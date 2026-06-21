Πώς η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν αλλάζει το οικονομικό σκηνικό για την Ελλάδα

Η πιθανή ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μπορεί να μοιάζει με υπόθεση που εξελίσσεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα, ωστόσο, οι οικονομικές επιπτώσεις της ενδέχεται να φτάσουν πολύ γρήγορα στο πορτοφόλι των νοικοκυριών, στους λογαριασμούς ενέργειας των επιχειρήσεων και τελικά στους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.

Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από το εναλλακτικό σενάριο που επεξεργάστηκε η Τράπεζα της Ελλάδος, εξετάζοντας τι θα συμβεί εάν η αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή οδηγήσει σε σταθεροποίηση των αγορών ενέργειας και σε αισθητή πτώση των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Το συμπέρασμα είναι απλό: φθηνότερη ενέργεια σημαίνει χαμηλότερο πληθωρισμό και λίγο υψηλότερη ανάπτυξη. Για μια οικονομία όπως η ελληνική, η οποία εξακολουθεί να εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τις εισαγωγές ενέργειας, η διαφορά δεν είναι αμελητέα.

Στο ευνοϊκό σενάριο της Τράπεζας της Ελλάδος, το πετρέλαιο κινείται σημαντικά χαμηλότερα από ό,τι αναμενόταν πριν από λίγες εβδομάδες. Το ίδιο συμβαίνει και με το φυσικό αέριο. Η εξέλιξη αυτή περιορίζει το κόστος παραγωγής για τις επιχειρήσεις, μειώνει τις πιέσεις στις τιμές και αφήνει μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα στα νοικοκυριά.

Έτσι, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας εκτιμάται ότι θα φθάσει το 2% το 2026 και θα κινηθεί στο 2,1% τα επόμενα δύο χρόνια. Οι διαφορές σε σχέση με το βασικό σενάριο δεν είναι θεαματικές, όμως σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών αβεβαιοτήτων κάθε δέκατο της μονάδας αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Ακόμη πιο αισθητή είναι η επίδραση στον πληθωρισμό. Η αποκλιμάκωση των ενεργειακών τιμών λειτουργεί ως βαλβίδα αποσυμπίεσης για ολόκληρη την οικονομία. Το κόστος μεταφορών περιορίζεται, οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μικρότερες επιβαρύνσεις και οι πιέσεις στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών γίνονται ηπιότερες.

Το θετικό στοιχείο είναι ότι η ελληνική οικονομία δεν περιμένει απλώς τη βοήθεια από το εξωτερικό περιβάλλον. Τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου δείχνουν ότι οι επενδύσεις συνεχίζουν να αποτελούν τον βασικό μοχλό ανάπτυξης. Οι κατασκευές, ο εξοπλισμός και η αγορά κατοικίας κινούνται ανοδικά, ενώ οι εξαγωγές εξακολουθούν να στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα.

Παράλληλα, ο τουρισμός, η απασχόληση, οι λιανικές πωλήσεις και τα φορολογικά έσοδα δίνουν ενδείξεις ότι η οικονομία διατηρεί θετική δυναμική και κατά τη διάρκεια του 2026.

Υπάρχει όμως ένας σημαντικός αστερίσκος. Όλο το αισιόδοξο σενάριο βασίζεται στην παραδοχή ότι η γεωπολιτική ένταση θα συνεχίσει να υποχωρεί. Αν η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν συναντήσει εμπόδια ή αν υπάρξουν νέες αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, οι αγορές ενέργειας μπορεί να αλλάξουν ξανά κατεύθυνση μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Με άλλα λόγια, η ελληνική οικονομία βλέπει μπροστά της μια ευκαιρία για ταχύτερη αποκλιμάκωση της ακρίβειας και καλύτερες αναπτυξιακές επιδόσεις. Το ερώτημα είναι αν οι διεθνείς εξελίξεις θα επιτρέψουν να μετατραπεί αυτό το αισιόδοξο σενάριο σε πραγματικότητα ή αν οι γεωπολιτικές εντάσεις θα συνεχίσουν να καθορίζουν τον λογαριασμό που πληρώνουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

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