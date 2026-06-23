Μετοχές αντί μπόνους μοιράζει η Alpha Bank σε 1.260 εργαζομένους και στελέχη του ομίλου

Τη στρατηγική της σύνδεσης των αμοιβών με τη μακροπρόθεσμη πορεία της τράπεζας ενισχύει η Alpha Bank, προχωρώντας στη δωρεάν διάθεση περισσότερων από 4,2 εκατομμυρίων ιδίων μετοχών σε 1.260 στελέχη και εργαζομένους. Η κίνηση εντάσσεται στο πρόγραμμα επιβράβευσης απόδοσης για τη χρήση του 2025 και αποτελεί μία ακόμη ένδειξη της τάσης που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στον τραπεζικό κλάδο, όπου τα παραδοσιακά χρηματικά μπόνους δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε προγράμματα αμοιβών που συνδέονται με την πορεία της μετοχής.

Η απόφαση ελήφθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας στα τέλη Μαΐου και αφορά μέλη της ανώτατης διοικητικής ομάδας, στελέχη που κατέχουν κρίσιμες θέσεις ευθύνης αλλά και εργαζομένους της Alpha Bank και των συνδεδεμένων εταιρειών του ομίλου.

Συνολικά θα διατεθούν 4.209.501 ίδιες μετοχές, οι οποίες προέρχονται από το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών που είχε εγκριθεί από τους μετόχους το καλοκαίρι του 2025. Η τιμή αναφοράς για τον υπολογισμό της διάθεσης διαμορφώθηκε στα 3,6537 ευρώ ανά μετοχή, με βάση τη μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή του Απριλίου 2026.

Με αυτά τα δεδομένα, η συνολική αξία του πακέτου που διανέμεται προσεγγίζει τα 15,4 εκατ. ευρώ, αν και το τελικό όφελος για τους δικαιούχους θα εξαρτηθεί από την πορεία της μετοχής τα επόμενα χρόνια.

Η μεγαλύτερη δόση του προγράμματος ενεργοποιείται άμεσα. Τον Ιούνιο του 2026 κατοχυρώνονται 2,64 εκατομμύρια μετοχές για το σύνολο των 1.260 δικαιούχων. Ωστόσο, ένα σημαντικό μέρος των μετοχών παραμένει «κλειδωμένο» και θα αποδεσμεύεται σταδιακά μέχρι και το 2031, ακολουθώντας τη λογική της μακροχρόνιας δέσμευσης των στελεχών με τους στόχους και τις επιδόσεις του ομίλου.

Το μοντέλο αυτό εφαρμόζεται πλέον ευρέως στις ευρωπαϊκές τράπεζες, καθώς οι εποπτικές αρχές ενθαρρύνουν συστήματα αμοιβών που δεν επιβραβεύουν μόνο τη βραχυπρόθεσμη κερδοφορία αλλά συνδέονται με τη διατηρήσιμη ανάπτυξη και τη διαχείριση κινδύνων. Για τον λόγο αυτό, οι μετοχές που διατίθενται στους εργαζομένους συνοδεύονται από συγκεκριμένους όρους, όπως περίοδοι διακράτησης, δυνατότητα αναστολής κατοχύρωσης, αλλά και μηχανισμοί «malus» και «clawback», που επιτρέπουν στην τράπεζα να περιορίσει ή ακόμη και να ανακτήσει παροχές σε περίπτωση που δεν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η απόφαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Alpha Bank εμφανίζει βελτιωμένες οικονομικές επιδόσεις και επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω την κουλτούρα απόδοσης στο εσωτερικό της. Παράλληλα, η διανομή μετοχών λειτουργεί ως εργαλείο ευθυγράμμισης των συμφερόντων εργαζομένων και μετόχων, καθώς η τελική αξία της αμοιβής συνδέεται άμεσα με τη χρηματιστηριακή πορεία της τράπεζας.

Για την Alpha Bank, η επιλογή αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής που στοχεύει τόσο στη διατήρηση έμπειρων στελεχών όσο και στην προσέλκυση νέου ανθρώπινου δυναμικού σε ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός για εξειδικευμένα τραπεζικά στελέχη παραμένει ιδιαίτερα έντονος. Οι μετοχές, άλλωστε, δεν αποτελούν απλώς μια πρόσθετη αμοιβή, αλλά ένα κίνητρο που συνδέει την προσωπική επιτυχία των εργαζομένων με την πορεία και τις προοπτικές του ίδιου του οργανισμού.

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