeng P7+ είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της νέας εποχής, καθώς μόλις έκανε την εμφάνισή του στην ελληνική αγορά με ισχύ έως 503 ίππους, αυτονομία έως 530 χιλιόμετρα και τιμή εκκίνησης από 43.990 ευρώ

Το Xpeng P7+ τοποθετείται στην κορυφαία πλευρά της γκάμας της μάρκας, έχοντας ως βασικά του όπλα την πολυτελή fastback σχεδίαση, την τεχνολογικά προηγμένη καμπίνα και την πλατφόρμα 800V, η οποία επιτρέπει εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση. Δεν πρόκειται για ένα ακόμα ηλεκτρικό sedan με απλώς εντυπωσιακές οθόνες, αλλά για ένα μεγάλο, άνετο και πολύ γρήγορο liftback, που συνδυάζει οικογενειακή πρακτικότητα με επιδόσεις επιπέδου ισχυρού GT.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.06.2026 13:52
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