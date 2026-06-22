Πώς η ΔΕΠΑ Εμπορίας χτίζει ρόλο περιφερειακού παίκτη στην αγορά φυσικού αερίου

Οι αναταράξεις που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στις διεθνείς ενεργειακές αγορές επαναφέρουν στο προσκήνιο ένα ζήτημα που απασχολεί όλο και περισσότερο κυβερνήσεις και επιχειρήσεις: την ασφάλεια εφοδιασμού. Η κρίση στη Μέση Ανατολή, οι κίνδυνοι για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ και η αβεβαιότητα γύρω από τη διαθεσιμότητα φορτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) υπενθυμίζουν ότι η ενεργειακή επάρκεια δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΔΕΠΑ Εμπορίας επιχειρεί να διευρύνει τον ρόλο της στην περιφερειακή αγορά φυσικού αερίου, μετατρέποντας σταδιακά τη δραστηριότητά της από έναν παραδοσιακό προμηθευτή της ελληνικής αγοράς σε έναν ενεργό διαχειριστή ενεργειακών ροών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η στρατηγική της εταιρείας βασίζεται σε τρεις άξονες: τη συμμετοχή σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, την ενίσχυση της παρουσίας της στο LNG trading και την ανάπτυξη διασυνοριακών συνεργασιών που δημιουργούν νέες εμπορικές διαδρομές για το φυσικό αέριο.

Η πιο χαρακτηριστική κίνηση αυτής της στρατηγικής ήταν η δημιουργία της ATLANTIC – SEE LNG TRADE. Μέσω της νέας εταιρείας υπογράφηκε η πρώτη μακροχρόνια συμφωνία προμήθειας LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες προς την Ελλάδα, με ετήσιες ποσότητες που μπορούν να φτάσουν έως και τους 1,5 εκατ. τόνους και δυνατότητα περαιτέρω αύξησης στο μέλλον.

Η συμφωνία αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη επιδιώκει να ενισχύσει την ενεργειακή της ανεξαρτησία και να διαφοροποιήσει τις πηγές προμήθειας φυσικού αερίου. Για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, η πρόσβαση σε μεγάλες ποσότητες αμερικανικού LNG δημιουργεί νέες εμπορικές δυνατότητες τόσο στην ελληνική αγορά όσο και στις γειτονικές χώρες.

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η συνεργασία με τη Naftogaz της Ουκρανίας. Η συμφωνία που υπεγράφη στα τέλη του 2025 άνοιξε τον δρόμο για την προμήθεια αμερικανικού LNG προς την ουκρανική αγορά, με την ελληνική εταιρεία να έχει ήδη πραγματοποιήσει την πρώτη παράδοση φορτίου.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει ιδιαίτερο συμβολισμό αλλά και ουσιαστική σημασία, καθώς συνδέεται με τις προσπάθειες της Ευρώπης να διασφαλίσει εναλλακτικές ενεργειακές πηγές για χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Παράλληλα, η ΔΕΠΑ Εμπορίας ενισχύει την παρουσία της και στις βαλκανικές αγορές. Πρόσφατα αναδείχθηκε ανάδοχος σε διεθνή διαγωνισμό της Bulgartransgaz για την προμήθεια LNG στη Βουλγαρία, επικρατώντας έναντι ανταγωνιστών από την ευρύτερη περιοχή. Η επιτυχία αυτή θεωρείται ενδεικτική της δυνατότητας της εταιρείας να διεκδικεί πλέον μερίδιο σε αγορές πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική παίζουν οι ενεργειακές υποδομές στις οποίες συμμετέχει η εταιρεία. Το FSRU της Αλεξανδρούπολης και ο Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB) αποτελούν δύο από τα σημαντικότερα εργαλεία που διαθέτει η χώρα για τη διακίνηση φυσικού αερίου προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η λειτουργία της πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG στην Αλεξανδρούπολη προσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής σημαντικών ποσοτήτων υγροποιημένου φυσικού αερίου από διαφορετικές πηγές, οι οποίες στη συνέχεια μπορούν να διοχετευθούν όχι μόνο στην ελληνική αγορά αλλά και σε γειτονικές χώρες.

Από την άλλη πλευρά, ο αγωγός IGB ενισχύει τη διασύνδεση της Ελλάδας με τα Βαλκάνια, δημιουργώντας νέες εμπορικές διαδρομές και αυξάνοντας τη δυνατότητα διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά και ο λεγόμενος «Κάθετος Διάδρομος», ο οποίος συνδέει ενεργειακά την Ελλάδα με τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία. Μέσω αυτής της διαδρομής, φορτία LNG που εισέρχονται από ελληνικές υποδομές μπορούν να φτάσουν σε αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, ενισχύοντας την ασφάλεια εφοδιασμού μιας ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής.

Οι εξελίξεις αυτές αναβαθμίζουν παράλληλα και τον ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη. Η χώρα δεν λειτουργεί πλέον αποκλειστικά ως τελικός καταναλωτής ή σημείο διέλευσης φυσικού αερίου, αλλά διεκδικεί θέση περιφερειακού κόμβου που μπορεί να επηρεάζει τις ενεργειακές ροές προς πολλές κατευθύνσεις.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, το LNG trading αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία. Η δυνατότητα πρόσβασης σε διεθνείς αγορές, η αξιοποίηση διαφορετικών πηγών προμήθειας και η ευελιξία που προσφέρει το υγροποιημένο φυσικό αέριο μετατρέπονται σε κρίσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

Για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, η στρατηγική αυτή φαίνεται να αποδίδει καρπούς. Μέσα από τις νέες συνεργασίες, τις υποδομές και τη διεύρυνση της εμπορικής της παρουσίας, η εταιρεία επιχειρεί να τοποθετηθεί στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων της ευρύτερης περιοχής, αξιοποιώντας μια συγκυρία που επανακαθορίζει τον χάρτη του φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

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