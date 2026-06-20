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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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20.06.2026 11:49

Ιράκ: Στόχος η επαναφορά της παραγωγής πετρελαίου στα 3 εκατ. βαρέλια ημερησίως μετά τον πόλεμο

20.06.2026 11:49
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Το Ιράκ επιδιώκει να επαναφέρει την παραγωγή πετρελαίου στα προπολεμικά επίπεδα μέσα στους επόμενους δύο μήνες, μετά τη μεγάλη πτώση που προκάλεσε η σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιρακινού υπουργείου Πετρελαίου, Σαλίμ Φαρχούντ, τον οποίο επικαλείται το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων INA, η παραγωγή πετρελαίου της χώρας μειώθηκε κατά περίπου 60% κατά τη διάρκεια του πολέμου, υποχωρώντας στα 1,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από 3,3 εκατομμύρια βαρέλια πριν από την έναρξη των εχθροπραξιών.

Όπως ανέφερε, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα πετρελαϊκά κοιτάσματα έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η παραγωγή μπορεί να επιστρέψει σε επίπεδα άνω των 3 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως εντός ενός έως δύο μηνών, κυρίως από τα πεδία του νότιου Ιράκ.

Ο Φαρχούντ διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποκατάσταση των εξαγωγών, καθώς κάθε κοίτασμα παρουσιάζει διαφορετικές τεχνικές απαιτήσεις και δυνατότητες επανεκκίνησης.

Το Ιράκ συγκαταλέγεται μεταξύ των μεγαλύτερων παραγωγών και εξαγωγέων πετρελαίου παγκοσμίως, διαθέτοντας αποδεδειγμένα αποθέματα που εκτιμώνται σε περίπου 145 δισεκατομμύρια βαρέλια.

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